„Panašu į karo būvį“: lietuvės iš Irano pasakojimas apie nerimstančius protestus ir moterų padėtį

Irane jau daugiau nei mėnesį tebevyksta protestai, prasidėję dėl jaunos iranietės mirties po policijos sulaikymo. Anot dešimtmetį Teherene gyvenančios Dainos Bušeckaitės, gyventojai trokšta kardinalių pokyčių, nebenori kompromisų su valdžia. Portalui LRT.lt lietuvė sutiko papasakoti, kas vyksta šalyje ir kaip vietiniai žvelgia į Rusiją, pastaruoju metu netylant kalboms apie Teherano Maskvai tiekiamus ginklus karui su Ukraina.

Rugsėjo 13 d. 22 metų Masha Amini buvo suimta Teherane vadinamosios Irano dorovės policijos dėl netinkamai dėvėto hidžabo. Po trijų dienų dėl sulaikymo centre patirtų sumušimų mergina mirė.

Po M. Amini mirties daugelyje Irano miestų gyventojai išėjo į gatves, moterys viešai degino hidžabus ir kirpo ilgus plaukus. Šalies valdžia į protestus atsakė jėga – pasiųstos saugumo pajėgos, jos neginkluotus protestuotojus drausmina ašarinėmis dujomis, lazdomis ir koviniais šaudmenimis.

Dėl Teherane vykusių protestų kaltinimai pareikšti daugiau kaip 300 žmonių, įskaitant keturis asmenis, kuriems gresia mirties bausmė, pirmadienį pranešė Irano teisminė valdžia. Per protestus žuvo dešimtys asmenų.

Protestai Irane / AP nuotr.

Nerimas neslūgsta, protestai tęsiasi

Bene 10-metį Teherane gyvenanti D. Bušeckaitė sako, kad susidaro įspūdis, jog šalies valdžia daro viską, kad protestai nenusloptų: gyventojams nepateikiama tikra informacija, kuriami neįtikinami scenarijai, kad žuvusieji sirgo ar patys pasitraukė iš gyvenimo, o jų artimieji priverčiami viešai televizijoje pripažinti valdžios versijas.

„Teherane prieš kelias dienas kilo gaisras kalėjime, kuriame laikoma daug politinių kalinių. Buvo girdėti šaudymas, sprogimai. Neaišku, kas ten įvyko, kiek tikrai yra žuvusiųjų, tad įtampa ir nerimas mieste neslūgsta. Rodos, kituose miestuose vyksta streikai, parduotuvės uždarytos, piketuoja naftos pramonės darbuotojai, sunkvežimių vairuotojai. Neaišku tik, kiek rimtai, informacija ribota“, – komentuoja pašnekovė.

Protestai Irane / AP nuotr.

Ji pažymi, kad kartais užsienyje reziduojanti opozicinė žiniasklaida, neturėdama tiesioginės prieigos, kai kuriuos įvykius išpučia, o tuo metu vietinė žiniasklaida teigia, kad ši revoliucija apskritai vyksta tik socialiniuose tinkluose, neva realybėje gyvenimas teka įprastai ir ramiai. Vis dėlto D. Bušeckaitė patikina, kad protestai – vienur mažiau, kitur daugiau, bet teberusena.

„Daugelis jau vengia neštis su savimi telefonus, dėl šito ir dėl interneto ribojimo kai kuriomis dienomis socialiniuose tinkluose protestų įrodymų gali būti mažiau. Bet jų didesnių ar mažesnių yra įvairiuose miestuose“, – pasakoja tautietė.

Ji pati protestuose nedalyvavo, bet gyvena šalia universiteto, o čia, anot D. Bušeckaitės, sujudimo netrūksta. Tiesa, būtent jos rajone didesnio masto protestai vyko tik keletą pirmųjų dienų po M. Amini mirties.

Protestai Irane / AP nuotr.

„Netrukus specialiosios pajėgos po keliasdešimt žmonių jau budėjo prie kiekvienos sankryžos, didesnės gatvės. Važiuodavo didelės motociklų kolonos. Susibūrus gausesnei žmonių grupei, netrukus pasirodydavo pareigūnai. Tada ašarinės dujos, šūviai – ir protestas baigdavosi. Policija neleisdavo gatvėse net stabtelėti, net po vieną prisėdusius žmones nuvydavo. Žmonėms teliko judėti šaligatviais, ieškant progos susiburti.

