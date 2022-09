Svarbiausios savaitės naujienos iš Lietuvos: nauji mokslo metai ir baigtas statyti fizinis barjeras su Baltarusija

Fizinis barjeras su Baltarusija, nota Rusijai ir prasidėję nauji mokslo metai, – portalas LRT.lt trumpai pateikia svarbiausius šios savaitės įvykius ir temas iš Lietuvos.

Barjeras su Baltarusija

Pasienyje su Baltarusija praėjusios savaitės pabaigoje baigtas statyti fizinis barjeras.

Fizinis barjeras – tvora ir pjaunanti viela – įrengiama apie 502 kilometrų atkarpose.

Bendras Lietuvos sienos su Baltarusija ilgis yra 679 km, daugiau nei 100 km siena eina upių ir ežerų krantais.

Barjerą pasienyje nuspręsta statyti po pernai kilusio neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžio. Lietuva kaltina Minsko režimą to organizavimu ir vadina tai hibridine ataka.

Praėjusiais metais iš Baltarusijos į Lietuvą neteisėtai atvyko beveik 4,2 tūkst. migrantų.

Fizinis barjeras įrengas pasienyje su Baltarusija. / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Kompensacijos „Perlo Energijos“ klientams

Ministrų kabinetas pritarė siūlymui mokėti kompensacijas nuo rugsėjo veiklą stabdančios bendrovės „Perlas Energija“ klientams, kurie iki šiol nepasirinko kito tiekėjo. Šie gyventojai už elektrą rugsėjį turėtų mokėti apie 27 ct/kWh, skirtumą tarp šios ir garantinio tiekimo kainos kompensuos valstybė bei nedidelę dalį – „Perlas Energija“.

Energetikos ministro teigimu, į garantinį tiekimą nuo rugsėjo 1 d. pateks 37,5 tūkst. bendrovės „Perlas Energija“ klientų. Jiems kompensacija bus skiriama laikinai, tačiau tiksli data kol kas nėra apibrėžta.

Perlas Energija / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nota Rusijai

Trečiadienį į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos ambasados atstovas. Jam įteikta nota, kurioje išreikštas pasipiktinimas dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusių laikinojo reikalų patikėtinio Sergejaus Riabokonio pareiškimų, menkinančių 1991 metų sausio 13-osios įvykius bei ciniško istorinių faktų iškraipymo.

Susitikimo metu priminta, kad 1961 metų Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių 41 straipsnis nurodo, kad asmenys, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais, privalo gerbti priimančiosios valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus.

Rusijos Federacijos ambasada / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nauji mokslo metai

Ketvirtadienį mokyklose, aukštojo ir profesinio mokslo įstaigose prasidėjo mokslo metai.

Šiemet be tradicinių Rugsėjo 1-osios iškilmių Kaune vyko piketas dėl per mažo darbo užmokesčio dėstytojams ir solidarumo akcija su Ukrainos pedagogais bei moksleiviais Vilniuje.

Be to, po poros metų suvaržymų mokslo metai prasidėjo įprastai – be specifinių COVID-19 ligos plitimo ribojimų. Lieka galioti tik reikalavimai dėl patalpų valymo ir vėdinimo, teigia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, naujus mokslo metus ketvirtadienį pradėjo apie 460 tūkst. mokinių ir studentų, apie 40 tūkst. mokytojų ir dėstytojų.

Mokyklų duris pirmą kartą pravėrė apie 30 tūkst. pirmokų, universitetų ir kolegijų – 97 tūkst. studentų.