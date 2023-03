Iki 340 saulėtų dienų per metus ir patogūs skrydžiai: Kipras tarp lietuvių populiarėja kaip darbostogų kryptis

Kelių mėnesių pabėgimui nuo žiemos Lietuvoje, arba darbostogoms vis daugiau tautiečių renkasi Kiprą. „Lyginant 2022–2023 m. su 2018–2019 m. susidomėjimas išaugo mažiausiai 3 kartus“, – sako keliones šiame krašte organizuojanti Ugnė Gudeliauskaitė. Kuo Kipras vilioja tautiečius ir ką verta žinoti tiems, kurie į šią salą norėtų atvykti keliems mėnesiams?

Šis pasakojimas – straipsnių ciklo „Kur žiemojo lietuviai?“ dalis. Jame tautiečiai, šaltąjį sezoną pasirinkę praleisti svetur, dalijasi savo patirtimis – nuo pragyvenimo kainų iki patarimų, ką verta žinoti ruošiantis darbo atostogoms kitoje šalyje.

Kipras / U. Gudeliauskaitės nuotr.

Pasirinkimą lėmė nebrangūs lėktuvo bilietai

Pirmą kartą į Kiprą žiemoti vykęs Virginijus Guoga portalui LRT.lt pasakoja, kad šią šalį pasirinko dėl kelių priežasčių – jau anksčiau buvo čia lankęsis atostogų metu, tad kraštas buvo kažkiek pažįstamas, norėjosi pabūti prie jūros, be to, nebrangūs buvo ir lėktuvo bilietai.

Iš viso Kipre jis praleido tris mėnesius. Būstą, pabrėžia pašnekovas, susirasti pavyko greitai, tiesa, pasirinkimo variantų pernelyg daug nebuvo, mat daugelis, pasak Virginijaus, norėjo nuomoti būstus ilgesniam laikui: 3 mėnesiams, pusmečiui ar ilgiau.

„Ieškojau aplink Larnaką, man ten visai patiko. Radau variantą, kuris buvo jau netoli ribos su Šiaurės Kipru, prie jūros. Už mėnesį prašė 600 eurų, čia ne sezono metu“, – sako Virginijus.

Kipras / O. Kinsho/Unsplash nuotr.

Tiesa, dirbti nuotoliu norėjęs lietuvis sako, kad susidūrė su problemomis dėl interneto, jis buvo per lėtas, todėl tekdavo eiti dirbti į kavinę. Praleidęs mėnesį viename būste, vėliau rado geresnį ir pigesnį pasiūlymą, nors ir šiek tiek toliau nuo jūros, bet su sklandžiai veikiančiu internetu.

Dviejų kambarių būstas su erdvia virtuve Virginijui atsiėjo 550 eurų už kelis mėnesius. Jis pats pabrėžia, tokią mažą kainą pavyko suderinti jau vietoje, susipažinus su ten gyvenančiu nuomuotoju.

„Turėjau palikti depozitą 500 eurų, sakė, kad vėliau grąžins, jei iš to kažkas liks. Tai man grąžino 100 eurų, visa kita išėjo mokesčiams. (...) Padariau klaidą, kad neužsirašiau skaitiklių rodmenų. Man buvo keista, kad taip brangiai kainavo elektra“, – pripažįsta pašnekovas.

Kalbėdamas apie salos privalumus, Virginijus išskiria saugumą. Lietuvis sako vienas eidavęs į paplūdimį ir ten galėdavęs ramiai palikti daiktus ant kranto, kol maudėsi. Be to, jam pozityvų įspūdį paliko ir vietos žmonės – malonūs, nusiteikę padėti.

Tiesa, vykstantiems į Kiprą šaltuoju metu, anot pašnekovo, reikėtų turėti omenyje, kad naktimis pakankamai atvėsta – jis pats dažnai naudojo oro kondicionierių, kad galėtų pasišildyti.

Larnaka, Kipras / D. Vetsiko/Pixabay nuotr.