Kartą grįžtant namo į mūsų gatvę sulėkė pareigūnai, nes kažkas buvo uždegęs ir vidury gatvės palikęs šiukšliadėžę. Teko eiti per ašarines dujas, nebuvo kur apsigręžti“, – savo patyrimais dalijasi lietuvė.

Protestai Irane / AP nuotr.

Protestuoja ir ant namų stogų

Pasak D. Bušeckaitės, dabar atrodo, kad policijos mieste mažiau. Tiesa, jei pasirodo informacijos apie masinių protestų rengimą, pajėgų pagausėja. Pašnekovė pažymi – pareigūnų veiksmai toli gražu neprimena sąlygų, sudaromų per taikius protestus. „Panašiau į karo būvį“, – apibūdina Teherane gyvenanti lietuvė.

Ji sako pastebinti, kad iš pagrindinių miesto vietų protestai vis aktyviau keliasi į gyvenamuosius kvartalus, kur renkasi kaimynai, siunčia „linkėjimus“ diktatoriui nuo namų stogų, linkėdami mirties.

„Taip kas vakarą nuo devynių iki pusę dešimt jau antra ar trečia savaitė. (...) Valdininkai, policininkai, kareiviai turbūt taip pat kas vakarą girdi prieš juos nukreiptus šūkius. Gal į gatves dar neišeina daug žmonių, bet kai kuriuose Irane leidžiamuose laikraščiuose jau pripažįstama, kad nepatenkintų yra milijonai.

Protestai Irane / AP nuotr.

Teherano meras žadėjo paskelbti kelias vietas, kur žmonės galėtų susirinkti ir taikiai protestuoti, bet neaišku, ar tikrai tą įgyvendins, nes gali būti, kad tada pasimatytų tikrieji protestų mastai“, – komentuoja D. Bušeckaitė.

Be to, žmonės imasi ir kitų protesto formų. Kaip vardija lietuvė, moterys vaikšto be skarelių, kad tai taptų labiau įprasta visiems, taip pat važinėjasi vienos motociklais, nors tai nėra leidžiama. Į dangų leidžiami ir balionai su užrašu „moteris, gyvenimas, laisvė“, toks šūkis atsiduria ir ant pinigų banknotų, raštelių, paliekamų duryse bei ant mašinų, sienų – jas greitai uždažo, bet kitą rytą ant jų vėl matomi nauji užrašai.

Moterų padėtis keičiasi

Pati D. Bušeckaitė sako pastebinti, kad bėgant laikui moterų padėtis šioje šalyje vis labiau stiprėja – vis daugiau dėmesio kreipiama į jų teises, bendra kultūrinė aplinka darosi palankesnė ir atviresnė aktyvesniam moterų dalyvavimui.

Protestai Irane / AP nuotr.

„Kai kuriems islamiškiems įstatymams, veikiantiems moterų nenaudai, tokiems kaip nelygios paveldėjimo sąlygos, skyrybų teisės neturėjimas, surandami keliai išspręsti taip, kad moterys nenukentėtų. Yra įkurtos saugios erdvės, telefono numeriai kreiptis moterims, patiriančioms smurtą.

(...) Skaičiau diskusijų, kad moterys dabar revoliuciją turi pradėti nuo savo namų, keisti tėčių, brolių, sutuoktinių požiūrį“, – pažymi tautietė.

Kalbėdama apie savo patirtį, D. Bušeckaitė pasakoja, kad pirmaisiais metais Irane jai buvo sunku dėl hidžabo nešiojimo – atrodė nepatogu, nenatūralu. Dabar tikina to nebejaučianti. Vis dėlto pašnekovė pabrėžia – jos situacija skiriasi nuo vietinių.

Teheranas / „Shutterstock“

„Atrodo, kad moters padėtis priklauso nuo socialinės aplinkos, supančių žmonių. Pavyzdžiui, gatvėje kartais net jaučiuosi laisviau nei savo vyro giminės susibūrimuose, kur dėl pagarbos vyresniųjų įsitikinimams atidžiau apgalvoju, ką apsirengti. Taip pat, manau, daug kas priklauso nuo to, kur moterys dirba, dalyvauja socialiniame gyvenime.

