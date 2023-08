Gimtinėje viešinti Ukrainos lietuvė: žmonės Kyjive jau suprato, kad elektra nėra svarbiausias dalykas gyvenime

Ukrainos nepriklausomybės dienos proga LRT Radijo laidoje „Lietuvos diena“ viešėjusi Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Makarova neslėpė – nors šventinės nuotaikos nėra, tokios dienos kaip ši sukuria stiprybės jausmą, primena žmonėms, už ką jie kovoja, ko jie tikisi šioje kovoje.

Šiuo metu į Lietuvą trumpam sugrįžusi pašnekovė, paklausta, kaip sekasi Lietuvoje, teigė, kad ši viešnagė yra kiek keista – sunku suvokti šalyje tvyrančią ramumą, tylą.

„Čia reikia priprasti prie taikos, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Taika atvažiavus iš karo zonos reikalauja galvoje susidėliojimo, pastangų. (...) Keista negalvoti, kad čia kažkas, kažkokiu momentu gali nukristi ant galvos“, – atskleidžia ji.

D. Makarova taip pat pasakoja, kad Kyjivas, kuriame šiuo metu gyvena, pamažu atsigauna, į jį sugrįžta vis daugiau žmonių.

„Pačioje pradžioje Kyjivas buvo ištuštėjęs, neįprastas, žmonių išvis nesimatė. Dabar, po metus ir beveik 8 mėnesius trunkančio karo, žmonės grįžta, mokyklos veikia ir transportas, jau net spūstys prasidėjo pas mus. Bet vis tiek dar nesijaučia tokios didžiulės žmonių masės, kuri buvo iki karo“, – sako pašnekovė.

Kyjivas po naktinio apšaudymo / AP nuotr.

Pasak jos, nors ir girdi ekspertų gąsdinimus, kad ši žiema Ukrainai bus dar sunkesnė, Kyjivo gyventojai yra pasiruošę laukiantiems iššūkiams. Ji tikina, kad žmonės pakankamai lengvai prisitaikė prie pagal grafikus atjungiamos elektros. „Pasirodo, elektra nėra pats svarbiausias dalykas šiame gyvenime“, – tikina D. Makarova.

Ji džiaugiasi sutikusi daug geranoriškų žmonių, padedančių net ir sunkiausiose situacijose, tad mano, kad ir šią žiemą išgyventi nebus labai sudėtinga. Be to, pažymi, kad dauguma gyventojų dėl pergalės yra pasiruošę, jei reikės, apsieiti ir be vandens, be šviesos, dujų ar dar ko – „bet tik, kad nebūtų rusų“.

Paklausta, ar Kyjive jaučiamas Lietuvos Ukrainai reiškiamas palaikymas, pašnekovė džiaugiasi girdinti daug dėkingumo.

„Ukrainiečiai ir Ukrainos lietuviai yra be galo dėkingi Lietuvai ir Lietuvos žmonėms už jų palaikymą. Ir už humanitarinės pagalbos tiekimą, ir pabėgėlių priėmimą. Visą laiką ukrainiečiai žavėjosi lietuvių gebėjimu susitelkti. Ir dabar stebisi, kad mes, tokia maža tauta, bet tiek daug galime padaryti“, ­– sako tautietė.

Dalia Makarova / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Parengė Barbora Turauskaitė.