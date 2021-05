Restoranų verslą su vyru italu kurianti lietuvė apgailestauja tik dėl vieno: jo tėvai manęs nepriima, nes esu iš Rytų Europos

Ispanijoje, pačiame Valensijos centre, veikiantis italų restoranas – stilinga, netgi prabangi vieta, čia visi patiekalai paruošti griežtai pagal senąsias Italijos virtuvės tradicijas. Tikriausiai nepagalvotum, kad ši vieta priklauso lietuvei. Už siciliečio Salvadoro Cipollinos ištekėjusi Ilona Borkertaitė pasakoja savo emigracijos istoriją, kurios lengva pavadinti niekaip neišeitų.

Nuo vėžio mirus dar jaunai mamai, 18-metė Ilona staiga liko visiškai viena, nes nei patėvis, nei tikrasis tėvas nekreipė į ją dėmesio. Teko suktis pačiai. Emigracija tada atrodė geriausia išeitis.

„Mokiausi politechnikume, bet išėjau ir pradėjau mokytis grožio salono rinkodaros, pardavėjos [profesijos], tokia buvo banga dar tais laikais, prieš 20 metų. Mokiausi ten 2 metus, bet viską reikėjo griežtai stabdyti, nes reikėjo iš kažko gyventi, niekas negalėjo padengti mano mokslų, niekas negalėjo išlaikyti manęs.

Kai išsiskyrėm, patėvis pradėjo savo gyvenimą gyventi. Jis, aišku, man svetimas žmogus, aš turėjau išsikraustyti iš tų namų. Likau su lagaminu tokioje jaunystėje“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „(Ne)emigrantai“ pasakojo I. Borkertaitė.

Į Ispaniją nelegaliai dirbti Ilona atvyko 2000 metais. Tada dirbti be dokumentų šalyje buvo įprasta, o gatvėse veikė mafija. Ispanijoje jau gyveno Ilonos pusseserė, bet baimės vis tiek buvo – ar neliks apgauta toli nuo namų ir be pinigų?

„Labai apgaudinėjo tais laikais. Bet nieko, atvažiavau, viskas gerai. Aišku, įspūdžių pilna, atvažiuoji iš tokios Lietuvos tokioje jaunystėje, atsirandi kažkur. Žiūrėjau į tą palmę, galvojau, kas čia dabar? Nežinojau, per televiziją buvau mačiusi“, – prisiminė pašnekovė.

Padirbusi daržovių parduotuvėje Ilona truputį atsistojo ant kojų ir pradėjo domėtis, kaip uždirbti daugiau ir rasti labiau patinkantį darbą. Pamažu išmoko ispanų kalbos, ėmė domėtis maisto produktais ir įsidarbino restorane.

„Susitikau paskui tokį lietuvaitį, ištekėjau. Buvom labai jauni, labai nepatyrę, labai mums nesisekė gyventi ir sakiau: tada jau nėra ko gaišti laiko, skirstomės. Išsiskyrėm ir viskas, auginau dukrą viena, turiu dukrą 18 metų“, – laidoje kalbėjo Ilona.

Santuoka su lietuviu nenusisekė ir Ilona suprato: padarys bet ką, kad tik jos dukrai nereikėtų vargti taip, kaip vargo ji pati. Negana to, jau buvo jaučiama ekonominė krizė, itin stipriai paveikusi Ispaniją. Jauna moteris išvyko į Andorą, dirbo rusų–ispanų kalbų vertėja. Čia susipažino su britu, jis padėjo išvykti į Jungtinę Karalystę.

Londonas / Lucas Davies/Unsplash nuotr.

Ilona su dukra apsigyveno industriniame Birmingamo mieste. Šešis metus praleidusi saulėtoje Ispanijoje, atsidūrė ten, kur pilka ir kone be pertraukų lyja. Tai, kaip dabar sako Ilona, šiek tiek priminė Lietuvą. O dar jaukiau įsikurti padėjo tai, kad netrukus čia pat atsikraustė ir sesė iš Lietuvos.

Anglijoje Ilona dirbo restorano valdytojo Salvadoro padėjėja. „Mūsų santuoka – klasikinis tarnybinis romanas“, – juokauja emigrantė. Įdomu tai, kad ir Ilonos sesuo yra ištekėjusi už italo.