Jei privačioje sferoje, turbūt ten jos laisvės turi daugiau, jei viešojoje – mažiau. Teko girdėti, kad moteris nebuvo įdarbinta valstybinėje įstaigoje, nes nedėvi čadros. Ten vyrai nesijaučia patogiai su moterimis bendradarbėmis. Bet, manau, tai labiau tokia religingo žmogaus parodomoji poza. Visgi požiūrio į moteris spektras dar gana platus“, – komentuoja lietuvė.

Anot jos, nors atskiri vagonai moterims metro, autobusų, universiteto klasių padalijimas per pusę vis dar egzistuoja, bet šiuos ribojimus įmanoma peržengti. Lietuvės teigimu, būtent studentai per šias protestų savaites pirmiausia ėmė rinktis pietauti kartu – tiek vaikinai, tiek merginos sėdosi prie tų pačių stalų, nors valgyklose erdvės jiems yra atskirtos.

Protestai Irane / AP nuotr.

„Taigi moterys tampa vis labiau matomos, jų edukacijai keliai atviri. Kitas klausimas, kiek po to jos gali tapti ekonomiškai nepriklausomos. (...) Protesto balsas stiprėja, auga nauja karta. Jai vis mažiau suprantami iš senų tradicijų likę moterų ribojimai“, – mintimis dalijasi pašnekovė.

„Žmonės nebenori kompromisų“

D. Bušeckaitė pažymi, kad protestuotojai trokšta laisvės, demokratiško Irano, kuriame įmanoma sugyventi skirtingas nuomones turintiems žmonėms. Jos teigimu, šalies gyventojai nori, kad padėtis pasikeistų iš pamatų.

Protestai Irane / AP nuotr.

„Kai tai pavyks pasiekti, bus galima galvoti, kam deleguoti valdžią. Nuomonės, kad reikia pamąstyti prieš puolant stačia galva, kad paskui nebūtų blogiau, nėra populiarios. Žmonės pavargę, įskaudinti, nuvilti, nebenori kompromisų. Bet turbūt yra ir kitokių požiūrių.

Iš kitos pusės, kol kas nepanašu, kad dabartinė valdžia darytų nuolaidų, bent jau viešai. Laikas parodys, kas ką persvers. Gal bus rasti kompromisai, gal viskas keisis iš esmės. Pati nesitikėjau, kad protestai taip ilgai išsilaikys. Iraniečiai be galo drąsūs, įkvepiantys žmonės“, – sako lietuvė.

Teheranas / AP nuotr.

Iraniečiai simpatijų Rusijai nejaučia

Dar viena tema, dėl kurios Iranas skamba tarptautinėje erdvėje, – dronų tiekimas Rusijai kare su Ukraina. Tiesa, pats Teheranas tokius kaltinimus neigia, bet žiniasklaidoje jau pasirodė informacija, kad Iranas pažadėjo Maskvai tiekti ir raketas žemė-oras.

Kaip pasakoja D. Bušeckaitė, šalies viduje oficialiai taip pat pateikiama versija, kad Iranas dronų Rusijai netiekia. Taip pareiškė Irano užsienio reikalų ministras, patikindamas, kad šalis nepalaiko karo ir jo eskalacijos. Patys šalies gyventojai, anot lietuvės, į Rusiją žiūri nepalankiai.

„Neturi iraniečiai, švelniai tariant, simpatijų Rusijai. Laiko ją nepatikima, nenori būti prie jos pririšti. Net ir nepažįstami žmonės, priėję baseine, kalnuose ar kitur, sužinoję, kad esu iš Lietuvos, imdavo baisėtis Putinu, sakyti, kad jis išprotėjo, kad patys iraniečiai, nuo Rusijos nukentėję istorijoje, vėl jaučiasi nesaugiai.

Tad iraniečiai realiai vertina situaciją, Rusijos propaganda tiki tiek, kiek ir oficialia vietine žiniasklaida. Gal ir gali išgirsti tokių pasakymų, kad „tegu mėlynakiai dabar kariauja tarpusavyje“, bet, manau, tai neapgalvota vienetų nuomonė ir kažkokios jų nuoskaudos“, – mintimis dalijasi pašnekovė.