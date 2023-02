„Prezidentas, kuris nedarys gėdos“: Čekijos lietuviai apie lūkesčius dėl naujojo šalies vadovo ir aiškią kryptį į Vakarus

Praėjusį savaitgalį Čekijos prezidentu išrinktas buvęs NATO generolas ir karo didvyriu vadinamas Petras Pavelas. LRT.lt kalbinti šioje šalyje gyvenantys lietuviai tikino, kad jo pergalė leido lengviau atsikvėpti: „Tiesiog visi laukėme to gaivaus vėjo ir pozityvių permainų šalyje.“

Tikisi, kad suvienys šalį

Prahoje gyvenanti Vaiva Bezhan pažymi, kad savo aplinkoje nežino nė vieno žmogaus, kuris būtų palaikęs Andrejų Babišą ir jo atstovaujamas idėjas.

„Absoliučiai visi mano rate esantys žmonės – nuo studentiško amžiaus jaunuolio iki garbaus amžiaus medikės – palaikė ir balsavo už P. Pavelą“, – portalui LRT.lt sakė pašnekovė.

Petras Pavelas / AP nuotr.

Pasak tautietės, Čekijos sostinėje apie 80 proc. rinkėjų, remiantis rinkimų duomenimis, balsavo būtent už pergalę pelniusį P. Pavelą. V. Bezhan pažymi, kad jos aplinkoje simpatijas šiam kandidatui lėmė liberalios idėjos socialiniais klausimais, empatija LGBTQ klausimais, griežtesnė pozicija dėl Rusijos ir Kinijos, taip pat ir politiko charizma.

„P. Pavelas atvirai palaiko Ukrainą šiame žiauriame kare bei skatina Ukrainos priėmimą į NATO. Taip pat išrinktojo prezidento praeitis yra gerokai skaidresnė ir švaresnė nei jo varžovu buvusio Babišo.

(...) Keletas draugų net juokavo, kad jaučia palengvėjimą ir džiaugsmą, jog po 20 metų pertraukos Čekija vėl turi šviesuolį prezidentą. Toks jausmas, kad Vaclavas Havelas būtų grįžęs bent dienai. Žinoma, niekas net nebando lyginti buvusio Čekijos prezidento V. Havelo su P. Pavelu, tik ta pati idėja, kad liberalus, doras, išsilavinęs ir abi puses girdintis žmogus vėl bus pilyje“, – komentuoja pašnekovė.

Petras Pavelas / AP nuotr.

Jai antrina ir 27-erius metus Čekijoje gyvenanti lietuvė Vaiva Kraus. Ji patikina, kad rinkimus laimėjus P. Pavelui buvo galima lengviau atsikvėpti.

„Labai jaudinomės rinkimų dieną, nes visi žmonės mano aplinkoje tikėjosi Pavelo pergalės, bet kartu buvo ir begalė abejonių dėl Babišo. Jo rinkėjai dažniausiai iš skurdesnių šalies apygardų, turintys žemesnį išsilavinimą žmonės. Savo tuščiais pažadais Babišas juos lengvai patraukė į savo pusę.

Kaip kažkas minėjo, į Prahos pilį sugrįžo širdis – prisimenant, kad širdis buvo V. Havelo prezidentavimo metu, kai gyvavo diplomatija, mandagumas, teisybė, kuklumas ir pagarba. Pastaruosius 10 metų prezidentaujant Milošui Zemanui, šių vertybių neliko“, – mintimis dalijasi tautietė.

Milošas Zemanas / AP nuotr.

Lietuvių bendruomenės pirmininkas Tomas Krasauskas atkreipia dėmesį, kad nors Prahoje ir kituose šalies miestuose vyrauja pozityvios nuotaikos dėl naujojo prezidento, vis dėlto reikėtų nepamiršti ir kitokį pasirinkimą turėjusių šalies gyventojų.

„Reikia objektyvumo dėlei paminėti, kad ne visi balsavo už P. Pavelą. Jis surinko suapvalinus 3,5 mln. balsų, o 2,5 mln. balsavo už Babišą. Tik, aišku, miestuose, toje progresyvesnėje šalies dalyje, visi patenkinti. Verta paminėti, kad Babišas pralošė visuose miestuose, išskyrus kelis miestus, kurie yra ekonomiškai ne taip išsivystę – ten didesnis nedarbas, žemesnis raštingumas, išsilavinimas, vyresnis žmonių amžius.

Žmonės, kurie galbūt labiau pasiduoda populistiniams teiginiams, melagienoms, labiau linkę abejoti demokratijos procesais, kad galima demokratišku būdu kurti valstybę, turėti prezidentą – tie dažniausiai rėmė Babišą“, – pasakoja lietuvis.

Andrejus Babišas / AP nuotr.

V. Kraus pažymi, kad žmonių lūkesčiai dėl naujojo prezidento labai paprasti. Anot pašnekovės, P. Pavelo rinkėjai tiesiog džiaugiasi, kad šaliai po daugybės metų atstovaus reprezentatyvus lyderis.

„Tiesiog visi laukėme to gaivaus vėjo ir pozityvių permainų šalyje. Visi viliamės, kad jam pavyks tą pozityvą išlaikyti ir, svarbiausia, kad jo dėka šalyje įsivyrautų tvarka, ramybė, pagarba ir teisybė (...) Vienas iš pagrindinių jo žingsnių yra suvienyti šalį ir būti visų prezidentu“, – komentuoja V. Kraus.

