Statybininku dirbęs mažeikiškis tapo gidu: atrastomis vietomis Anglijoje nustebina ir vietinius

Neįprasta statybose Londone dirbančio Elvino Gurausko istorija nustebina apie ją išgirstančius. Ieškodamas įdomių nuotykių, jis netikėtai atrado naują pašaukimą – tapo išskirtinių kelionių po gražiausias Anglijos vietas gidu. Net patys britai dažnai nustemba, padedant lietuviui pamatę, kokių įspūdingų vietų yra jų šalyje.

„Aš irgi atvažiavęs net neįsivaizdavau, kad Anglija tokia graži šalis. Škotija – išvis, atrodo, tikrai negali būti Europoje. Bet nuvažiuoji ten ir pamatai, kokia iš tikrųjų graži šalis. Tiek laiko buvau įstrigęs Londone, niekur nejudėjau, tiek daug praleidau“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „(Ne)emigrantai“ pasakojo Elvinas.

Iš Mažeikių kilęs 25 m. vaikinas sako, kad daugelio emigrantų gyvenimas Didžiojoje Britanijoje atrodo nuobodus ir net liūdnas. Po darbų žmonės sėdi užsidarę namuose, vengdami išleisti sunkiai uždirbtus pinigus. Anksčiau taip gyvenęs ir jis, nors netoliese apsistoję ir keli draugai, su jais Elvinas pasakojo susitikdavęs taip pat retai.

Per kelerius emigracijos metus nuo paprasto staliaus iki darbų vadovo padėjėjo statybų aikštelėje pakilęs Elvinas graužėsi, kad po darbo tiesiog švaisto laiką, o juk galėtų imtis kokios nors naudingos veiklos. Tačiau net neįsivaizdavo, kur šis noras nuves.

„Visada norėjau išeit iš miesto, pamatyt, kas dar čia yra, bet nežinojau, kur. Prasidėjo tokia kaip ir depresija, nieko nedarau, visą savaitgalį sėdžiu namuose, tiesiog švaistau laiką. Pradėjau per „Google“ žiūrėt žygių kompanijas, kelionių kompanijas. Žiūriu, pasirodo, daro visokias keliones po Angliją. Prisijungiau į vieną kelionę su didele baime, aišku, nes iš Londono prieš tai nebuvau važiavęs. Važiuoju su nepažįstamais žmonėm į nežinomą vietą, išvis nežinau, kur mašina keliauja“, – kalbėjo E. Gurauskas.

Vienas žygis apvertė nusistovėjusį Elvino gyvenimą. Pamatęs, kokios įdomybės ir grožybės slepiasi visai šalia Londono, nusprendė, kad laisvalaikį skirs būtent tokių vietų paieškoms.

Keliaudavo į juos bene kiekvieną mėnesį. Kadangi buvo baigęs bazinius karinius mokymus, vaikinas neturėjo vargo keliauti tiesiog žemėlapio ir kompaso pagalba.

„Iš prigimties prižiūrėdavau žmones, padėdavau. Nors mokėjau pinigus, tam žygio gidui vis tiek padėdavau prižiūrėti grupę. Tarkim, kas nors atsilieka, aš atsilikdavau su jais vien tam, kad jie saugiau jaustųsi ar kad nenuklystų, kur nereikia. Aš būdavau klientas, mokėjau pinigus, bet ir jiems kaip ir dirbdavau. Sakau, iš to gal galėčiau uždirbt?“, – pasvarstymą prisiminė Elvinas.

Elvinas Gurauskas / LRT stopkadras

Šansą vaikinas pačiupo prieš keletą metų EXPO parodoje. „Viskas buvo susiję su žygiais, su kempingu, su kelionėm. Kompanija, kurioje dirbu, ten reklamavosi. Aš priėjau prie jų, jie man davė kortelę kaip klientui. Paklausiau, gal reikia žygių padėjėjų, žygių vadovų? Moku naviguot, su jumis vieną kartą buvau, gal reikia ko nors?“, – atpasakojo pašnekovas, netrukus gavęs ir pasiūlymą.

