Rusų veiksmai gąsdina, bet į NATO stoti nenori: Airijos lietuvis apie vietinių požiūrį į karą Ukrainoje

Nors degalų kainos išaugo, maisto kainos Airijoje labai nepakilo, pasakoja čia gyvenantis LRT RADIJO bendradarbis Arūnas Teišerskis. Radijo laidoje „10–12“ jis papasakojo, kuo šiuo metu gyvena airiai, kokios kainos kelia nerimą, ir aptarė kiek palankesnį tapusį vietinių požiūrį į narystę NATO.

Lietuvis pasakoja, kad, nepaisant išaugusių degalų kainų, maistas brango, priešingai nei Lietuvoje, labai nežymiai.

„Netgi tarp Airijos lietuvių internete plito toks paveiksliukas, kur surašytas kainų kilimas. Tai viename kampe – daugiausia pakilusios kainos būtent Lietuvoje, o kitame kampe, kur mažiausiai pakilusios, būtent Airija“, – pasakoja A. Teišerskis.

Jis sako nežinantis, kodėl augant degalų kainoms nekilo maisto kainos, bet spėja, kad įtakos turi tai, kad maisto pramonė ir taip stipri, geri prekybiniai ryšiai, o ir šiaip maisto kainos visada buvo gana aukštos, mat žmonių darbas buvo įkainotas geriau nei žaliavos. Anot jo, Lietuva dabar vejasi Airiją savo kainomis.

Vis dėlto Airija susiduria su kita kainų problema – tai būsto įperkamumas.

„Tiek nuomos, tiek pirkimo, pardavimo kainos yra vienos aukščiausių Europos Sąjungoje. Kai kur net iš Londono atvykę stebisi, kaip brangu Airijoje nuomotis arba pirkti, ypač Dubline“, – tikina pašnekovas.

Pasak jo, tiek pačiame Dubline, tiek aplink jį kainos užkilusios tiek, kad ir žiniasklaida, ir politikai pripažįsta, jog net vidutinį atlyginimą uždirbantys airiai turi problemų išgyventi nuomodamiesi būstą, jei gyvena po vieną. A. Teišerskis sako, kad vidutinio namo ar buto su dviem miegamaisiais kaina siekia apie 2000 eurų, o kartais ir šios sumos gali nepakakti.

„Didžiausia problema – per maža pasiūla. Taip yra dėl to, kad dar nuo praėjusios krizės laikų išduota per mažai leidimų statybai. Be abejo, per tą laiką gyventojų skaičius padidėjo, yra naujų atvykėlių, dar Ukrainos krizė, pabėgėliai pradėjo važiuoti, reikia vietų ir jiems apgyvendinti. Taigi, paklausa yra, o pasiūla labai minimali. Ir tos kainos iš karto šovė į viršų. Politikai pradėjo galvoti, kaip galbūt stabdyti, bet žinot, rinkos nesustabdysi politiniais sprendimais“, – kalbėjo pašnekovas.

O štai sąskaitos už komunalines paslaugas nėra labai didelės. A. Teišerskis pasakoja, kad bene brangiausiai atsieina elektra – 4 asmenų šeima per mėnesį sumoka apie 100–150 eurų.

„Gal kai kuriems tai ir didelė suma, bet kai už nuomą reikia mokėti virš 2000, tas šimtas paskęsta šitoje sumoje“, – sako jis.

Dublinas. / Shutterstock.com nuotr.

Laimei, už vandenį gyventojams mokėti nereikia. Jo tiekimas į namus traktuojamas kaip savivaldybės paslauga, už kurią sumokama kartu su nekilnojamojo turto mokesčiais savivaldybei.

Karas prikėlė istorinę atmintį

Kalbėdamas apie karą Ukrainoje, A. Teišerskis sako, kad ir prabėgus penkiems mėnesiams airiai vis dar jautriai vertina situaciją ir palaiko ukrainiečius. Pasak jo, empatiją kelia panaši istorinė patirtis – kai didelė imperija užpuola mažesnę šalį.

„Airija pati nėra NATO valstybė, ji daugiausia rūpinasi humanitariniais dalykais. Apskritai visuomenės palaikymas ukrainiečių atžvilgiu labai didelis ir labai didelis pasipiktinimas rusų veiksmais“, – sako pašnekovas.

Jis prisiminė ir metų pradžioje įvykusį incidentą Airijos ekonominiuose vandenyse, kai Rusija ketino atlikti karinius šaudymus be airių leidimo. Tai buvo traktuojama net kaip suvereniteto pažeidimas, aiški žinutė buvo perduota ir Rusijos ambasadai. Galiausiai šaudymai neįvyko, tačiau triukšmas buvo kilęs nemažas.

Vis dėlto tai nepaskatino airių svarstyti prisijungimo į NATO.

Airija / Ian Schneider / „Unsplash“ nuotr.

„Airiai labai neutrali šalis. Iš principo tas neutralumas paaiškinamas istorinėmis aplinkybėmis. Jie patys buvo imperinės šalies kolonija, paskui išsivadavo. Jie labai primygtinai spaudė, kad jokiai imperijai nepriklausys, nebandys kariauti, tik ginsis. Net per Antrąjį pasaulinį karą tiek buvo variantų. Churchillis iš Britanijos įkalbinėjo airius prisijungti prie bendro aljanso ir Hitleris įkalbinėjo. Abudu siūlydami atiduoti Šiaurės Airiją. Bet airiai nepasirašė tokiam dalykui ir išliko neutralūs“, – pasakoja A. Teišerskis.

Vis dėlto, pasak jo, šalies saugumu po šio incidento ir Ukrainoje Rusijos pradėto karo susirūpinta. Paaiškėjo, kad po Antrojo pasaulinio karo sumažinus gynybos biudžetą šalies gynyba tapo nebeadekvati, o laivynas neaprūpintas, todėl politikai ėmė žadėti skirti daugiau lėšų būtent gynybai stiprinti.

Pašnekovo teigimu, pradėtos kalbos ir apie galimybę prisijungti prie NATO, o palankumas šiai idėjai pakilo, tačiau jis vis dar nėra didelis.

„Galbūt dėl to, kad Rusija pakankamai toli. Aišku, jie mato tą Rusijos veiklą, bet nutarę, kad būdami sala vis dėlto geriau būtų neutralūs. Palaikymas pakilo nuo kokių 30 iki 40 proc., bet vis dar dauguma airių arba prieš [stojimą į NATO], arba neapsisprendę“, – pasakojo A. Teišerskis.