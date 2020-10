Į JAV su šeima lietuvis kunigas emigravo kišenėje teturėdamas 40 dolerių: dabar to pakartoti neišdrįstų

Iš pirmo žvilgsnio ši emigracijos istorija gali pasirodyti neišskirtinė: dar viena lietuvių šeima siekdama geresnio gyvenimo prieš 22 metus išvyko į Valstijas. Tačiau susipažinus su Žilvinu Jakštu ir išgirdus jo pasakojimą tampa aišku, kad šis žingsnis viską pakeitė kardinaliai. Kunigas ir sielovadininkas, su gausia šeima Valstijose kuriantis tikrą mažąją Lietuvą, sako, kad prisiminimų, lietuviškos duonos kvapo, šaltinio vandens ar obuolių skonio neatstos niekas.

Į klausimus LRT.lt pašnekovas sutiko atsakyti raštu.

– Prieš kiek laiko išvykote ir kaip tuo metu, kai priėmėte šį sprendimą, atrodė jūsų gyvenimas?

– Išvykome prieš 22 metus. Tiksliau, 1998 metais, birželio 5 dieną. Net nesinori patikėti, kad taip greitai prabėgo laikas. Atvirai sakant, nežinau, ar šiandien būtume tokie drąsūs. Tada buvome jauni, energingi, ištroškę patirti, pamatyti pasaulį.

Matote, mes šeimą sukūrėme eidami 24-us gyvenimo metus. Žmona buvo bebaigianti pedagoginę mokyklą, aš – buvęs seminaristas vienuolis, nesurandantis vietos. Be konkrečių planų, išskaičiavimų, paremdami vienas kitą, bandėme lipdyti gyvenimą. Greitai – po metų – gimė dukra Urtė, dar po dvejų – Lėja. Buvome laimingi.

Tačiau ekonominė šalies suirutė bei darbo patirties stoka atnešė į mūsų namus nelauktų išmėginimų gūsį. Be meno ir teologijos, daugiau nieko neišmaniau.

Bandžiau piešti, drožti skulptūras, užsiimti netradicinių baldų gamyba, net pirkti ir parduoti, tačiau nei viena, nei kita nesuteikė ekonominio stabilumo. Taip ir gimė idėja pasižvalgyti svetur. Iš pradžių išvykau vienas, padedamas draugo, kuris jau gyveno Jungtinėse Valstijose ir buvo sukūręs šeimą. Jis supažindino su ekumenine katalikų bendruomene – ji iškvietė mane trumpo vizito.

– Kokį planą turėjote ir kur vykote iš pradžių? Kokių garantijų apskritai turėjote su šeima?

– Praleidęs keletą mėnesių Jungtinėse Valstijose grįžau į Lietuvą. Tuo metu jau turėjau šiokių tokių pasiūlymų, jie atrodė gundantys. Pasitariau su žmona ir susipakavę kelis ryšulėlius reikalingiausių daiktų, apmuturiavę savo du vaikučius ir išsikeitę likusius pinigus (lygiai keturiasdešimt dolerių) išvykome į Kaliforniją.

Mus pasitiko, priėmė ir apgyvendino geraširdė draugo šeima. Keletą mėnesių viešėjome pas juos apsupti dėmesiu ir nuoširdumu. Taip ir prasidėjo gyvenimas naujoje žemėje.

Kadangi pagrindinės mūsų misijos buvo surištos su Bažnyčia, aš priėmiau diakono šventimus, dar po metų (jau Minesotos valstijoje) buvau įšventintas į kunigus. Čia ta pati ekumeninė katalikų bažnyčia man paskyrė atstovauti lietuvių, o vėliau ir amerikiečių bendruomenėms kaip sielovadininkui. Stipendija, kurią gavau už sielovadininko pareigas, buvo minimali ir trumpalaikė.

Paaukotų bendruomenės pinigų aš neėmiau (surinktus naudojome patalpų nuomai). Taigi, teko prisidurti užsiimant įvairiais statybinės paskirties darbų projektais, o tai garantavo kasdienes šeimos pajamas. Be religinės ir visuomeninės paskirties darbų, buvau įsirašęs į savanorių grupę, kuri lankydavo mirties bausme nuteistus kalinius. Tai mane paskatino tęsti studijas ir įgyti profesionalaus sielovadininko išsilavinimą.

