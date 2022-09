Su rudeniu grįžta nerimas dėl COVID-19: užsienio lietuviai pasakoja, kaip Europa ruošiasi ligų sezonui

Artinantis šaltajam metų laikui, Europos šalys svarsto, kokių priemonių bus imtasi, jei prasidės dar viena COVID-19 banga. Svetur gyvenantys lietuviai papasakojo, kas planuojama ten, kur jie gyvena, tačiau pabrėžia – tikimasi, kad prie griežtų ribojimų grįžta jau nebus.

Vokietija rugpjūčio pabaigoje patvirtino pandemijos valdymo taisykles rudeniui ir žiemai. Tarp jų – privalomos FFP2 kaukės lėktuvuose, skrendančiuose į Vokietiją ir iš jos, ilgųjų atstumų traukiniuose. Tiesa, siūloma, kad išimtys galėtų būti taikomos neseniai pasiskiepijusiems ar persirgusiems, taip pat galintiems pateikti neigiamą testo rezultatą žmonėms. Atskiroms šalies žemėms bus suteikiama daugiau teisių įvesti griežtesnes taisykles savo regionuose.

Pagal šiuos pandemijos valdymo planus, skelbti griežto karantino ar uždaryti mokyklų neplanuojama, tačiau jei susirgimų skaičius stipriai augs, gali būti grąžinta prievolė dėvėti kaukes mokiniams nuo 5 klasės.

Vokietijoje gyvenantis Mindaugas Savickas sako, kad kaukių dėvėjimas iki šiol buvo privalomas ne tik viešajame transporte, bet ir gydytojų kabinetuose, senelių priežiūros namuose.

Koronavirusas Vokietijoje / AP nuotr.

„Yra pasvarstymų, kad žiemą išaugus sergamumui prievolė dėvėti kaukes gali būti išplėsta ir kituose viešosios paskirties pastatuose, bet tie svarstymai daugiau spekuliacinio pobūdžio. Nėra sutarta, esant kokiam sergamumo ir hospitalizacijų lygiui tai galėtų būti padaryta“, – aiškina jis.

Pašnekovo teigimu, pandemijos valdymo tema karo Ukrainoje ir infliacijos fone nustumta į šalį, daug diskusijų nekelia.

Viltis deda į ketvirtąją vakciną

Ispanijoje gyvenanti Kristina Nastopkaitė LRT.lt sako, kad visuomenė gana laisvai žiūri į COVID-19 klausimą, o šią vasarą išaugęs užsikrėtimų skaičius baimės jau nesukėlė.

„Žmonės labai lengvai persirgo, ligoninės tikrai nebuvo užgrūstos, mirčių buvo nedaug. Dabar užsikrėtimų skaičius vis dar mažėja, bet jau šiek tiek kalbama apie aštuntos bangos galimybę ir kas būtų tuomet. Kol kas Ispanija tikisi, kad ketvirtoji vakcina padės išvengti tos aštuntosios bangos, netrukus bus pradedami vakcinuoti vyresni nei 60-ies metų žmonės, jų Ispanijoje yra labai daug“, – dėsto pašnekovė.

Pasak jos, kaip ir visur, Ispanijoje apie skiepus buvo ir yra įvairių nuomonių, o 13,5 mln. ispanų imunitetą įgavo persirgę.

Koronavirusas Ispanijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

„Yra labai daug atvejų, kai persirgo žmonės, paskiepyti dviem ar trimis dozėmis. Yra tokių, kurie paskiepyti viena doze ir sako, kad tikrai daugiau nebesiskiepys. Tačiau yra tokių, kurie seka oficialias Sveikatos ministerijos rekomendacijas ir vis tiek skiepysis ketvirtąja doze. Ypač tarp vyresnių žmonių to skepsio nėra tiek daug“, – aiškina K. Nastopkaitė.

Ji teigia, kad šią vasarą pandemijos tema buvo beveik visai pamiršta, o sezonas atrodė kaip tais laikais, kai COVID-19 dar nebuvo visų uždaręs į karantiną.

„Vyko festivaliai, koncertai, restoranai, barai virte virė, nepaisant infliacijos, nes žmonės buvo ištroškę to normalaus gyvenimo“, – sako lietuvė.

Tiesa, ji priduria, kad kaukių mokyklose klausimas iki šiol yra labai opus. Ispanijoje kaukių dėvėjimas mokyklose užsitęsė labai ilgai, jų buvo reikalaujama net pradinėse mokyklose. Ispanijos lietuvė sako, kad daug kas nerimauja, kad ši taisyklė nebūtų sugrąžinta.

„Tai labai nepopuliari tema. Pati pažįstu nemažai šeimų, kurios dabar moko vaikus namuose būtent dėl ilgai užsitęsusio privalomo kaukių dėvėjimo mokyklose“, – teigė K. Nastopkaitė.

Koronavirusas Ispanijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Italija ribojimus švelnina

Italijoje, kurioje ribojimai buvo net griežtesni nei daugelyje Europos šalių, o pandemijos aukų skaičius vienas didžiausių, dabar naujų taisyklių ne tik neplanuojama, bet jos ir švelninamos. Taip daroma nepaisant to, kad užsikrėtimų skaičius kurį laiką augo.

LRT RADIJO bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad šie mokslo metai – pirmieji nuo COVID-19 atsiradimo, kai moksleiviai į klases sugrįš be kaukių. Be to, panaikinamas ir nuotolinis ugdymas, o mokiniai pamokas lankyti galės ir turėdami peršalimo simptomų, jei jų priežastis nebus koronavirusas.

Vis dėlto dalis reikalavimų išlieka. Pavyzdžiui, izoliacija COVID-19 ligoniams vis dar privaloma, nors ir sutrumpinta.

„Buvo kalbų, kad bus apskritai panaikintas ir reikalavimas izoliuotis sergantiems žmonėms, kaip jau yra Lietuvoje ir kitose šalyse, tačiau Italijos Vyriausybė pasirinko kitą strategiją ir izoliacijos terminą paliko, tik jis sutrumpintas iki 5 dienų tais atvejais, jeigu užsikrėtęs asmuo nejaučia COVID-19 simptomų. Po 5 dienų vis tiek reikia atlikti testą ir tik jei jis neigiamas, izoliacija gali būti nutraukiama. Maksimalus izoliacijos terminas – dvi savaitės. Taip nuspręsta todėl, kad manoma, jog užsikrėtęs žmogus turi likti namuose ir neplatinti viruso“, – aiškina pašnekovė.

Koronavirusas Italijoje / AP nuotr.

Kai kuriose vietose, pavyzdžiui, viešajame transporte, iki rugsėjo 30 d. reikalaujama dėvėti kaukes, N. Budrytės teigimu, uždarose patalpose, parduotuvėse žmonės kaukes užsideda ir savanoriškai, saugodami savo sveikatą.

Anot lietuvės, pandemijos valdymo strategija Italijoje greičiausiai bus peržiūrėta po rinkimų, kurie vyks rugsėjo 25 d., tačiau nesitikima, kad ribojimai taps griežtesni, mat nors susirgimų daug, ligos formos yra lengvos, o intensyvios terapijos skyriai nejaučia tokio krūvio kaip pandemijos pradžioje.