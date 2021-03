Kruiziniuose laivuose gyvenusį emigrantą į tėvynę sugrąžino škotė: nustebau, kad manęs čia daug kam prireikė

Pianistas Vytautas Straižys, pusę gyvenimo praleidęs Nyderlanduose ir kitose pasaulio šalyse, pagaliau grįžo į Vilnių ir dangoraižyje įsikūrė kartu su sužadėtine – škote Jasmine. „Kad viskas pasisuks taip, tikrai negalėjau nuspėti“, – sako muzikantas, juk nedažnai pasitaiko, kad lietuvį namo sugrąžintų užsienietė.

Ilgai klajojęs, kartais pinigus skaičiuodavęs net maistui, šiandien Vytautas jaučiasi ramus. „Visomis prasmėmis esu turtingas“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „(Ne)emigrantai“ sakė grįžęs išeivis.

Pianinu kruiziniuose laivuose Vytautas skambino net 5 metus. Milžiniškų laivų kajutės buvo jo namai, draugai – laivo personalas. Kiekviena diena vis kitokia: išsilaipini tai Niujorke, tai Kuboje, grįžti tai į Vilnių, tai į Hagą. Darbą kruiziniame laive jis vadina „didžiule malonia patirtimi“.

„Mano kajutė – 4 kvadratiniai metrai, jokių langų, ji yra po vandeniu, laimei, vienas ten galiu miegoti. Čia nuo žmogaus priklauso, bet aš visai džiaugiausi ta aplinka, neturėjau jokių nusiskundimų. Ten ateini, pamiegi, gali paskaityti knygą, jeigu tu pavargęs, o paskui gali keliauti po visą laivą ir jaustis beveik kaip keleivis. Tas nėra jokia problema. Kai sakai „uždarytas laive“ – nieko, išeini, vėjas pučia, gaivus oras, paukščiai skrenda. Naktį gali atsigulti ant denio ir tiesiog žiūrėti į žvaigždes, čia romantika, negaliu skųstis“, – prisimena pašnekovas.

Prieš išvykdamas į pirmąją savo kelionę kruiziniu laivu, Vytautas baigė studijas ir Nyderlanduose bandė pragyventi iš muzikos. Šitą etapą jis prisimena kaip kupiną adrenalino: vieną dieną esi sotus ir laimingas, kitą – suki galvą, iš kur prasimanyti maisto.

„Nėriau kaip muzikantas į muziką. Labai ačiū mano tėvams, kad pradžioje finansiškai bent jau padėjo. Tėvas pasakė: tu tik grok. Iš pradžių aš sakiau, eisiu indų plauti. Ir aš ėjau indų plauti, po metų ir ploviau indus, nes tikrai norėjau pasijausti, kad galiu save išlaikyti. Kai jau labai norėjau pats kažkaip atsistoti ant kojų, pasakiau: tėvai, tu man jau nebeduok pinigų, aš jau dirbu ten ir ten“, – gyvenimo užsienyje pradžią pasakojo V. Straižys.

Amsterdamas / Jace Afsoon/Unsplash nuotr.

Buvo nuosmukių, buvo ir pakilimų, kai atrodė, jau galima nusipirkti brangesnį dviratį ar kompiuterį, tačiau čia pat grįždavo periodai be darbų, be koncertų, be mokinių. Sąskaitoje – 40 eurų, skirtų mėnesiui.

„Bet laimei – tai nei pridėjo, nei atėmė. Valgiau tuos užpilamus makaroniukus mėnesį, kitą, paskui viskas buvo gerai, nieko baisaus. Aišku, norėjosi pajamų, tai restorane įsidarbinau indus paplauti, kitame įsidarbinau. Paskui jau galvojau, kaip čia padaryti, kad kažkur pagročiau. Ir, žinoma, pavyko. Susiradau ir viename viešbutyje trupučiuką pagroti, paskui pažinčių šiek tiek susiformuoja“, – sakė laidos pašnekovas.

Kruizinis laivas / J. Weiss/Unsplash nuotr.

