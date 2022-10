Tautietė Sicilijoje įkūrė mažą Lietuvos salelę: čia lietuvių kalba girdisi beveik tiek pat, kiek italų

Sicilijoje gyvenanti ir ten viešbutį su vyru turinti Simona Crisafulli įsikūrusi nedideliame Viduramžių miestelyje pavadinimu Itala. Tarp Mesinos ir vieno pagrindinių turistų traukos objektų Taorminos miesto įsikūrusi gyvenvietė lietuvės pastangomis tapo nedidele lietuvybės salele.

„Itala yra tapusi mažąja Lietuva, nes mes su vyru darome labai daug įvairiausių veiklų. Be to, kad organizuoju asmenines šventes, atvyksta vestuvininkai iš viso pasaulio, bet ir dirbame kartu su menininkais, kultūros atstovais lietuviais iš viso pasaulio. Su Šiaurės Lietuvos galerija, su Šiaulių dailės galerija turim bendrą projektą, lapkričio vidury atvažiuoja pas mus menininkai iš Šiaulių, esame įkūrę menininkų rezidenciją. Turime įvairiausių lietuviškų elementų, pvz., Eglės Narbutaitės sienos piešinys pačiame miestelio centre“, – LRT RADIJO laidoje „10–12“ pasakoja S. Crisafulli.

Tarp daugybės savo veiklų ji dirba su „Erasmus“ projektais. Štai ir šiuo metu miestelyje vieši Joniškio trečio amžiaus universiteto senjorės, kurios mokosi sicilietiškos virtuvės paslapčių. Nenuostabu, kad nors tautietės restorane dažniausiai skamba sicilietiška tarmė ir italų kalba, lietuvių kalba čia taip pat pasigirsta neretai.

Radviliškio tapytojos Sicilijoje / S. Crisafulli nuotr.

Vienas projektų, kuriuos sugalvojo ir kuruoja S. Crisafulli – „Lietuvis pas lietuvį“. Jis sujungė daugiau nei 10 tūkst. visame pasaulyje išsibarsčiusių tautiečių, o specialiame pasaulio žemėlapyje jau pažymėta apie 400 vietų, verslų, priklausančių būtent lietuviams.

„2020-ais metais pas mus vyko 4-asis Italijos lietuvių suvažiavimas. Jo metu kalbėdami su ambasadoriumi Ričardu Šlepavičiumi ir jo žmona, kita lietuve, juokais pasakėme, kaip būtų smagu keliauti lietuvis pas lietuvį“, – prisimena pašnekovė.

Taip gimė iniciatyva, išaugusi į gražią bendruomenę, tačiau, S. Crisafulli teigimu, tai – jos ankstesnių darbų tęsinys.

„Projektas prasidėjo per pandemiją, bet pati veikla, kelionės prasidėjo daug anksčiau. Aš ir pati mėgstu nuvažiuoti pas tautiečius, kurie gyvena kituose pasaulio kraštuose. Lietuviškumo veiklos prasidėjo dar anksčiau. 2011-aisiais surengėm pirmąjį lietuvių susitikimą Pietų Italijoje. Tada sujungėme Kalabrijos ir Sicilijos lietuvių bendruomenę. Lietuviškos veiklos prasidėjo per „Erasmus“ veiklas, per atvykstančius turistauti lietuvius“, – dėsto tautietė.

Sicilija / LRT.lt nuotr.

Ji įsitikinusi – mitas, kad lietuviai užsienio šalyse vieni kitų vengia. Greičiau priešingai, ieško bendravimo vienas su kitu, ypač šalyse, kuriose bendruomenė nėra didelė. Pavyzdžiui, beveik 60 mln. gyventojų turinčioje Italijoje lietuvių vos kiek daugiau nei 5500.

S. Crisafulli pasakoja tą patį girdėjusi ir iš kitų žmonių, įsikūrusių skirtinguose šalyse. Esą jie taip pat ieško vieni kitų, ypač nemokantys kalbos, nedrįstantys savarankiškai planuotis keliones.

„Tokiems žmonėms mes, užsienio lietuviai, esame atspirties taškas, vietiniai ambasadoriai, socialiniai gidai, patarėjai, mamos, tėčiai, viskas kartu. Matau ne bėgimą nuo lietuvių, o norą pažinti, pamatyti šalį per toje šalyje gyvenančio lietuvio akis“, – tikina pašnekovė.

Sicilija, Italija / Shutterstock nuotr.

Ji sako, kad dabar jos tikslas – dar labiau išplėsti pasaulio lietuvių bendruomenės ratą, surinkti užsienyje gyvenančius ir dirbančius lietuvius.

O kaip atrodo gyvenimas ir darbas Sicilijoje? Pati S. Crisafulli pasakoja su įvairiais projektais dirbanti daug – esą įsitikinimas, kad siciliečiai nieko neveikia, tik ilsisi, daro siestas, yra klaidingas.

„Iš tiesų tam, kad čia galėtum oriai gyventi, turi labai daug dirbti. Galbūt net ir daugiau negu Lietuvoje, tai gal keistai nuskambės. Mūsų veiklos labai įvairios ir joms reikia daug erdvės ir laiko. Kita vertus, jei prakalbome apie Siciliją, joje gyvenimas yra kitoks, pats ritmas kitoks. Esame priklausomi nuo maisto ritmo, žmonių gyvenimo ritmo, mokyklų. <...> Kalbėdamas apie Siciliją, negali vartoti lietuviškų gyvenimo suvokimo terminų. Pas mus tikrai yra ką veikti nuo ryto iki vakaro ir naktimis“, – tikina ji.

Itala / LRT.lt nuotr.

Daug jos dėmesio tenka ir restoranui, įsikūrusiame jau 500 metų jos vyro šeimai priklausančiame name. Tai – viena mėgstamiausių picerijų Mesinos rajone ir sicilietiško maisto restoranas. Tačiau S. Crisafulli sako, kad nors tai visiškai sicilietiškas restoranas, kartais lankytojams pasiūlomi ir lietuviški patiekalai – šaltibarščiai, bulviniai blynai, lietiniai.

Tiesa, priduria ji, nors iš Romos ar Milano atvykę turistai, pripratę prie įvairių pasaulio virtuvių, noriai ragauja, pvz., šaltibarščius, vietinius paragauti tokį maistą reikia padrąsinti ir jie nebūtinai juos įvertins palankiai. Tačiau lietinius ar šakočius siciliečiai esą tikrai labai mėgsta.

Restorano veikla, projektai ir lietuvybės palaikymas pašnekovei padeda neprarasti ryšio su savo gimtine, kurioje negyvena jau daugiau nei 10 metų.

„Nesu iš Lietuvos net kojos iškėlusi per visą šį laiką“, – šypsosi ji.