Virginijaus skaičiavimais, gyvenimas Kipre jam kainavo brangiau nei Lietuvoje. „Jei Lietuvoje turi nuosavą būstą, už nuomą nereikia mokėti. Ten ir už nuomą moki, dar į kavines nueini pavalgyti, kur be 15–20 eurų nelabai išsisuksi. Nepasakyčiau, kad labai pigu“, – sako lietuvis.

Tiesa, jis pasakoja mėnesį po Kipro praleidęs ir Tenerifėje, tad lyginant šiuos du kraštus, Kipre jam pasirodė pigiau. „Tenerifėje normaliam butui reikia kelių tūkstančių mėnesiui, nebent rinktumeisi variantą kažkur atokiau nuo pagrindinių vietų“, – komentuoja Virginijus.

Viliojo prieinamos kainos ir klimatas

Kita į Kiprą vykusi tautietė Silvija Adamenkaitė taip pat šioje šalyje žiemojo pirmą kartą. Šią salą ji sako pasirinkusi dėl prieinamų kainų, šilto oro, visada arti esančios jūros, taip pat ir dėl būsto nuomos pasiūlos.

„Planuoti viešnagę pradėjome nuo būsto paieškos ir informacijos apie patį Kiprą. Ieškoti gyvenamosios vietos sekėsi ganėtinai lengvai, tačiau negalėčiau pasakyti, kad radome būstą labai greitai.

Kreipėmės į pačius lietuvius, kurie čia gyvena, klausėme uždarose grupėse ir gavome nemažai pasiūlymų, taip pat žiūrinėjome įvairius būsto nuomos skelbimų portalus. Užtrukome apie dvi savaites, kol radome sau tinkamą vietą“, – pasakoja pašnekovė.

Kipras / S. Adamenkaitės asmeninio albumo nuotr.

Lietuvė sako, kad pagrindiniai kriterijai būstui buvo prieinama kaina ir lokacija. 40 kvadratinių metrų buto nuoma jai atsiėjo 350 eurų per mėnesį. Silvija pažymi, kad kainos Kipre ir Lietuvoje jai pasirodė panašios. Tiesa, ji atkreipia dėmesį į šildymo išlaidas Lietuvoje.

„Žiemos Kipre yra gana šiltos, todėl nereikia daug mokėti už šildymą. Tuo metu Lietuvoje šildymas atsieina nemažai“, – komentuoja pašnekovė.

Penkis mėnesius Kipre praleidusi lietuvė sako, kad pagrindinis privalumas šioje saloje – klimatas. Pozityvų įspūdį jai paliko ir malonūs bei draugiški vietiniai.

„Be to, jie laisvai kalba angliškai. Taip pat galima sutikti nemažai tautiečių. Kipras yra gana maža sala, todėl per trumpą laiką galima apkeliauti ją visą ir pamatyti gražias vietas. Tai rami šalis, kur niekas neskuba, žmonės atsipalaidavę“, – pastebėjimais dalijasi Silvija.

Kipras / U. Gudeliauskaitės nuotr.

Keliems mėnesiams atvykstančių tautiečių daugėja

Kipro lietuvių bendruomenės pirmininkė Rūta Pečkytė sako pastebinti tendenciją, kad daugiau tautiečių atvyksta į Kiprą žiemoti.

„Manau, kad jų ypač padaugėjo po pandemijos, kai žmonės suprato, kad puikiai dirbti galima ir nuotoliniu būdu, Kipras – daugelio lietuvių mėgstama ir tikrai daug kam patraukli kryptis žiemos metu, kai temperatūra gerokai aukštesnė nei Lietuvoje“, – pabrėžia pašnekovė.

Ji patikina, kad keliems mėnesiams atvykstantys tautiečiai į lietuvių bendruomenę kreipiasi su klausimais apie automobilio nuomą, lankytinas vietas, domisi, kur geriau apsistoti, kad būtų patogus viešasis transportas, į kokią gydymo įstaigą kreiptis. „Kartais prireikia ir teisininko, vertėjo ar kito specialisto paslaugų“, – priduria R. Pečkytė.

