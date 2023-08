Italijoje vykstantį meno festivalį „PerSe Visioni“ atidarė Jonui Mekui skirtas renginys

Rugpjūčio 18–25 d. Polinjano a Marėje (Baris, Italija) vyksta 16-asis kino, muzikos ir meno festivalis „PerSe Visioni“. Penktadienį vakare vykęs įžanginis festivalio renginys buvo skirtas avangardinio kino kūrėjo, poeto Jono Meko gyvenimui ir kūrybai paminėti. Renginio „Glimpses of Paradise“ (liet. „Rojaus akimirkos“) ir knygų parodos kuratorė Erika Lastovskytė portalui ITLIETUVIAI.IT papasakojo daugiau apie festivalį ir jo užkulisius ir atskleidė, kaip organizatoriams gimė idėja J. Meko kūrybą paversti renginio akcentu.

„PerSe Visioni“ vyksta kasmet rugpjūtį, jo programoje – tarptautinis trumpametražių ir dokumentinių filmų festivalis, seminarai, meno parodos, gyvos muzikos renginiai. Pasak organizatorių – asociacijos „Bachi da Setola“, festivalio tikslas yra „išanalizuoti tikslų individo ir erdvės santykį“.

Festivalio organizatorių komandos narė, Italijos lietuvė Erika Listovskytė pabrėžia išskirtinę renginio vietą – jis vyksta ypatingo grožio miestelyje Polinjano a Marėje.

„Festivalis „PerSe Visioni“ vyksta jau ne vienus metus. Tai dokumentiniam kinui skirtas festivalis, vykstantis kiekvienais metais rugpjūčio mėnesį. Vienas iš festivalio vadovų Giuseppe Laselva yra mūsų šeimos draugas, taigi, šis renginys visuomet buvo akiratyje. Juolab kad jis vyksta tikrai įstabaus grožio miestelyje, o kino peržiūros dažnai vyksta po atviru dangumi ant jūros kranto”, – sako pašnekovė.

Šiemet festivalis prasidėjo ypatingu renginiu, jame buvo rodomas J. Meko filmas „As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty“ (2000). Tai gilus ir introspektyvus dokumentinis filmas, kuriame pateikiamas intymus gyvenimo, meilės ir žmogiškojo ryšio portretas. J. Mekas, dažnai vadinamas avangardinio kino krikštatėviu, rodo poetišką savo paties gyvenimo montažą. Menininkas tapo žinomas savo unikaliu kino stiliumi ir dokumentinių filmų kūrimu. Jo darbai kupini asmeninės patirties elementų, filmai dažnai tyrinėja kasdienybės akimirkų grožį ir gyvenimo laikinumą.

„J. Mekas man yra viena reikšmingiausių asmenybių. Jo gyvenimas yra istorinės patirties liudijimas, o jo kūryba alsuoja dabarties momentu. Žiūrint jo filmus tarsi prapuola laikas, visiškai pasineri į poetiškų vaizdinių srautą ir prisimeni, kad nereikia rojaus ieškoti kažkur toli, jis slypi kasdienio gyvenimo akimirkose, pilnose paprasto, neapdoroto ir nuoširdaus grožio. Manau, kad tokio grožio ir apskritai tokios patirties šiais laikais žmonėms labai trūksta. Viskas apaugę suprogramuotomis formomis, interesais, konkuravimo scenarijais. Kita vertus, J. Meko poezijoje istorijos pėdsakai daug ryškesni, jaučiamas nuolatinis ilgesys, ryšio su praeitimi paieška. Jo kūryba neišsemiama“, – sako įžanginio renginio ir knygų parodos kuratorė E. Lastovskytė.

J. Meko kūryba sužavėjo festivalio organizatorius

Kasmet festivalyje pristatoma įvairių šalių dokumentinių filmų kūrėjų darbų programa. Vieną ilgametražį dokumentinį filmą festivaliui atrenka jo komandos ir kviestinių svečių žiuri. Trumpametražių filmų atranka vyksta atviro konkurso būdu.

„PerSe Visioni Collateral“ formatas šiais metais pristatomas pirmą kartą. Nors šis festivalis nėra skirtas avangardiniam kinui, J. Meko kūryba, jo dienoraštinis kinas padarė didžiulį įspūdį festivalio rengėjams ir šis renginys sėkmingai įsijungė į 2022 m. pradėtą tarptautinę „Jonas Mekas 100!“ programą. Festivalio komanda organizuoja kultūrinius renginius ir siekia aktyvaus vietos bendruomenės įsitraukimo, suteikdama tarptautinę dimensiją vietos kultūrai.