„Jis mane gal iš seniau žinojo, bet vieną kartą pakvietė vakarienės, kitą kartą nuėjom kavos atsigerti. Aš jam jau labai seniai patikau. Tik galvojau, jis už mane daug jaunesnis – 9 metais. Galvojau, ko nori tas jaunuolis, nes, atrodo, aš suaugusi moteris, 30 metų, turiu dukrą, kam man dar to vaiko reikia čia šalia?“ – tuometinius svarstymus prisiminė pašnekovė.

Ilona Borkertaitė / LRT stop kadras

Po vienos jau iširusios santuokos nerti į lengvabūdiškus santykius lietuvė nenorėjo. Reikėjo laiko įsitikinti, kad italo ketinimai rimti.

„Kai žmogui 22–23 metai, galvoji, ką jis gali galvoti, ar jis gali rimtai į gyvenimą žiūrėti. Bet jis labai subrendęs. Siciliečiai irgi labai sunkų gyvenimą ten gyvena, vaikai subręsta jauni. Jis įrodė, kad tikrai yra vertas mano dėmesio“, – sakė I. Borkertaitė.

Salvadoro seneliai – emigrantai, kadaise persikėlę į Angliją, ten gimė ir jo tėvas, tad Salvadoras turi dvigubą pilietybę. Salvadoro mama – taip pat emigrantų palikuonė, tik gimusi Prancūzijoje.

Salvadoro šeima jo ir lietuvės santuokai prieštaravo, bet jam tai buvo nė motais. Ilona pasakoja, kad nebendrauja su vyro artimaisiais iki šių dienų – šie jos tiesiog nepriima.

„Gali būti, kad su anytom bendrauji, bent „labas“ pasakai, bet mes visiškai. Dirbam kartu ir negalim bendrauti. Jie manęs nepriima, nes esu iš Rytų Europos, labiausiai jie mane žemina dėl šito. Mes, Rytų Europos gyventojai, iš kito pasaulio. Kai nusprendėm tuoktis, jo tėvai, aišku, buvo visiškai prieš. O mes ką padarėm? Pabėgom į Meksiką ir susituokėm Meksikoje dviese – be nieko, be svečių, be giminių“, – pasakojo Ilona.

„Nieko nekvietėm ir nieko nereikėjo“, – sako Ilona, vartydama vestuvinių nuotraukų albumą. Ir netrukus juokaudama priduria – „turėjom kokius 500 svečių, nes visi žmonės, kurie deginosi, gulėjo ten, tai visi plojo, ūžė, šaukė, švilpė“.

Ilona abejojo, Salvadoro tėvai nepritarė, o pora kartu jau aštuonerius metus ir nė akimirką to nesigailėjo. Juos labiausiai vienija meilė darbui – noras turėti restoranų, kuriuose valgytojai alptų nuo maisto skonio. Po vestuvių Meksikoje lietuvė su italu nusprendė keliauti į Ispaniją ir ten atidaryti restoraną.

Pirmąjį restoraną lietuvė ir italas atidarė mažame miestelyje. Jie neslepia, kad baimių buvo nemažai – milijonų Anglijoje pora nesusitaupė, badauti ir restorano atidaryti bet kokia kaina irgi nesinorėjo. Vienintelė išeitis buvo kreiptis į banką ir imti paskolą.

„Verslas labai pasitvirtino. Iš pradžių buvo skeptikų, žiūrėjo kitaip, nes padarėm itališką restoraną, nė vieno ispaniško produkto neturim, tai žiūrėjo keistai, bet prisitaikė. Pas mus susirinko visa grietinėlė, visi patys nuostabiausi svečiai, labai šaunūs mūsų lankytojai. Atvažiuoja iš Valensijos pas mus“, – sėkme dalijosi Ilona.

Ilona Borkertaitė su vyru Salvadoru / LRT stop kadras

Ilona sako, nors iš pirmo žvilgsnio kai kurie patiekalai atrodo paprasti, mokytis italų virtuvės galima kad ir visą gyvenimą. Būtent tai, kad abu turėjo daug patirties restoranuose ir kad Salvadoras puikiai žino, koks yra idealiai iškeptos lazanijos skonis, ir nulėmė pirmojo jų restorano sėkmę.

