Svarbiausios savaitės naujienos iš Lietuvos: padidintas NPD ir Partnerystės įstatymą keičiantis Civilinės sąjungos projektas

Seimo priimtas patikslintas valstybės biudžetas, sprendimas didinti NPD, Partnerystės įstatymą keičiantis Civilinės sąjungos projektas, Prezidentui Valdui Adamkui įteikta A. Stulginskio žvaigždė, – portalas LRT.lt trumpai pateikia svarbiausius šios savaitės įvykius ir temas iš Lietuvos.

Svarbiausi Seimo sprendimai:

Priimtas patikslintas 2022 m. valstybės biudžetas. Seimas antradienį priėmė patikslintą 2022 metų valstybės biudžeto projektą. Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) kils iki 540 eurų, augs pensijos, gyventojams bus kompensuota dalis elektros ir gamtinių dujų kainos.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė pabrėžė, kad tikslinamame biudžete numatytos priemonės, kurios amortizuos itin aukštos infliacijos pasekmes. Jos teigimu, dabar ekonominės projekcijos rodo, kad aukštos energijos kainos išsilaikys dar bent vienerius ar pusantrų metų.

Numatoma, kad visos biudžeto išlaidos augs apie 1,47 mlrd. eurų, papildomi pinigai taip pat bus skiriami karo Ukrainoje pabėgėliams ir geležinkelių infrastruktūrai.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

NPD didinimas. Seimas pritarė neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) padidinti 80 eurų iki 540 eurų. Dėl to uždirbančių mažiausiai pajamos į rankas per mėnesį didės 16 eurų. Valstybės biudžetui per metus tai atsieis 103 mln. eurų.

Tiesa, NPD didės ne visiems, o tik mažiausiai uždirbantiems gyventojams, kurių pajamos neviršija vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) – 1 704 eurų popieriuje.

Elektros ir dujų kainos kompensavimas. Seimas apsisprendė nuo liepos mėnesio biudžeto lėšomis kompensuoti smarkiai išaugusias elektros ir gamtinių dujų kainas gyventojams ir verslui. Numatoma, kad paramą gautų visi vartotojai – tiek perkantys elektrą iš visuomeninio, tiek iš nepriklausomų tiekėjų, tiek ir tie, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patvirtinta rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija. Dokumente akcentuojama, kad gynybos visuotinumas reiškia, kad valstybės gynyba yra suprantama ne tik kaip gynyba ginklu, ir todėl ji yra ne tik Lietuvos kariuomenės, bet visų piliečių atsakomybė. Plačiau apie strategiją skaitykite ČIA.

Projektas dėl Vytauto Landsbergio pripažinimo oficialiu šalies vadovu

Šią savaitę į Seimo darbotvarkę grįžo klausimas dėl valstybės vadovo statuso suteikimo Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Parlamento vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad toks sprendimas turėjo būti priimtas jau seniai.

Tiesa, dėl šio projekto Seimo salėje užvirė aštrios diskusijos. Įstatymui priimti reikalingas dar vienas balsavimas, tačiau „valstiečiai“ pagrasino, kad jį priėmus pasitrauktų iš partijų susitarimo dėl gynybos ir nacionalinio saugumo bei bendros užsienio politikos.

Vytautas Landsbergis Seime / L. Balandžio/BNS nuotr.

Ambasadoriaus Rusijoje atšaukimas ir uždaromas konsulatas

Vyriausybė trečiadienį posėdyje nusprendė iš ambasadoriaus Rusijoje pareigų oficialiai atšaukti Eitvydą Bajarūną. Numatyta, kad E. Bajarūnas šias pareigas nustotų eiti nuo birželio pirmos dienos. Lietuvos ambasadorius skiria ir atleidžia prezidentas Vyriausybės teikimu, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui.

Eitvydas Bajarūnas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Taip pat Vyriausybė trečiadienį priėmė sprendimą, kuriuo nuo birželio 7 dienos likviduoja Lietuvos generalinį konsulatą Sankt Peterburge.

Apdovanojimas Prezidentui Valdui Adamkui



Kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui antradienį Seime įteikta Aleksandro Stulginskio žvaigždė.

V. Adamkui šis ženklas skirtas už jo indėlį į derybas dėl stojimo į svarbiausias Vakarų pasaulio bendrijos institucijas – NATO ir Europos Sąjungą.

Valdui Adamkui įteikta Aleksandro Stulginskio žvaigždė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pats V. Adamkus atsiimdamas apdovanojimą sakė besijaučiantis išskirtinai pagerbtas Seimo sprendimo skirti jam Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą: „Esu giliai sujaudintas ir dėkingas. Šis įvertinimas skiriamas už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą.

Jeigu mano darbai šiandienos piliečių akyse buvo būtent tokie, reiškia, esame bendraminčiai. Visą sąmoningą gyvenimą, pradedant paauglio dalyvavimu antinacinėje rezistencijoje ir baigiant šiandieniniais susitikimais su Lietuvos ir pasaulio žmonėmis, stengiausi dirbti savo valstybei. Visą gyvenimą, visomis galimybės siekiau, kad Lietuva būtų laisva, demokratiška ir europietiška.“

Šį apdovanojimą Seimas įsteigė 2020 metais, jis buvo teikiamas pirmą kartą.

Valdui Adamkui įteikta Aleksandro Stulginskio žvaigždė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Civilinės sąjungos projektas

Seimo valdantieji dar kartą siekia įteisinti lyčiai neutralią partnerystę. Tiesa, pačios „partnerystės“ sąvokos projekte neliko, ją pakeitė Civilinė sąjunga.

Priešingai nei ankstesniame Partnerystės projekte, kai partnerystę buvo siūloma registruoti civilinės metrikacijos skyriuose, Civilinės sąjungos projekte numatoma, kad ji būtų registruojama pas notarą. Tokią sąjungą įregistravę partneriai negalėtų turėti bendros pavardės.

Pavasaris Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šio projekto rengėjai teigia, kad toks projektas – kompromisinis ir tikisi platesnio palaikymo Seime.

Portalas LRT.lt primena, kad prieš metus Seimas jau pirmojoje stadijoje atmetė Partnerystės įstatymo projektą.

Palangoje nukeltas obeliskas su sovietine simbolika

Šią savaitę Palangoje buvo nukeltas sovietinis su kūju ir pjautuvu. Pasak kurorto mero Šarūno Vaitkaus, dėl obelisko vertingųjų savybių pasisakė Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, kuri neprieštaravo, kad paminklas su sovietine simbolika būtų pašalintas.

Sprendimą dėl obelisko nukėlimo dar balandžio 28 dieną priėmė Palangos miesto savivaldybės Taryba, pradėjusi reikiamas procedūras paminklo pašalinimui.