Kipras / U. Gudeliauskaitės nuotr.

Kad kasmet užklausų iš keliems mėnesiams į Kiprą norinčių atvykti lietuvių daugėja, patvirtina ir 5 metus kelionių vadove Kipre dirbanti Ugnė Gudeliauskaitė.

„Lyginant 2022–2023 m. su 2018–2019 m. susidomėjimas išaugo mažiausiai 3 kartus“, – teigia ji.

Pasak U. Gudeliauskaitės, Kipras lietuvių krypčių pasirinkime žiemos sezonui atsiduria dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, šią šalį galima pasiekti per 3,5 val. tiesioginiu skrydžiu iš Vilniaus arba Kauno. Be to, čia nekyla problemų ir dėl kalbos – galima lengvai susikalbėti angliškai arba rusiškai.

„Na, o trečia ir pagrindinė priežastis – klimatas bei jūra. Kipras per metus turi vidutiniškai 340 saulėtų dienų ir nuostabią, skaidrią, turkio spalvos jūrą“, – pabrėžia pašnekovė.

Kipras / U. Gudeliauskaitės nuotr.

Būstų nuomos kainos kilo

Anot U. Gudeliauskaitės, žiemos sezonu daug didesnė tikimybė išsinuomoti būstą už prieinamą kainą, o ir nuomos įkainiai yra mėnesiniai. Vasaros metu trumpalaikė nuoma skaičiuojama paromis ir nuomotojai labiau orientuojasi į trumpalaikę savaitinę nuomą.

„Kainos žiemos sezono metu smarkiai krenta, tačiau taip pat svyruoja priklausomai nuo lokacijos, kambarių skaičiaus, įrengtų patogumų komplekse ir pačiuose apartamentuose. 2022–2023 m. žiemą kainos sukilo, kaip ir visoje Europoje, tad vieno miegamojo butą Pafoso mieste galima buvo rasti nuo 500 eurų mėnesiui. Modernūs ir erdvesni butai nuo 700–800 eurų mėnesiui.

Labiausiai nuomos kainos kilo 2022 metų rudenį. Tam įtakos turėjo ne tik brangstančios paslaugos, bet ir karas Ukrainoje. Į Kiprą pradėjo bėgti ne tik ukrainiečiai, bet ir rusai, norėdami išvengti mobilizacijos ir paslėpti turimus pinigus“, – pabrėžia lietuvė.

Kipras / U. Gudeliauskaitės nuotr.

U. Gudeliauskaitė atkreipia dėmesį, kad populiariausi mėnesiai, kada tautiečiai atvyksta pasišildyti į Kiprą, yra nuo gruodžio iki kovo. Nemaža dalis jų taikosi aprėpti ir Naujųjų laikotarpį.

Kelionių vadovė pataria, kad norint būsto žiemai, reikėtų pradėti jo dairytis likus bent mėnesiui iki atvykimo.

Kipras / U. Gudeliauskaitės nuotr.

„Populiariausia skelbimų platforma Kipre – tai „Facebook market“ skiltis. Parametruose pasirinkus lokaciją bus pateikta gausybė opcijų nuomai. Tuomet reikėtų tiesiogiai susisiekti su skelbimo autoriumi. Antras variantas – tai „Airbnb“ paieškos platforma, kur išsirinkus patinkantį būstą žiemai, yra galimybė tartis tiesiogiai su būsto savininku. Svarbu atkreipti dėmesį, ar įskaičiuoti mokesčiai (elektra, vanduo, wi-fi).

Jeigu komunaliniai mokesčiai mokami papildomai, kaip dažniausiai ir yra, svarbu išsiaiškinti, kokiu principu savininkas tuos mokesčius paskaičiuos. Atvykus galima paprašyti praeitos sąskaitos už elektrą, tam, kad pasitikrintumėte kilovatvalandės įkainius“, – pataria U. Gudeliauskaitė.