„Prisijungiau prie festivalio komandos tik šiais metais. Viskas prasidėjo labai neformaliai – vakaras su draugais, pokalbiai, taurė vyno. Visai kaip viename iš J. Meko eilėraščių. Vienas iš festivalio vadovų, Giuseppe Laselva, mūsų šeimos draugas, pasidalino, kad pradėjo atranką į festivalio programą. Aš pažėriau lietuvių kino kūrėjų vardų. Po kelių dienų sulaukiau skambučio. Sako – norime būtinai įtraukti J. Meką į programą, jo kūrybai norime skirti ypatingą dėmesį šio festivalio metu. Na ir prasidėjo“, – šypsosi E. Lastovskytė.

Dalyvaus svarbūs kultūros srities atstovai

Prieš filmo peržiūrą J. Meko kūrybą pristatė šiuolaikinio meno kuratorių duetas „Francesco Urbano Ragazzi“. Surengę jau ne vieną žymaus kūrėjo darbų parodą įvairiose šalyse, žiūrovus jie supažindino su išskirtiniu lietuvio gyvenimu ir svarbiausiais jo darbais. Jie pasidalino asmenine patirtimi dirbant su menininku – bendradarbiavimas ir draugystė prasidėjo dar nuo 2015 m. surengtos parodos „The Internet Saga“ (angl. Interneto sakmė) per 56-ąją Venecijos bienalę. Kuratoriai pateikė unikalių įžvalgų apie kūrėjo meninę viziją ir jo ilgalaikę įtaką kino pasauliui.

Per renginį įžanginį žodį tarė ir Apulijos regiono kultūros ir turizmo departamento vadovas Aldo Patruno ir Polinjano a Marės miesto kultūros tarybos narė Porzia Priscilla Raguso. Pasak renginio kuratorės E. Lastovskytės, tai buvo vienas ryškiausių šių metų festivalio akcentų.

„Manau, kad vos per porą mėnesių pavyko sukurti labai stiprią renginio programą, ir džiaugiuosi, kad šis renginys susilaukė didelio susidomėjimo. Esu labai dėkinga Lietuvos kultūros atašė Laurai Gabrielaitytei-Kazulėnienei ir Lietuvos kultūros institutui, padėjusiems sudėti visas dalis į gražią šio ypatingo renginio programą per labai trumpą laiką. Taip pat labai džiaugiuosi draugyste su Sebastianu Meku ir J. Meko fondo parama organizuojant šį renginį – be jų šis renginys nebūtų toks ypatingas“, – sako E. Lastovskytė.

Galimybė pamatyti J. Meko kūrybos ekspoziciją

Per festivalį taip pat bus pristatyta J. Meko knygų ir knygų apie jį paroda. Žiūrovai galės pasinerti į užburiantį kūrėjo pasaulį. Sklaidydami jų puslapius lankytojai galės ne tik susipažinti su lietuvio biografija ir kino kūryba, bet ir paskaityti jo eilėraščių italų kalba.

Šios knygų parodos kuratorė E. Lastovskytė yra glaudžiai susijusi su literatūra, kinu, muzika ir menais. Pietų Italijoje gyvenanti ir vertėja dirbanti lietuvė puoselėja ryšį su Lietuvos kultūros pasauliu: dirba su įvairiomis kultūros ir meno institucijomis, filosofais, menotyrininkais, meno kritikais, kuratoriais, grožinės literatūros autoriais.

„Džiaugiuosi kuratorės darbo aspektu šiame renginyje. Įvairių šalių leidėjai – „Spector Books“, „Humboldt Books“, „Cura Books“, „Anthology Editions“, „Edizioni Joker“, „Edizioni ETS“, „Post Scriptum. Littera“ ir Lietuvos nacionalinis dailės muziejus – susiuntė nuostabaus grožio ir turinio knygas, kai kurias paskolinsiu iš savo asmeninės bibliotekos. Ši kruopščiai parengta knygų kolekcija suteiks lankytojams galimybę peržiūrėti ir išsamiau patyrinėti autoriaus rašytinę kūrybą, filosofiją ir meninį kelią“, – pasakoja E. Lastovskytė.

Šis festivalis – tai unikali galimybė Pietų Italijos, ypač Apulijos regiono, sinefilams, meno entuziastams ir plačiajai visuomenei susipažinti su nepaprastu menininko talentu ir patirti jo novatoriško kino grožį.