– Tuo metu, kaip suprantu, daugeliui lietuvių Amerika atrodė svajonių šalis, bet kaip į ją žvelgė jūsų šeimai?

– Svajonių šalis yra, buvo ir visada bus gimtinė. Aš myliu Lietuvą. Paklauskit mano vaikų. Dar 1989 metais kartu su tėčiu oficialiai atsisakėme Sovietų Sąjungos pilietybės, padėdami ant stalo sovietinius pasus ir pareikšdami esą Lietuvos piliečiai.

Mums buvo duotos 72 valandos palikti šalį. Kad ir kaip bauginamai atrodė, nei aš, nei mano tėtis šalies nepalikome. Per Sausio 13-osios įvykius, sužinojęs apie galimas karines provokacijas, nieko nelaukęs nusipirkau bilietą ir parskridau į Lietuvą, kad galėčiau susikibęs rankomis kartu su tautiečiais ginti tėvynę. Tuo metu buvau misijoje Sibire, padėjome tremtiniams.

Sprendimą dėl laikino vizito į Valstijas priėmėme kartu su šeima. Tuo metu atrodė, kad turime išbandyti atsiradusią galimybę. Aišku, atvykus į Jungtines Valstijas ne viskas buvo taip lengva. Kalba, gyvenimo ritmas, net maistas atrodė svetimi. Dabar, po 22 metų, daug kas pasikeitė ir tapo naujo gyvenimo dalimi. Kai kas pasiliko taip pat, kaip ir buvę. Duona taip nekvepia kaip ta, kurią prisimenu iš vaikystės, ar obuoliai, ar šaltinio vanduo.

– Kas buvo sunkiausia iš pradžių?

– Sunkiausia buvo išmokti kalbą. Mums užtruko keletą metų, kol galiausiai pradėjome gaudytis nereikalaudami pagalbos. Net vaikai mus aplenkė. Matyt, jaunas lankstus protas daug veiksmingesnis.

Galėčiau išvardyti daugybę dalykų, kurie nebuvo lengvi pradedant gyvenimą svetimoje šalyje, tačiau mes visada žiūrėdavome į pusiau pilną stiklinę. Atvirai pasakius, nebuvo laiko sėdėti ir gedėti. Greitai susiradome draugų, kurie, kaip ir mes, bandė kabintis į gyvenimą. Taip pat sutikome daug nuostabių amerikiečių, kurie priėmė mus su tėvišku nuoširdumu.

Turiu prisipažinti, kad man asmeniškai buvo sunku pralaužti konservatyvų ir stagnatorišką požiūrį. Juk mes su žmona užaugome sovietiniais laikais, kai buvo diegiamas ribotas požiūris. Tas mokykloje įkaltas neadekvatus saviraiškos dieglys buvo giliai įsirėžęs ir sąlygojo kasdienius sprendimus. Staiga atsidūrėme šalyje, kur veša pliulalizmas, kalbos, spaudos ir religijos laisvė.

– Galbūt galite papasakoti apie savo šeimą?

– Mano žmonos vardas yra Rasa. Ji – nuostabi moteris. Jei ne ji, dievaži, nežinau, kur link būčiau nuėjęs ir ką daryčiau. Mes abu buvome šiek tiek mėtyti ir vėtyti, kai sutikome vienas kitą.

Vaikams mėgstame sakyti, kad susitikome pakeliui į Paryžių. Ir iš tiktųjų aš ją sutikau organizuodamas kelionę į Prancūziją. Po to viskas vyko kaip pasakoje. Pasipiršau stovėdamas prie jos buto durų su ryšulėliu knygų.



Kaip jau minėjau, dvi mano dukros – Urtė ir Lėja – gimė Lietuvoje. Urtė gimė, kai degė Smiltynės kalnas, o Lėja – per pačią didžiausią liūtį. Taip ją ir pavadinome.

Kiti du vaikai, dukra Vainė ir sūnus Kalnius, gimė Valstijose. Urtė jau ištekėjusi, gyvena ir dirba Portlando mieste, Oregono valstijoje. Baigusi studijas Lietuvoje ji grįžo į Valstijas. Lėja grįžo į Lietuvą, baigė universitetą ir pasiliko ten dirbti. Vainė baigia kriminalistikos studijas Vašingtono universitete, Vankuveryje. Sūnus Kalnius mokosi vidurinėje mokykloje, kurioje sustiprinta medicinos pakraipa.

