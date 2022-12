Užsienio lietuviai apie galimybę rusams įsigyti NT jų šalyse: vienur laukia sunkumai, kitur suteikia teisę gyventi ir dirbti

Dar pavasarį Europos Sąjunga (ES) diskutavo, ar nereikėtų Rusijos piliečiams uždrausti įsigyti nekilnojamojo turto Bendrijos narėse. Vis dėlto toks draudimas kol kas nebuvo įtrauktas į jokį sankcijų paketą. Registrų centro duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį Rusijos piliečiai Lietuvoje įsigijo beveik 530 nekilnojamojo turto objektų, pernai – kiek daugiau nei tūkstantį.

Situacija kitose Europos šalyse – įvairi. Kaip pasakoja LRT RADIJO bendradarbiai, kol vienur rusų turtas tam tikrais atvejais yra konfiskuojamas, kitur jo įsigydami Rusijos piliečiai kartu įgauna ir teisę toje šalyje gyventi bei dirbti.

Vokietijoje rusams turto įsigyti dabar sunkiau

Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Rusijos piliečiams šalyje priklauso per 40 tūkst. nekilnojamojo turto objektų. Dauguma jų turi leidimus gyventi šalyje, tačiau maždaug 12 proc. gali netekti galimybės naudotis savo būstu ar jį išvis prarasti dėl vizų draudimo.

LRT RADIJO bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis pasakoja – šalies valdžios teigimu, tokių pasekmių priežastis yra pačios Rusijos pradėtas karas Ukrainoje.

„Šitą situaciją komentavo ir Estijos vidaus reikalų ministerijos vicekancleris, kuris teigė, kad jeigu nekilnojamojo turto savininkas, kuris yra Rusijos pilietis, dėl taikomų sankcijų įsiskolins, nes ne visi gali sumokėti ir komunalinius, ir kitus mokesčius, susijusius su nekilnojamuoju turtu, galiausiai jis gali prarasti tą nekilnojamąjį turtą.

Eilės Estijos pasienyje (asociatyvi nuotr.) / Shutterstock nuotr.

(...) Jo žodžiais tariant, tokių pasekmių priežastis yra pati Rusijos valdžia, režimas, kuris nusprendė įsiveržti į Ukrainą ir, žinoma, dėl to kenčia Rusijos žmonės. Apie švelninimą ar griežtinimą jis pasakė: „Šiuo metu nemanome, kad Estija turėtų imtis kokių nors švelninančių veiksmų“, – teigia V. Matulaitis.

Vokietijoje Rusijos piliečių ar su Rusija susijusių asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, turtas apskritai yra konfiskuojamas. Anot LRT RADIJO bendradarbio Mindaugo Savicko, prašymai atvykti į Vokietiją vertinami gana griežtai, o naujai atvykstantiems Rusijos piliečiams įsigyti nekilnojamojo turto objektų yra sunkiau.

Nekilnojamasis turtas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Paprastiems žmonėms, tarkime, Rusijos piliečiui, gydytojui, kuris Vokietijoje dirba, sakykime, 20 metų, niekas nesikeičia. Jis kaip galėjo įsigyti nekilnojamąjį turtą, taip ir toliau gali. Bet iš Rusijos naujai atvykstantiems Rusijos piliečiams, per verslo santykius mėginantiems susiformuoti savo buvimą Vokietijoje, gali būti sunkiau įsigyti“, – dėsto M. Savickas.

Latvijoje su turtu gauna ir leidimą gyventi bei dirbti

LRT RADIJO bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius pasakoja – susidomėjimas būstų pirkimu šalyje išaugo, kai prieš metus valdžia priėmė įstatymą, leidžiantį Latvijoje nekilnojamojo turto įsigyti bet kurios kitos valstybės piliečiui. Bendradarbio teigimu, nuosavą būstą šalyje turintys gyventojai gauna ir galimybę čia gyventi bei dirbti.

„Kaip galima gauti leidimą, nustato kiekviena seniūnija arba apskritis, tačiau paaukojus Latvijai ar kažkokiam kraštui auką, latviškai vadinamą „Ziedyimar“, tau yra lengvatų nusipirkti nekilnojamojo turto. Nusipirkus nekilnojamąjį turtą, yra leidžiama gyventi, gaunamas leidimas gyventi ir dirbti būtent toje šalyje. Šiuo metu tuo pasinaudojo tūkstančiai gyventojų. Jūrmaloje, Rygoje labai daug nekilnojamojo turto išpirko būtent iš Rusijos atvykę žmonės“, – teigia R. Žalnierius.

Ryga, Latvija (asociatyvi nuotr.) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak jo, papildomų ribojimų būtent Rusijos piliečiams, norintiems įsigyti nekilnojamojo turto Latvijoje, kol kas nėra.

„Šie prašymai yra peržiūrimi ir bet kas negalėtų čia atvykti. Bet jeigu turi giminių, kažką paaukoja šaliai ir daro gera valstybei, tai valstybė tikrai priima jų paslaugas ir parduoda nekilnojamąjį turtą, neatsižvelgdama į šiandieninę padėtį, susijusią su Ukraina ir Rusija. Kažkokių didelių spaudimų ar pokyčių Latvijoje nėra“, – patikina LRT RADIJO bendradarbis Latvijoje.

Tuo tarpu į Turkiją Rusijos piliečiai gali atvykti be jokių sugriežtintų apribojimų, taikomų kitose šalyse. Čia jie taip pat lengvai gali nusipirkti ar išsinuomoti būstą. LRT RADIJO bendradarbės Turkijoje Giedrės Gursoj teigimu, po to, kai Rusijoje buvo paskelbta mobilizacija, į šalį atvyko didelis srautas žmonių. Rusijos piliečiai, pasak jos, už būstą ar jo nuomą dažniausiai atsiskaito grynaisiais, sumoka į priekį. Dėl to jie yra netgi patrauklesni nuomininkai ar pirkėjai nei patys turkai.

Nuo mobilizacijos bėgantys rusai (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

„Turkija įvedė apribojimą, kad viename rajone užsienio piliečiai negali viršyti daugiau nei 25 proc. gyventojų. Tik dėl šio apribojimo kai kurie Rusijos piliečiai turi keisti savo gyvenamąją vietą.

Yra tokių atvejų, kad jie už nekilnojamąjį turtą moka grynaisiais ir sumoka doleriais arba eurais. Tai, žinoma, nekilnojamojo turto savininkams yra labai patrauklu, turint omenyje, kaip yra nuvertėjusi Turkijos lyra. Būna tokių situacijų, kad nekilnojamojo turto savininkai mėgina bet kokiu būdu iškraustyti turkus nuomininkus tam, kad galėtų išnuomoti rusams“, – teigia G. Gursoj.

Viso reportažo klausykitės LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.