Panašiai apie gyventojų lūkesčius kalba ir lietuvių bendruomenės Čekijoje pirmininkas. „Pats populiariausias teiginys, kad prezidentas nedarys gėdos. Aišku, žmonės džiaugiasi tuo, kad būsimasis prezidentas yra provakarietiškas, gerbia europines demokratijos tradicijas, taip pat, kaip matyti, tęs etiškos, doros V. Havelo laikais pradėtos politikos stilių“, – teigia T. Krasauskas.

Čekija, Praha / Sadie Teper/Unsplash nuotr.

Kas lėmė sėkmę?

Anot V. Bezhan, ekspertų prognozės nuo pat pradžių buvo palankios P. Pavelui, įvardijant jo vakarietiškas pažiūras ir skaidrią praeitį. Ir nors pirmajame ture nesurinko reikiamų 50 proc. pergalei, antrajame ture buvęs NATO generolas susižėrė nemažą dalį pralaimėjusių kandidatų elektorato.

„Jis sulaukė daugybės visuomenės palaikymo, ypač jaunesnių rinkėjų dėl liberalios socialinės politikos, įskaitant paramą gėjų santuokoms, kurios vis dar yra draudžiamos Čekijoje. Atsižvelgiant į minėtus aspektus, dabar Pavelas jaus be galo daug spaudimo iš skirtingų socialinių ratų.

Jis taip pat turi svarų žodį ne tik politikoje, bet ir ekonomikoje. Beje, pasak ekspertų, čia naujasis prezidentas nėra patyręs, taigi turės labai atsakingai susirinkti gerą ir patikimą komandą“, – tikina lietuvė.

Petras Pavelas / AP nuotr.

Be jau V. Bezhan paminėtos nemenkos dalies iškritusių kandidatų paramos, T. Krasauskas išskiria dar kelis P. Pavelo sėkmę lėmusius veiksnius. Pirmiausia, jis buvo matomas kaip progresyvus, atviras kandidatas.

„Per savo rinkimų kampaniją komandos dėka sudarė įspūdį, kad stabilumas, nesiblaškymas, realūs pagrįsti pareiškimai bus jo politika, jo stilius. Tai nebus blaškymasis tarp Rytų ir Vakarų, nebus bandymo dangstyti savo verslo korupcijos ir panašiai. Prezidento pilis bus vėl atvira visuomenei.

Nebuvo agresyvių, bauginančių teiginių, bandančių mobilizuoti rinkėjus prieš kažkokią grėsmę. Jis etiškai dalyvavo debatuose – be kaltinimų, be populistinių teiginių, be bandymų eskaluoti situaciją“, – komentuoja lietuvių bendruomenės Čekijoje pirmininkas.

Čekijos prezidento rinkimai / AP nuotr.

Anot pašnekovo, P. Pavelui nepakenkė ir faktas, kad kadaise jis priklausė komunistų partijai.

„Jis teisingai padarė, kad to fakto visiškai neslėpė ir informacija buvo viešai prieinama. Dėl to per debatus tai nebuvo didelė dėmė ant jo kandidato švarko. Paaiškinta, kad jeigu tu norėjai tarnauti kariuomenėje ar daryti karjerą kariuomenėje, tuo metu buvo normalus reikalavimas priklausyti komunistų partijai, kitos alternatyvos nebuvo“, – sako T. Krasauskas.

Pašnekovas išskiria, kad prie naujojo šalies vadovo pergalės prisidėjo ir susiformavusi antibabišizmo banga, kuri atsirado kaip reakcija į buvusio premjero valdymo stilių.

„Jis buvo chaotiškas. Paminėta ir tai, kad kai buvo COVID pandemija, keitėsi keturi sveikatos ministrai, apribojimai būdavo chaotiški. Šalia to buvo ir krūva kitų bėdų dėl jo verslo ir jo skaidrumo. Todėl daug rinkėjų balsavo prieš Babišą“, – aiškina tautietis.

Andrejus Babišas / AP nuotr.

Kryptis – į Vakarus

T. Krasauskas neabejoja, kad P. Pavelo pergalė yra džiugi žinia ne tik Čekijai, bet ir visai demokratiškai Europai bei NATO.

„Lietuvai šitas prezidentas yra daug kartų geriau negu A. Babišas ir daug geriau nei dabartinis prezidentas M. Zemanas, kuris tik verčiamas kažką pasisakydavo saugumo klausimais ir tik po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą. P. Pavelas yra tarnavęs Čekijos kariuomenės generaliniame štabe, po to buvo NATO karinės tarybos pirmininku.

Šiuo atveju Vidurio Rytų, mūsų regiono Europos šalims, tai labai puiki žinia. Bent jau remiantis dabar turima informacija, Čekijai tikrai negresia, kad ji suktų Vengrijos, Serbijos, Kinijos ar kitais rytiniais keliais“, – sako lietuvių bendruomenės Čekijoje pirmininkas.

LRT.lt primena, kad oficialiai paskelbtais duomenimis, Čekijos prezidento rinkimų antrajame rate P. Pavelas gavo 58,33 proc. balsų, o populistas Andrejus Babišas surinko 41,67 proc.

Čekijoje prezidentas daugiausiai turi tik ceremoninius įgaliojimus, o daugeliui jo veiksmų reikalingas premjero pritarimas. Svarbiausios jo pareigos yra dalyvavimas vykdant užsienio politiką.