– Kaip jūsų su žmona gyvenimas atrodo dabar, kai dukros jau išvyko studijuoti į Lietuvą?

– Be abejonės, sunku atsisveikinti su vaikais, ypač kai žinai, kad negalėsi taip paprastai užeiti ir palinkėti saldžių sapnų prieš miegą. Be galo liūdna, bet tuo pat metu ir džiugu matyti juos savarankiškus. Bet vėlgi – jų pasirinkimas nebuvo visiškai be pagrindo.

Ir būdami toli nuo tėvynės sugebėjome išlaikyti lietuvišką dvasią. Nuo pat mažumės vaikai žinojo, kad dalis mūsų pasiliko Lietuvoje. Juk čia gyvena mūsų tėveliai, jų seneliai, dėdės, tetos, draugai. Mūsų šeimos moto: Lietuva yra ten, kur yra lietuvis. Nesijautėme atskirti nuo savo krašto. Dar Minesotoje žmona Rasa atidarė sekmadieninę vaikų mokyklėlę ir joje mokė jaunuosius lietuvaičius kalbos, kultūros, papročių bei rašto. Šeimoje mes nesibodėjame susėdę prie stalo susikibti rankomis ir pasakyti prėjusio šimtmečio pradžioje užrašytą lietuvišką padėkos maldą.

– Jūsų dukra Lėja siekia susigrąžinti Lietuvos pilietybę ir išvyko studijuoti į gimtinę. Kodėl Lietuva, kai čia gyvenantys studentai neretai svajoja apie karjerą už Atlanto?

– Kiekvienas žmogus yra savo laimės kalvis. Nebūtų teisinga teisti tų, kurie turi kitokius planus gyvenimo tikslui pasiekti. O dėl dukryčių – turiu pasakyti, kad jos pačios priėmė sprendimą, o aš be galo didžiuojuosi.

Mane skaudina viena – kad iš Lėjos buvo atimta Lietuvos pilietybė, nors ji gimusi Lietuvoje. Mano manymu, priimtas sprendimas buvo neteisėtas. Nė viena šalis neturėtų versti savo tautiečių rinktis tarp vienos ar kitos pilietybės. Mūsų vaikams gimtinė yra ir šalis, kurioje jie gimė, ir šalis, kurioje gyvena jų tėvai. Turėjimas dvigubos pilietybės nepadaro žmogaus mažesniu piliečiu.

Lėja buvo nepilnametė, kai priėmėme Amerikos pilietybę. Būdama nepilnametė ji neturėjo jokios juridinės teisės prieštarauti ar atsisakyti šeimos sprendimo.

Ji gavo pilietybę automatiškai, kaip visi keturi mūsų vaikai. 2009 metais mes su šeima persikėlėme iš Minesotos į Kalifornijos valstiją baigti akademinių studijų, po kurių buvome suplanavę visi kartu grįžti į Lietuvą. Tačiau po metų žmonai Rasai konstatavo limfmazgių vėžį ir grįžti į Lietuvą tapo labai komplikuota. Žmonos sveikata nebuvo gera. Norėdami pasilikti ir gydytis Amerikoje turėjome priimti sprendimą, taip priėmėme Amerikos piliečių statusą.

Nepaisant visų sunkumų, mano dukra kabinasi į gyvenimą, yra energinga, kūrybinga ir darbšti mergaitė. Tikiuosi, ateis diena, kai susimąstysime ir ištiesime ranką pagelbėdami, palaikydami vieni kitus.

– Kaip apskritai atrodo Jūsų gyvenimas JAV? Ar liko dalykų, kurie netapo savi, prie kurių negalite priprasti?

– Namai yra ten, kur šeima. Mūsų atveju dalis šeimos gyvena Valstijose, kita dalis – Lietuvoje. Meluočiau, jei sakyčiau, kad nesame pasidaliję, bet susėdi prie stalo su šeima, tėveliais, artimaisiais ir tie atstumai išnyksta. Atsimenu vieną akimirką, kuri įstrigo giliai širdyje.

Buvo 2006-ieji, mes visi viešėjome Lietuvoje. Vieną vakarą priėjo mano jauniausia dukra ir sako: „Tėveli, kada važiuosime į namus?“ Susimąsčiau. Man atrodė, kad grįžau į namus, tačiau vaikui namai yra ten, kur gyvena jo tėtis, mama.