Darbas kruiziniuose laivuose leido nebeskaičiuoti pinigų, tačiau visada egzistuoja kita medalio pusė. „Pats nebesupratau, kur iš tiesų gyvenu ir kas mano draugai“, – patirtis atviroje jūroje prisimena Vytautas. Ir jeigu ne Jasmine, kažin, ar dabar savo namais jis vadintų Vilnių.

„Susipažinom internete ir tapom labai artimais draugais internete. Tuo metu labai daug keliavau, net nelabai galvojau su ja susitikti, mes tiesiog tapom draugais, „čiatinom“ (susirašinėjome – red. past.) internete ir buvo smagu. Tapom net labai artimi per kokius metus, tas visas truko net metus, aš jos nemačiau akyse, mes tiesiog taip“, – pasakojo Vytautas.

Jasmine Lietuvoje irgi atsidūrė dėl meilės – atvyko įsimylėjusi kitą lietuvį. Santykiai greitai nutrūko, bet mergina iš Škotijos nusprendė į tėvynę neskristi, pasiliko Vilniuje. Čia škotė gyvena jau 4 metus.

„Vienu metu sakau, einam, išgersim kavos ar kažkaip praleisim laiką. Susitikom visiškai kaip draugai, bet tą patį vakarą atrodė, kad jau turbūt ne tik kaip draugai, kažkas, atrodė, daugiau. Tai ta meilė be žodžių. Pamatai moterį ir supranti, kad čia yra ta moteris, taip ir buvo. To labai nepaaiškinsi. Ji man ir graži, ir miela, buvo visiškai kitokia, negu bet kada bet kokia moteris, kurią buvau sutikęs. Savitas jos gerumas, šiltumas patraukė. Ir viskas. Čia galima vardyti, kaip visada, labai lėkštai milijoną dalykų“, – dalijosi buvęs emigrantas.

Vytautas Straižys / LRT stop kadras

Vytautas sako, kad jis labai pasikeitė. Atrodo, dar neseniai buvo pianistas-keliautojas, kuriam nerūpi, kas bus rytoj, o sutikęs Jasmine surimtėjo ir nusiramino. Per pandemiją jam trūksta gyvų pasirodymų, bet padaugėjo mokinių. Internetu jis moko skambinti pianinu ne tik lietuvius, bet ir žmones iš viso pasaulio.

„Internetu dėstau ir profesionalams, ir naujokams, ir prodiuseriams. Tiesą pasakius, [anksčiau] neturėjau tiek daug mokinių, Olandijoje dėsčiau, bet dabar kažkaip ir lietuvių labai daug, ir išeivių kitose šalyse. Parašiau, susirašiau, mane pastebėjo ir Danijoje, ir Norvegijoje, ir Australijoje turiu lietuvių, kurie mielai nori turėti lietuvišką kontaktą su lietuviu mokytoju, kuris gali kažkiek muzikos pamokyti profesionaliu arba naujokišku lygmeniu“, – pasakojo pašnekovas.

Vytautas prisimena, kad Nyderlanduose buvo ir sunkių momentų, ir tokių, kai norisi šokinėti iš laimės, bet kai esi namuose, laimė tęsiasi ilgiau.

„Supratau, kad mane galbūt labiau vertina, (...). Galbūt ir kalba, galbūt kažkas apie mane girdėjo, nežinau, kaip taip susiklostė, bet buvau labai nustebintas, kad taip greitai manęs labai daug kam prireikė šitoje šalyje.

Mane tas labai džiugina dabar, tikrai daug kam reikia, žmonės džiaugiasi, kad aš čia, mane kviečia, aš ir koncertuoju. Kai nebuvo visiškai uždaryta dėl koronaviruso, buvo nuostabių koncertų, didelių koncertų, didelės salės susirinko, turėjau galimybę ir padainuoti, ir pagroti per tokį trumpą laiką, bet džiugi nuotaika man šitoje šalyje, aš gerai jaučiuosi“, – kalbėjo V. Straižys.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidoje „(Ne)emigrantai“.