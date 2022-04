Su šeima iš Maskvos į Lietuvą grįžusi Sandra: nenorėjome laukti, kol į namus ateis atitinkamos struktūros ir sudaužys mūsų gyvenimą

Vasario 24-ąją Maskvoje su šeima gyvenančią Sandrą Fleišer pažadino draugų iš Kyjivo skambučiai, jie pranešė apie apšaudomą ir bombarduojamą Ukrainą. „Didelis šokas, didelis skausmas, didelis nerimas“, – užgriuvusius jausmus prisimena pašnekovė. Šiandien Sandra su vyru ir sūnumi jau Lietuvoje. Pasijutę svetimi tarp savų, nenorėdami laukti, kol kas nors paskųs dėl režimui priešiško požiūrio, jie greitai priėmė sprendimą išvykti.

Suprato, kad ateities Rusijoje nėra

Kaip pasakojo Sandra, palikti Rusiją jie svarstė seniai, tai buvo tik laiko klausimas. Akstinu tapo Rusijos pradėtas karas Ukrainoje. Būtent tada lietuvė sako galutinai supratusi, kad ateities šioje šalyje nėra. „Tu negali ramiai žiūrėti į tai, kas vyksta. Mes buvom labai giliai pasinėrę į visus įvykius ir psichologinė būsena buvo labai sudėtinga“, – portalui LRT.lt sako pašnekovė.

Be to, Sandros aplinkoje išryškėjo ir skirtingi požiūriai į karą Ukrainoje. Tapo sunku bendrauti ir su dalimi kaimynų, kolegų, pažįstamų, kurie palaikė oficialiai Rusijoje pateikiamą versiją apie „karinę operaciją“ vaduojant Ukrainą nuo fašistų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

„Tai irgi turėjo įtakos sprendimui išvykti. Tu negali nuolat jaustis svetimu tarp savų ir savu tarp svetimų. Išvykome skaudančia širdimi. Palikome savo namus, draugus, darbą – viską. Bet taip pat supratome, kad auginame sūnų ir auginti potencialiai būsimo kariuomenės nario tikrai nenorime.

Ir kaip jis galėtų augti aplinkoje, kur yra tokia retorika, kur tu turi priimti daugumos nuomonę ir neturi teisės išreikšti savos? Man, išaugusiai laisvoje šalyje, tai yra nepriimtina. Būdami kitokie, mąstydami savo galva, mes, aišku, negalėjome pasilikti toje aplinkoje“, – komentuoja pašnekovė.

Protestai Maskvoje / AP nuotr.

Sandra tikina, kad jokių įspėjimų ar grasinimų dėl savo pozicijos būdama Rusijoje nesulaukė. Vis dėlto sako, kad jos vyrui, dirbusiam ukrainiečių kompanijoje, nusprendus keisti darbovietę, buvo sudėtinga susirasti naują darbą Maskvoje. Anot lietuvės, jam palikti gimtąją šalį buvo sunku, bet lygiai taip pat sunku joje gyventi ir matyti, kas vyksta.

„Kaip gali jaustis žmogus, kuris gyvena savo šalyje, bet puikiai supranta, kad ji yra tarsi užgrobta būrio banditų? Jie diktuoja gyvenimo, mąstymo sąlygas ir bando atimti tavo tėvynę. Sunku, bet jis supranta, kad ten perspektyvos nėra. Niekas nepasakys „ačiū“, jei tu sėsi į kalėjimą ar jeigu tave nušaus.

Mes būdami čia galime padaryti daugiau gero pasauliui, negu būdami ten ir bijodami, kad į namus ateis policija ar kitos struktūros ir sulaužys mūsų gyvenimą. Nenorėjome laukti, kol ateis laikas, kai kaimynas skundžia ir tu turi problemų, nes kažkam atrodo, kad gyveni ne taip, kaip turėtum“, – mintimis dalijasi Sandra.

Protestai prieš karą Maskvoje / Vida Press nuotr.

Dalis draugų lietuvei išvykus nutraukė ryšius

Vis dėlto didelė dalis Rusijos žmonių, net ir norinčių palikti šalį, tokios galimybės kaip jų šeima neturi, pažymi pašnekovė. Anot lietuvės, artimų draugų rate išvykusių nėra, tačiau ji žino ne vieną šalį palikusį kultūros atstovą, žurnalistą. Tiesa, pačios Sandros šeimos sprendimą išvykti suprato ir palaikė ne visi draugai.

„Dalis draugų ir pažįstamų, kurie liko Rusijoje, sužinoję, kad išvykome, išvadino mus tėvynės priešais, užblokavo socialiniuose tinkluose, nutraukė santykius. Mes suprantame, kad tai ne tiek ideologinis šauksmas, kiek dvasios riksmas, kad kažkas gali išvykti, o tu negali. Kad esi tam tikra prasme pasmerktas virti tame katile, susidurti su visomis pasekmėmis“, – svarsto Sandra.

Sandra Fleišer su vyru ir sūnumi / Asmeninio albumo nuotr.

Vis dėlto prieš palikdama Maskvą ji dar spėjo pamatyti, kas dedasi šalyje įsigaliojus Vakarų sankcijoms. Anot pašnekovės, jos skaudžiai smogė šalies gyventojams.

„Rublio kursas išėjo iš proto, žmonės stengėsi išsigryninti kuo daugiau pinigų. Kai užsienio kompanijos pradėjo trauktis iš rinkos, buvo išaugęs dėmesys IKEA ir kitai produkcijai. Žmonės stengėsi nusipirkti ateičiai kažko daugiau – kažkas pirko sau, kažkas pirko, kad perparduotų brangiau. Sankcijos visuomenę supurtė“, – pasakoja lietuvė.

