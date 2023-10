Nuo viduramžius menančių gatvelių iki žaluma alsuojančių parkų – lietuvė apie turistų dar neatrastus Prahos kampelius

Nuo didingų pilies bokštų iki kerinčio senamiesčio, nuo viduramžius menančių gatvelių iki žaluma alsuojančių parkų – labai įtikinėti, kodėl verta aplankyti Prahą, tikrai nereikia. Tačiau dėmesio šioje Europos sostinėje verti yra ne tik žymūs istoriniai bei kultūriniai paminklai, bet ir turistų dažnai pamirštami kampeliai, apie kuriuos papasakoti sutiko šiame mieste gyvenanti lietuvė, gidė Geda Montvilaitė.

Šis pasakojimas – straipsnių ciklo „Kelionių kompasas“ dalis. Įvairiausiose pasaulio vietose gyvenantys lietuviai dalijasi rekomendacijomis, ką verta aplankyti jų krašte, ir pasakoja apie turistų dar neatrastas vietas.

Gidė pasakoja, kad Praha yra stebuklingas miestas, išsiskiriantis savo istoriniu palikimu.

„Šiame mieste galima pamatyti visų architektūros stilių realius – ne atstatytus ar perstatytus – pavyzdžius. Nuo romaninių, ankstyvųjų viduramžių, iki šiuolaikinių statinių. Ir gotika, ir barokas, ir klasicistiniai, rokoko pastatai, galiausiai, brutalizmas ir modernumas. Viską rasite“, – tikina G. Montvilaitė.

Tačiau, jei architektūriniai paminklai jūsų nedomina, gidė siūlo šio miesto nenurašyti – tai viena iš žaliausių Europos sostinių. Tad, jei pabodo grįstos gatvelės, ji siūlo apsilankyti Prahos zoologijos ir botanikos soduose. O taip pat, pasitaikius geram orui, galima tiesiog pasivaikščioti Letnos parke, kuris driekiasi nuo pat Prahos pilies iki miesto pakraščių.

Ruduo Prahoje / „Vida Press“ nuotr.

„Taigi tikrai kiekvienas ras, ką veikti – ir šeimos su vaikais, suaugusieji, ir vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau turėkite omenyje, kad tai ne vienos dienos ekskursija, Praha yra didelis miestas, pažinimo trasos yra pakankamai ilgos, gali tekti palypėti ir nusileisti nuo kalniukų, tad vertėtų pasiruošti pažygiuoti. Nes pažiūrėti tikrai yra ką“, – pataria lietuvė.

Kada ir kuriam laikui vykti?

G. Montvilaitė teigia, kad Prahą atrasti galima bet kuriuo metų laiku – pavasarį pasitiks žaluma ir žydinčios pievos, rudenį Praha taps „auksinė“, o žiemą džiugins kalėdinės mugės. „Vasarą gal tik kiek per karšta gali būti, ypač pačiame centre, nes tai Viduramžių miestas, senamiestyje žalumos tiek daug nėra“, – sako ji.

Ir tikina, kad čia net ir dvi savaites rastumėte, ką veikti, tačiau optimaliausias laikas yra trys dienos.

„Trys dienos – ne per daug ir ne per mažai. Bet net ir per tris dienas neįmanoma pamatyti visko, kas yra Prahoje. Nes atvažiuojant į Prahą verta pažiūrėti ne tik tą standartinę turistinę trasą, kuri yra siūloma, bet ir kiek toliau esančius paminklus. Vėlgi, jei norima aplankyti jau minėtus zoologijos, botanikos sodus, jau jiems reikės bent po pusę dienos skirti“, – pataria gidė.

Praha / P. Blaché / „Pexels“ nuotr.

Vietos, kurias turistai nepelnytai nuvertina

G. Montvilaitė pasakoja, kad aplankius tokius žymius objektus, kaip Prahos pilį, Karolio tiltą ar senamiestyje esantį astronominį laikrodį, vertėtų aplankyti ir į standartinę turistinę trasą neįeinančius objektus, esančius kiek toliau nuo istorinio miesto centro.

„Pirmasis būtų Višegrado parkas, kuriame atsiveria šiek tiek kitokia Prahos panorama. Netoliese yra ir senosios kapinės – ten palaidoti valstybei nusipelnę veikėjai“, – pasakoja gidė.

Ji taip pat rekomenduoja aplankyti miesto pakraštyje esantį Brževnovo vienuolyną (ček. Břevnovský klášter). Tai – kadaise už Prahos buvęs labai įdomus barokinis vienuolynas. O netoliese jo yra vasaros rūmai „Hvezda“ (liet. „Žvaigždė“) – nedidelė žvaigždės formos barokinė vila gražaus parko apsuptyje.

„Hvezda“ rūmai / „Vida Press“ nuotr.

Turistų rečiau lankomų, atokesnių vietų, anot G. Montvilaitės, yra ir pačiame Prahos centre.

„Kad ir tie patys, šalia Vaclovo aikštės esantys Liucernos rūmai, kuriuose yra labai įdomi skulptūra, pavadinimu „Žirgas“ (ček. „Kun“). Tai perdaryta to paties Vaclovo, kurį galima pamatyti aikštėje, skulptūra, tačiau čia jis sėdi ant apversto žirgo.

