Vis daugiau lietuvių traukia žiemoti į Tenerifę: kiek kainuoja būsto nuoma ir ar įmanoma sutaupyti?

Vis daugiau tautiečių žiemą Lietuvoje iškeičia į saulę Tenerifėje. Tokią tendenciją įvardija tiek šioje saloje veikianti lietuvių bendruomenė, tiek nekilnojamojo turto klausimais konsultuojanti specialistė. Tiesa, šiemet į Tenerifę vykusios lietuvės portalui LRT.lt sakė, kad ieškant būsto teko kaip reikiant paplušėti, o ir nuoma – ne iš pigiųjų.

Susirasti būstą nuomai ne taip paprasta

Kūrybinius užsiėmimus vaikams ir suaugusiems vedanti dailininkė Gintarė Lukšytė portalui LRT.lt pasakoja, kad pabėgti nuo lietuviškos žiemos ir nuotoliniu būdu dirbti iš šiltesniu klimatu pasižyminčio krašto ji norėjo ne vienerius metus. Tiesa, kas nors vis sutrukdydavo – tai finansai, tai pasaulį užgriuvusi pandemija ar karas Ukrainoje.

„Galiausiai tiesiog atėjo laikas, kai nusprendžiau nebeatidėlioti ir tiesiog tą padaryti. Pakalbinau draugus ir bendru sutarimu pasirinkome Tenerifę, nes jau esame čia kartu atostogavę praeitą pavasarį“, – apie sumanymą kalba pašnekovė.

Ji pažymi, kad pirmiausia pradėjo ieškoti būsto, kur galėtų apsistoti. Kompanija nedidelė, bet kaip apibūdina Gintarė – nestandartinė – keturi suaugę ir mažas vaikas, todėl beieškant teko paplušėti. Vėliau buvo automobilio paieškos, o galiausiai – lėktuvo bilietai.

Lėktuvas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tautietė į salą atvyko sausio 22-ąją su pigių oro linijų bendrovėmis per Londoną, skaičiuoja, kad skrydžio bilietai kainavo apie 80 eurų. G. Lukšytė pažymi, kad daugiausia išlaidų tenka būsto nuomai.

„Pagrindinis mūsų kriterijus – kad būtų gražu ir ramu, kad būtų atskirų erdvių dirbti iš namų. 150 kvadratinių metrų trijų miegamųjų apartamentai kainavo apie 4 tūkst. eurų per mėnesį. Nepigus variantas, bet tvarkinga, išpuoselėta aplinka, vieta, vaizdas pro langus, saugi ir rami kaimynystė atperka viską“, – pasakoja pašnekovė.

Tenerifė / G. Lukšytės asmeninio albumo nuotr.

Kita lietuvė Agnė Buta su šeima į Tenerifę vyksta jau šeštus metus iš eilės. Pašnekovės teigimu, jie šią salą pamilo būtent dėl puikaus klimato šaltuoju metų laiku. Kaip ir G. Lukšytė, A. Buta pasiruošimą atvykimui pradėjo nuo būsto paieškos.

„Šiais metais kaip niekada sekėsi sunkiai, būstų nuomos kainos labai išaugusios, o ir apsigyventi, kur nori, nėra taip paprasta. Mes rinkomės pagal tai, kokį pasiūlymą gavome, nors ir vieta ne visai atitinkanti lūkesčius.

Būsto pradėjau ieškoti gan anksti, likus 5 mėn. iki kelionės, bet apartamentus pavyko rasti tik per pažįstamus, nors šiaip dažnu atveju naudojamės tokiomis nuomos svetainėmis kaip „Airbnb“ ar prašome čia gyvenančių ir nuoma užsiimančių lietuvių pagalbos“, – pasakoja A. Buta.

Tenerifė / Unsplash nuotr.

Pašnekovė pažymi, kad didelių reikalavimų būstui neturėjo, jiems buvo svarbiausia, kad galėtų apsistoti su šunimi, taip pat norėjo įsikurti šiltojoje salos dalyje. Dėl būsto šeima net keitė kelionės planus – vietoj lapkričio atvyko spalį, mat visi nuomotojai apartamentus norėjo išnuomoti kuo anksčiau.

Pasak A. Butos, apie 50 kvadratinių metrų butas Las Americos rajone mėnesiui jų šeimai kainuoja 1200 eurų. „Kaina būtų žymiai didesnė, jei tai būtų trumpalaikė nuoma, nors ir jaučiame vietos trūkumą, džiaugiamės, kad apskritai turime, kur gyventi“, – sako pašnekovė.

Tenerifė / G. Lukšytės asmeninio albumo nuotr.