Galiausiai lietuvis pasiekė to, apie ką svajojo. Pamačiusi, kiek daug pastangų įdeda į savo darbą, kompanija Elviną pasamdė ir išdavė jam oficialią žygių gido licenciją. Kiekvieną savaitgalį jis gauna vis naują grupę turistų, su kuriais leidžiasi ieškoti nuotykių.

„Turime ir visą sistemą, yra žmonių, kurie tvarkosi su elektroniniais laiškais, pinigais. Manęs tas nedomina. Man patinka, kad sutinku žmonių grupę, klientus, kurie užsisakė, sutinku juos traukinių stotyje, nuperku bilietus, visus susodinu į traukinį, nuvažiuojam, kur reikia, pasidarom žygį, aš juos per visą žygį prižiūriu, kad nebūtų nutikimų. Būna, nutrina koją. Vieną kartą buvo rimtesnis sužalojimas, tada suteiki pirmąją pagalbą. Mano tikslas yra nuvesti žmones per miškus ar per laukus, pamatyti kažką įdomaus nuo taško A į tašką B ir tada sugrąžint į Londoną“, – kalbėjo Elvinas.

Snowdonas Velste / Shutterstock.com nuotr.

Pagrindinis tikslas – darbais užsikasusiems miesto žmonėms, pavargusiems nuo monotonijos, parodyti, kad Jungtinėje Karalystėje yra ne tik milžiniškų miestų, bet ir nepaprastų gamtos grožybių.

„Būna, nuvažiuojam prie jūros ar į kokius įdomesnius miškus. Kitur būna pailgos kalvos, tai irgi įdomu pamatyt. Užlipi į vieną kalną, nedidelį, užlipi į kalvą ir tada tiesiog eini gana ilgai viršūnėm. Matosi labai toli, pamatai, kokia žalia ta Anglija – visur laukai, miškai, bet miškai čia kitokie. Čia vien lapuočiai, labai retai pamatysi kokį pušyną ar eglyną“, – sakė E. Gurauskas.

Norinčius pamatyti spygliuočių, kartais nustebinančių britus, kiek tik akys aprėpia, E. Gurauskas kviečia atvykti į Lietuvą. O pats sako labiausiai mėgstantis darbines keliones po Ežerų kraštą (angl. Lake district) netoli Škotijos ir Velso.

Per ketverius žygių organizavimo metus Elvinas jau turi išrinkęs ir savo mėgstamiausių vietų trejetuką – tai yra jau minėtasis Ežerų kraštas šiaurės vakarų Anglijoje, Exmoore‘as šalies pietvakariuose ir Snowdonas Velse.

Elvinas nusistebi, kad Lietuvoje daugiausia reklamuojamos kelionės į tolimus, egzotiškus kraštus, mažai kas kalba apie Didžiosios Britanijos grožį, tarsi šioje šalyje būtų tik fabrikai ir sandėliai, kuriuose dirba dažno giminės, draugai ar buvę kaimynai. Keliones po šalį čia supaprastina išvystytas hostelių tinklas, įprasti žygių maršrutai yra prižiūrimi, kur reikia – nugenėti.

Didžioji dalis lietuvio klientų – Londone gyvenantys ir dirbantys žmonės. Jie matę mažai gamtos ir retai įsivaizduoja, ko galima laukti pavažiavus toliau už miesto. Daug kas reaguoja tarsi išvydę didžiulį stebuklą.

„Britai yra įpratę, vasarą jie net nesidomi, kas yra jų pačių šalyje. Pigūs bilietai į Ispaniją, Ibizą, Tenerifę – visi puola į Ispaniją. Kadangi dabar niekas negali keliauti dėl pandemijos, pasilieka Anglijoje. Ir labai turizmas išpopuliarėjo, pradėjo žmonės daugiau į Kornvalį važiuot, į Anglijos pajūrį, į kalnus. Patys anglai, būna, sako: „vau, net nežinojau, kad mes iš viso tokių grožybių turim“, – klientų reakcijas apibūdino jis.

Ežerų kraštas – populiari žygių vietą šiaurės vakarų Anglijoje / VidaPress nuotr.