Skulptūra „Žirgas“ Liucernos rūmuose, Prahoje / „Vida Press“ nuotr.

Taip pat verta apžiūrėti ir „šokantį namą“, dvidešimtojo amžiaus paskutinio dešimtmečio architektūros pavyzdį, labai gražiai įkomponuotą į visą senamiesčio pastatų ansamblį“, – rekomenduoja lietuvė.

G. Montvilaitė taip pat išskiria ir Prahos naujamiestį – rečiau turistų aplankomą Karolio aikštę, Vinohradų rajoną.

„Vinohraduose privalo apsilankyti „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykių“ mylėtojai. Be to, su šiuo Prahos rajonu susijusi ir Lietuvos istorijos dalis – čia kurį laiką gyveno Jonas Basanavičius“, – atskleidžia gidė.

Šokantis namas Prahoje / G. Soave / „Pexels“ nuotr.

Ko paragauti?

Lietuvė pasakoja, kad Čekijos virtuvė labai panaši į vokišką – sunki, riebi, joje daug kiaulienos. Tačiau dėl to jos nurašyti nereiktų, o bent kartą pavalgyti vietos patiekalų tikrai verta.

„Pavyzdžiui, rekomenduočiau jautienos išpjovą „Svíčková“, tokiam saldžiarūgščiame padaže, ji gaminama per visą naktį, lėtai su daržovėmis, iš kurių po to ir daromas padažas. Taip pat čekai puikiai sugeba pagaminti ir keptą antį. O šiuos patiekalus dažniausiai pateikia su garnyru „kniedlikais“. Jie gali būti duoniniai arba bulviniai: duoniniai labiausiai primena batoną, o bulviniai panašūs į mūsų žemaičių blynų tešlą. Ir visuomet prie patiekalo būna labai daug padažo“, – pasakoja G. Montvilaitė.

Tačiau priduria, kad čekai labai mėgsta į patiekalus dėti žymiai daugiau cukraus nei lietuviai, todėl reikėtų turėti omenyje, kad viskas yra kiek saldžiau, nei įprasta. Be to, prie patiekalų dažniausiai nebūna daržovių, tad, jei to norite, gidė rekomenduoja salotų užsisakyti papildomai.

Praha / „Vida Press“ nuotr.

„Dėl gėrimų – nei vieno nenustebinsiu siūlydama paragauti alaus, kuriuo Čekija garsėja. Tačiau daugelis turistų nežino, kad čekai taip pat turi ir puikaus savo vyno. Pavyzdžiui, Moravijos regiono vyndarių baltas vynas yra puikios kokybės“, – sako gidė.

Be to, pasak tautietės, maistas Čekijoje tikrai yra gerokai pigesnis nei Vilniuje. O ir restoranų pasirinkimas didelis, atitiks kiekvieno skonį ir poreikius.

„Rekomenduoju apsilankyti istorinėse kavinėse, kurios išlaikė dvidešimtojo amžiaus pradžios atmosferą. Viena iš tokių – nacionaliniame prospekte esanti „Cafe Louvre“ arba netoliese pasaže esanti kavinė „Blatnice“. Taip pat galima išmėginti kavinę „Cafe Savoy“, ji jau aukštesnės klasės, kiek brangesnė gal, be to, ten rekomenduočiau vietas užsisakyti iš anksto. Be to, Prahoje galima rasti ir „Michelin“ žvaigždutėmis apdovanotų restoranų, kuriuose kainos visai įkandamos vidutiniam keliautojui“, – atskleidžia G. Montvilaitė.

„Cafe Louvre“ Prahoje / „Vida Press“ nuotr.

Kiti patarimai

„Prahos viešasis transportas yra nuostabus, vienas iš geriausių Europoje, jei ne pasaulyje, – teigia lietuvė. – Be to, visoms transporto priemonėms yra vienas bilietas – nesvarbu, ar važiuojate metro, ar tramvajumi, ar autobusu. Todėl, jei atvykote kelioms dienoms, verta nusipirkti kelių dienų bilietą.“

Trijų dienų bilietas, pasak G. Montvilaitės, jums kainuos 330 Čekijos kronų (13,4 Eur). Ir tai tikrai mažiau, nei sumokėtumėt už mašinos statymą senamiestyje, kur surasti vietą dar kainuotų ir laiko, – tikina gidė.

Tramvajai Prahoje / Lakeblog / „Pixabay“ nuotr.

„Galiausiai, rekomenduoju, jei susiplanavote atvykti ilgesniam laikui, apsilankyti ne tik pačioje Prahoje, bet ir kituose Čekijos regionuose. Rudenį labiausiai rekomenduočiau keliauti į Moraviją, kur auginamos vynuogės ir daromas vynas, ten lapkričio mėnesį vyksta jauno vyno ragavimai, šventės. Bendrai, pilys, gamtos paminklai – į bet kurią Čekijos pusę važiuodami pamatysite kažką gražaus“, – pasakoja G. Montvilaitė.