Restoranėliui provincijoje suklestėjus, atsidarė dar vieną – pačiame Valensijos centre. Lietuvė sako puikiai supratusi, kokia didžiulė tai rizika. Valensija – didelis ir judrus miestas, čia pilna įvairiausių pramogų – muziejų, galerijų, kino teatrų. Kavinių ir restoranų čia irgi pilna, ypač senamiestyje. Taigi ir konkurencija didelė. Viską, kas bus naujajame restorane, savininkai apmąstė iki smulkmenų. Interjeras, indai, įrankiai – kiekviena detalė kruopščiai apgalvota ir priderinta, o meniu kasdien degustuojamas ir, jeigu reikia, koreguojamas.

Valensija / Shutterstock.com

Įdėta daug pastangų, bet vos restoranas atvėrė duris, iškart prasidėjo nenumatyti sunkumai – prasidėjo karantinas.

„Laukiam, kai po truputį išeisim į tą šviesą, išeisim ir viskas susitvarkys, tik reikia laiko, reikia išlaukti, o išlaukti nelabai lengva, nes čia tiek visko užsidaro dabar“, – kalbėjo Ilona.

Turėti restoraną svajoja daug kas. O tie, kurie turi, visada įspėja: tai – itin sunkus verslas. Kaštai milžiniški, darbas nesustoja niekad, o klientai negailestingi net dėl menkiausių klaidų. Tačiau Ilona turėti nuosavą restoraną jautėsi pasiruošusi. Ji net neabejojo, kad sugebės suvaldyti šitokį įnoringą verslą, tačiau vis tiek egzistuoja sėkmės faktorius, o ar pasiseks, nepabandęs niekada nesužinosi.

„Tiek metų išdirbus, tikrai jau karjeros požiūriu daugiau nebebuvo, kur eiti. Jau viską žinojau, dirbau trijuose „Michelin“ restoranuose. Dirbau tikrai labai įvairiuose, dariau someljė kursus, nes man labai patinka. Kaip ir mano vyras, ateinam, sakau: mes dviese galim visą tą restoraną varyti, nereikia mums jokių darbininkų.

Atrodo, kai mes ateinam – ir žmonės pradeda rinktis, nes labai mylim šitą darbą, labai mylim savo verslą, tikrai norim ir patinka. Dėl to, manau, viskas kitaip, neini kaip į darbą, kad reikia atlikti ir viskas, eini todėl, kad tau patinka, praleidi daug valandų čia, reikia mylėti savo darbą“, – sakė Ilona.

Ilona Borkertaitė su vyru Salvadoru / LRT stop kadras

Dabar ji konstatuoja, kad viskas pavyko geriau, nei būtų drįsusi svajoti. Pašnekovei į atmintį stipriai įsirėžė momentas iš vaikystės. Ji norėtų, kad jos pačios mama būtų gyva ir galėtų paragauti šiame restorane ruošiamo maisto.

„Visą laiką atsiminsiu vieną dalyką, kai valgėm vieną vakarą vakarienę mano mama, aš ir patėvis, man kažkas nepatiko, dabar negaliu įvardyti, kas tiksliai, bet jis man sako: tau tas nepatinka, tas nepatinka. Sakau: aišku nepatinka, kai ištekėsiu, tik restoranuose maitinsiuosi. Tai, atrodo, nuėjo tiesiai kažkur. Visą gyvenimą prisiminsiu, sakau, aš tik restoranuose valgysiu. O dabar turiu restoraną ir nevalgau čia, ką nors namuose gaminu, greito maisto užsisakau ar dar ką nors“, – kalbėjo „(Ne)emigrantų“ pašnekovė.

Nors Ispanijoje sekasi puikiai, Ilona sako, kad net po 20 emigracijos metų meilė Lietuvai niekur nedingo. „Aš važiavau, nes buvau priversta“, – sako moteris. Jei ne motinos mirtis, gal su Ilona dabar kalbėtume visai ne Ispanijoje, o Mažeikiuose, kur ji gyveno. Pašnekovė neatmeta minties, kad gal kada nors itališką restoraną atidarys ir Lietuvoje, nes ten gera pabūti ir jai, ir jos vyrui.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidoje „(Ne)emigrantai“.