Tarp Elvino klientų vis dažniau pasitaiko ir Anglijoje gyvenančių lietuvių. Ypač tautiečiai keliauti po šią salą susigriebė šiemet, kai dėl koronaviruso negalėjo išskristi įprastų atostogų ten, kur šilčiau.

„Daug kas sako, kad vis tiek Lietuvoj gražiau, ypač miškai. Miškai čia gražūs, bet kadangi nėra tų pušynų, gal nostalgija, pasiilgo. Bet aš irgi pasimetęs, žiauriai pasiilgau pušynų. Kai pamatau, nustoju su visais kalbėt. Aš tik grožiuosi pušynais: čia kaip fainai, kaip Palangoj. Lietuviai irgi labai patenkinti. (...) Nueina prie jūros – žydras vanduo: tikrai čia Anglija? Sunku patikėt. Patenkinti visi, nebuvo nusiskundimų dar niekad“, – džiaugėsi Elvinas.

Nors Anglija nėra pigi šalis, Elvinas įsitikinęs, kad gerai iš anksto viską suplanavus keliauti po ją galima už minimalius resursus. Gamtoje jis keliauja kiekvieną savaitę, o štai po miestą, kuriame gyvena, Elvinas ekskursijų nerengia. Londonas jį vargina ir net erzina, todėl stengiasi net nelįsti į centrines gatves.

„Iš pradžių buvo įdomu, nes atvažiavęs iš Mažeikių, nedidelio miesto. Atvažiuoji į Londoną, o čia 9 mln, žmonių. Kažkas tokio. Visur nori viską pamatyt, pabandyt, bet pamatai, kad čia viskas be galo brangu“, – kalbėjo E. Gurauskas.

Kad išvengtų susigrūdimų, Elvinas visur važinėja dviračiu. Nors atrodo, kad tokio dydžio mieste tai neįmanoma, jis visiškai atsisakė Londono viešojo transporto. Kad ir kokį atstumą turi įveikti, vis tiek nelipa nei į autobusus, nei į metro. Ir nors minti dviratį judriomis Londono gatvėmis, vadinasi, kasdien patirti sudėtingų, labai pavojingų situacijų, ilgainiui prie to pripranti ir žinai, kada ko turi saugotis, aiškina Elvinas.

Londone Elvinas gyvena nuo 19-os, neseniai suėjo lygiai 6 metai. Jis sako, kad to ir pakaks, nes atėjo metas leistis į didžiąją gyvenimo kelionę, kad pažintų ne tik Angliją, bet ir visą Europą.

„Planas yra toks: grįžti į Lietuvą ir iš Mažeikių važiuoti į patį vakariausią Europos tašką – Rokos kyšulį Portugalijoj, tada iš Portugalijos į Italiją, tada iš Italijos keltu į Graikiją ir iš Graikijos per Balkanus grįžti į Lietuvą“, – išdėstė pašnekovas.

Ši kelionė jau turėjo įpusėti, tačiau ji taip ir neprasidėjo. Visus emigranto planus sujaukė pandemija. Svajonės Elvinas neatsisako, tik atidėjo ją kitam pavasariui. Apskaičiavo, kad viskas turėtų trukti metus. Kaip pats sako: metai nuotykių ir nežinomybės.

Po kelionės Elvinas planuoja grįžti gyventi į Lietuvą, tačiau dar nėra nusprendęs, ką tiksliai ateityje nori veikti.

„Patenkintas tuo, ką dabar darau, tai norėčiau Lietuvoje gal tą patį – žygiai. Žiūrėjau, Lietuvoje yra nemažai kompanijų, kurios po pačią Lietuvą veda, varo ir į Slovėniją, ir Lenkiją, į kaimynines šalis daro žygius, baidarėmis daro nemažai. Norėčiau kažką panašaus. Ir žygiai, ir statybos man patinka. Gal statybos irgi, bet labiau ne kažkam kitam, o savo pradėti. Abu dalykai man tikrai patinka, gal dar papildomai kariuomenėj savanoriauti“, – apie ateities planus svarstė Elvinas.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidoje „(Ne)emigrantai“.