Nuomos kainos pakilo, bet lietuvių neatbaido

Būstų nuomos klausimais tautiečius konsultuojanti Agnė Staponkutė pažymi, kad tarp lietuvių populiariausi vieno arba dviejų miegamųjų būstai, nes dažniausiai į Tenerifę žiemoti atvyksta jaunos šeimos arba jaunimas, kuris gali dirbti nuotoliu, taip pat senjorai ar nuosavus verslus turintys tautiečiai.

„Dažniausiai vieno miegamojo būsto kaina svyruoja nuo 1500 iki 2000 eurų, dviejų miegamųjų – nuo 2000 iki 2500 eurų per mėnesį. Pabrėžiu, kad tai yra pagrindiniuose kurortuose vidutinio prabangumo apartamentai.

Tai reiškia, kad jis bus suremontuotas, kad turės viską, ko reikia gyventi: visą buitinę virtuvės techniką, televiziją, nemokamą internetą ir taip toliau. Aišku, kad kiekvieni tokie apartamentai yra su baseinais ir visais patogumais“, – komentuoja ekspertė.

Tenerifė / G. Lukšytės asmeninio albumo nuotr.

Pašnekovė pripažįsta, kad būsto kainos nuo buvusių prieš pandemiją pakilo apie 30 proc. Vis dėlto žiemojančiųjų tokie pokyčiai neatbaidė.

„Per pandemiją būstų kainos buvo labai žemos. Tiesiog reikėjo, kad būstas būtų išnuomotas, kad nestovėtų tuščias. (...) Aišku, kai kurie savininkai yra įsigiję būstą su paskola, tai reikėjo padengti paskolas per pandemiją ir lietuviai tikrai pasinaudojo geromis kainomis.

Po pandemijos, kai atvyko kitais metais, poilsiautojai jau pamatė, kad kainos sugrįžo į senas vėžes, o tuomet pradėjo kilti. Aišku, buvo šioks toks smūgis. Bet pastebėjau, kad po pandemijos žiemojančių turistų kiekvienas metais yra kuo toliau, tuo daugiau“, – sako A. Staponkutė.

San Kristobal de la Lagūna, Tenerifė / Shutterstock nuotr.

Atvykstančių žiemoti lietuvių daugėja

Tarp atvykstančių žiemoti daugėja ir lietuvių, pažymi lietuvių bendruomenės Tenerifėje valdybos narė Jolita Krickė. Ji tikina, kad tokia tendencija išryškėjo pandemijos metu – 2020–2021 m. žiemą.

„Lietuviai, kaip ir visas pasaulis, perėjo arba išmoko dirbti nuotoliniu būdu, daugelis įmonių iki šiol negrįžo prie ikipandeminių dirbančių biuruose skaičių. Tenerifė yra Europos Sąjunga, todėl žmonės jaučiasi saugūs keliaudami čia, gali naudotis Europos sveikatos draudimo kortelėmis, čia nedidelis laiko skirtumas (2 val.), itin palankus klimatas, skanus ir šviežias maistas, didelė lietuvių bendruomenė saloje, vykstantys lietuviški renginiai, knygų namai ir netgi lietuviška „Baltic International School“.

Šios palankios sąlygos labai padidino atvykstančių ilgesniam laikui ir ypač jaunų darbingų šeimų su vaikais skaičių“, – komentuoja bendruomenės atstovė.

Ji pažymi, kad nemažai ir tokių, kurie į Tenerifę žiemoti vyksta jau ne pirmą kartą, o dažniausiai trumpai pagyventi atkeliauja spalio–lapkričio mėnesiais ir išvyksta balandį–gegužę. Tiesa, būstų nuoma užsiimanti A. Staponkutė kaip populiariausius mėnesius įvardija sausį, vasarį, kovą ir sako, kad tautiečiai būsto nuomai paprastai ieško nuo mėnesio iki trijų mėnesių laikotarpiui.

Lagaminai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ar įmanoma sutaupyti?

Ir nors būsto nuomos kainos pastaruoju metu augo, ne pirmus metus Tenerifėje žiemojanti A. Buta pažymi, kad šaltuoju metų laiku gyvenant čia galima sutaupyti. Pašnekovė pastebi, kad tiek maisto produktų, tiek įvairių paslaugų kainos čia mažesnės nei Lietuvoje.

„Iš esmės už viską čia mokame mažiau: vaisiai, daržovės turguje žymiai pigesnės, grožio paslaugos taip pat, drabužiai irgi. Apsilankymas kirpykloje čia perpus pigiau. Restoranuose kainos kaip Vilniuje, jei kalbame apie turistines, populiarias vietas, ir žymiai pigiau, jei kalbame apie šiaurinę salos pusę ir vietinius restoranus“, – dalijasi įspūdžiais tautietė.