Mes esame laimingi turėdami vienas kitą, tai yra svarbiausia. Ar aš ir mano žmona norėtume būti arčiau savo tėvelių? Be abejonės, bet kol kas esame čia ir čia yra mūsų namai. Ką atneš rytdiena, sunku pasakyti.

– Kaip COVID-19 pakeitė Jūsų gyvenimą? Juk nebėra taip paprasta skraidyti, pamatyti artimuosius. Kaip palaikote ryšį su Lietuvoje esančiais artimaisiais ir šeimos nariais?

– Negailestingas virusas paveikė mūsų šeimą taip, kaip ir kiekvieną šios planetos gyventoją. Turime būti atidūs ir laikytis saugumo reikalavimų. Kadangi mano žmonos imuninė sistema paveikta vėžio, turime būti itin budrūs. Mažų mažiausias užkrėtimas jai būtų mirtinas.

Net dukra, kuri gyvena tik pusvalandis kelio nuo mūsų, atvažiuodama užsideda kaukę. Grįžęs po darbo, aš persirengiu garaže, bandydamas nors kiek užtikrinti artimųjų saugumą.

Norėjosi aplankyti tėvelius Lietuvoje, tačiau rizika yra ganėtinai didelė. Virusas nepasiduoda logikai, jis plečiasi, ypač jei mes suteikiame galimybę. Taigi vienas vienintelis būdas užkirsti jam kelią – laikytis atstumo.

Bet vėlgi nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Pasižiūrėkite, kaip gamta atsigavo, ir visa tai mažiau nei per vienus metus.

– Gana neįprasta girdėti apie kunigą su šeima. Papasakokite, kaip prasidėjo karjera ir kodėl pasirinkote būtent tokį kelią.

– Dirbu pataisos darbų kalėjime ir einu religinių programų vadovo pareigas. Darbas yra labai įvairus ir ganėtinai įtemptas. Bendravimas su nuteistaisiais, jų šeimomis, savanoriais, globėjais, religiniais, bendruomeniniais, valstybiniais atstovais yra kasdienybė.

Daugelis nuteistųjų yra praleidę kelias dešimtis metų už grotų, neturintys ar praradę ryšius su šeima. Įtampos lygis yra gana aukštas, ypač prieš jiems išeinant į laisvę. Taigi, visa tai reikalauja daug pastangų, o jų ne visada pakanka.

Turiu pasakyti, kad mano karjera prasidėjo prieš 40 metų mokyklos bendrabutyje, kai turėjome pasirūpinti vieni kitais. Patirta neteisybė ir tikėjimas antruoju gyvenimo šansu nurodė kelią. Kitaip savęs ir neįsivaizduočiau. Dirbu darbą, kurį mėgstu ir gerbiu.

Jūs sakote – kunigas su šeima? Ir ačiū Dievui, be jos aš būčiau tik Žilvinas, o dabar Žilvinas Jakštas kartu su 3 dukromis, sūnumi ir pačia nuostabiausia pasaulyje moterimi.

– Ar apskritai su žmona svarstote sugrįžti į Lietuvą ir kokią Lietuvą matote dabar, kai atvykstate?

– Mes nežinome, ką rytojus padovanos. Gyvenimas nėra žodžiai, iškalti ant akmens plokštės. Atvirkščiai, jis yra vėjų nešamas. Dabar 3 iš 4 mūsų vaikų gyvena Valstijose, dukra Lėja – Lietuvoje. Ką jie pasirinks baigę studijas, vienas Dievas težino. Vienaip ar kitaip, kaip tėvas aš tik laiminsiu jų pasirinkimus, lygiai taip, kaip mano tėvas laimino mane.

Taip, mes norėtume grįžti, bet kol kas žmonos sveikata yra kritiška. Jai Gerasis Kūrėjas duos jėgų ir sveikatos, mes būtinai pasimatysime ant Nalšios kalno.

Lietuvą matau tokią, kokią mes statome. Vyksta procesas. Daug pasiekta, bet daug kur reikalinga įdėti pastangų. Lietuviai yra be galo kantri, darbšti, geraširdė tauta. Manau, kad ir kas būtų, mes sugebėsime išlaikyti vertybes, kurios atstovaus kiekvieno piliečio požiūriui.