Parduotuvė Rusijoje / AP nuotr.

Neslepia, kad grįžo iš Rusijos

Į Lietuvą su šeima kovo pradžioje grįžusi Sandra keliauti pasirinko per Estiją, nes buvo girdėjusi apie dideles eiles Latvijos pasienyje ir kad žmonėms išvykti ta kryptimi – sudėtinga. Sandra su šeima jokių keblumų palikdami Rusiją nepatyrė. Tiesa, pasiekę Lietuvą automobiliu rusiškais numeriais susidūrė su ne itin draugišku kitų vairuotojų elgesiu.

„Iš pradžių vairuotojai mus priėmė aršiai, teko mašiną išmarginti kaip Velykų margutį visokiais lipdukais ir Lietuvos, Ukrainos vėliavėlėmis. Mano supratimu, tai yra kvailystė, kad reikia kažkaip įrodyti, jog esame savi, bet dabar visi aprimo“, – sako pašnekovė.

Ukrainos palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sandra pažymi, kad vykdama į Lietuvą jų šeima neturėjo iliuzijų, kad čia bus priimti išskėstomis rankomis ir džiugiai. Daugiau nei 10-metį Rusijoje praleidusiai lietuvei viską tenka pradėti nuo nulio.

„Kas susiję su dokumentais, kad čia jaustumeis visaverčiu visuomenės nariu, reikia daug klausimų išspręsti. Mano vyrui, kadangi jis sukūrė šeimą su Lietuvos piliete, yra palengvintas vizų išdavimo procesas. Bet vis tiek žmogus neturi teisės oficialiai dirbti, kol nėra leidimo gyventi.

Sūnų leidžiame į rusų mokyklą, jis kaip tik mokosi su vaikais iš Ukrainos. Aš ieškau darbo čia, jau turiu pasiūlymų“, – apie pradžią Lietuvoje pasakoja Sandra.

Sandra Fleišer su vyru ir sūnumi / Asmeninio albumo nuotr.

Ji patikina nebijanti pasakyti, kad grįžo iš Maskvos, ir savo aplinkoje jokių replikų ar pasipiktinimo nesulaukė. Priešingai – žmonės, lietuvės teigimu, reaguoja supratingai. Sandra viliasi, kad Lietuvoje jų šeima įsitvirtins, mat abejoja, kad artimiausiais metais, o gal net dešimtmečiais būtų įmanoma grįžti ir kurti ateitį Rusijoje.

„Esam pasiryžę kurti gyvenimą čia. Lavinti vaiką, kad jis gautų gerą išsilavinimą ir galėtų rinktis savo gyvenimo kelią tokį, kokį jis nori, o ne tai, ką jam galbūt valstybė, valdžia bando įpiršti“, – mintimis dalijasi lietuvė.

Skęstantis Rusijos laivas

Sandra sako, kad palaiko ryšį su Rusijoje likusiais draugais bei vyro artimaisiais. Anot jos, nuotaikos išlieka slogios. Tiesa, lietuvė abejoja, ar milijonai rusų galėtų išeiti į gatves dėl Rusijos vykdomo karo Ukrainoje. Dalis tiki propaganda, dalis – įbauginti griežtų bausmių, bijo ne tik dėl savęs, bet ir dėl artimųjų, prarado viltį dėl pokyčių.

Protestai Rusijoje dėl karo Ukrainoje / AP nuotr.

„Visi opoziciniai judėjimai buvo labai planuotai žlugdomi, gesinami. Tiek metų, kiek gyvenau – nuo kokių 2010 metų, kai buvo stipri opozicija ir buvo tikėjimas, kad galima kažką pakeisti – visa tai yra sužlugdyta.

Ten visais varpais skambina, kad NATO, JAV ir visi supuvę Vakarai, kaip ten mėgstama sakyti, yra didžiausias priešas. Dabar ir visi opoziciniai kanalai, socialiniai tinklai užblokuoti, tad žmonėms sudėtinga gauti informaciją iš nepriklausomų šaltinių. Vieni nuleido rankas, nustojo domėtis, kažkam lengviau tikėti, kad kaltas kažkas kitas. Bet tikrai tokie ne visi“, – pažymi Sandra.

Lietuvė padėtį Rusijoje sako stebinti su nerimu ir liūdesiu. Pasak jos, be to, kad šalyje išryškėja skirtingi požiūriai į karą Ukrainoje, dėl to pykstasi giminės ir draugai, galima matyti ir tam tikrą visuomenės susivienijimą prieš likusį pasaulį.

Maskva / Peggy und Marco Lachmann-Anke/Pixabay nuotr.

„Yra toks vice versa procesas: „Jūs mūsų nemėgstate, tai mes būsime labai vieningi ir visiems parodysim.“ Lyg savisaugos instinktas. Apskritai stebint tai, kas vyksta Rusijoje, yra pojūtis, kad laivas skęsta, o tu matai, kad ne visiems užtenka gelbėjimosi valčių“, – mintimis dalijasi Sandra.

Ji pabrėžia besivilianti, kad už karo nusikaltimus Ukrainoje jų vykdytojai turės prisiimti atsakomybę ir sulauks bausmės, o karas kiek įmanoma greičiau bus sustabdytas.

„Baisiausia, kad žūsta visiškai nekalti žmonės. Tikiuosi ir meldžiuosi, kad visas šis pragaras pasibaigtų. Privalome apsaugoti būsimas kartas nuo karo siaubo“, – sako lietuvė.