Kad žiemojant Tenerifėje galima sutaupyti, mano ir G. Lukšytė. Pašnekovė sako jau spėjusi pastebėti, kas saloje pigiau nei Lietuvoje.

Pinigai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Labai džiugina degalų kainos, taip pat maistas pasirodė pigesnis nei Lietuvoje, nors ir nelyginau kainų. Manau, kad sutaupai vien todėl, kad nesinori tiek daug valgyti sunkaus, žieminio maisto, nereikia tiek perteklinių drabužių, avalynės. Kol kas matau vien pliusus“, – mintimis dalijasi pašnekovė.

Lietuvių bendruomenės atstovė J. Krickė patvirtina, kad maistas parduotuvėse tikrai pigesnis, mat Tenerifėje taikomas mažesnis pridėtinės vertės mokestis. Anot pašnekovės, čia galima tikėtis pigiau įsigyti ir kitų prekių.

„Kanarų salos yra ES dalis, bet yra už Europos ribų ir žinoma kaip „atokiausi regionai“. Šioms teritorijoms netaikomi ES muitų ir PVM reglamentai. Todėl pirkdami Tenerifėje, PVM nemokate, o tai reiškia, kad galite apsipirkti gerokai pigiau.

Tiesa, čia taikomas vietinis vartotojų mokestis, žinomas kaip IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias – Kanarų bendrasis netiesioginis mokestis), taikomas keliais skirtingais tarifais, bet jis bet kuriuo atveju yra mažesnis už mūsų PVM ir dažniausiai siekia 7 proc.“, – paaiškina J. Krickė.

Tenerifė / Andreas M/Unsplash nuotr.

Vis dėlto ji abejoja, ar sutaupyti pavyktų daug dėl nepigaus apgyvendinimo, kuris sudaro pagrindinę išlaidų dalį. O tuo atveju, jei atvykėliai nori nuomotis ir automobilį, reikėtų įvertinti, kad jo nuoma per mėnesį kainuos nuo kelių šimtų eurų.

„Todėl taupyti gal ir nelabai pavyks, bet gausite garantuotai gerą orą, greičiausiai ir vaikai mažiau sirgs, ir, žinoma, aplankysite nuostabią salą ir kiekvieną dieną ar savaitgalį galėsite praleisti aktyviai ir įdomiai“, – sako J. Krickė.

Pataria kuo anksčiau pasirūpinti būsto nuoma

Jos teigimu, bendruomenė nuolat sulaukia klausimų iš žiemoti Tenerifėje ketinančių tautiečių. Dažniausiai jie ieško apsigyvenimo galimybių, šeimos su vaikais domisi ugdymo, vaikų užimtumo klausimais.

„Ilgiau gyvenantys domisi, kur įsigyti kokybiško maisto, kur yra maisto turgūs ar kur išsinuomoti reikalingą inventorių – vaikų įrangą, dviračius ar panašiai. Labai daug klausimų sulaukiame ir dėl sveikatos paslaugų – kur kreiptis iškilus problemai, kur galima naudoti Europos sveikatos draudimo kortelę“, – vardija pašnekovė.

Bendruomenės atstovė pabrėžia, kad tie, kuriems aktualu vesti vaikus į lietuvišką mokyklą, turėtų tuo pasidomėti gerokai iš anksto. J. Krickė pataria pasirūpinti ir Europos sveikatos draudimo kortele.

Europos sveikatos draudimo kortelė / BNS nuotr.

„Net ir atostogaujant būtina ją turėti, o ką jau kalbėti, jei planuojate užtrukti ilgiau. Mano asmeninis patarimas šeimoms su vaikais – pasiruošti įprastų vaistų vaistinėlę, pasidomėti skiepais – net jei čia Europos Sąjunga, daugelio medikamentų tiesiog negausite.

Nereikia per daug dėtis daiktų – jei žiemosite, tai po Trijų Karalių čia prasideda dideli iki 70 proc. išpardavimai – garantuojame, norėsite apsipirkti“, – sako pašnekovė.

A. Staponkutė pabrėžia, kad ir būsto nuoma pasirūpinti reikėtų kiek įmanoma anksčiau.

Tenerifė / P. Zvan/Unsplash nuotr.

„Geriausia pradėti ieškoti būsto kad ir prieš metus, vėliausiai rekomenduočiau iki rugpjūčio mėnesio, jei norėtumėte atvykti sausį, vasarį ar kovą.

Nes iki to laikotarpio jau būna geriausi variantai rezervuoti, jei jau po to ieškote, gali būti taip, kad visam laikotarpiui nuo sausio iki kovo nebebus vieno varianto, turėsite ieškoti kelių būstų su persikraustymais ir, aišku, kaina tada kyla. Nes viename būste apsistoti trims mėnesiams yra daug pigiau nei ieškoti per kelis“, – paaiškina NT specialistė.