Lietuvė iš Chersono: Rusijos kariai elgiasi blogiau nei gyvuliai

„Okupantai žudo civilius, bombarduoja gyvenamuosius pastatus, vaikų darželius, gimdymo namus, naudoja tarptautinių konvencijų draudžiamus ginklus. Jie keliuose apšaudo greitosios pagalbos automobilius ir civilines transporto priemones su moterimis ir vaikais“, – interviu LRT.lt pasakojo lietuvių kilmės Chersono gyventoja Natalija Bimbiraitė.

Chersonas tapo pirmuoju Rusijos kariuomenės užimtu Ukrainos regioniniu miestu. Mieste Rusijos kariuomenė planuoja paskelbti „Chersono Liaudies Respubliką“. Apie tai kovo 4 d. pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.

Miesto meras Igoris Kolychajevas socialiniame tinkle „Fecebook“ rašė, kad valdžia toliau dirba ir stengiasi likviduoti invazijos pasekmes: „Mums kyla didelių sunkumų su žuvusiųjų surinkimu ir laidojimu, maisto ir vaistų pristatymu, šiukšlių išvežimu, avarijų likvidavimu ir pan.“

„Mieste yra reali grėsmė, kad marodieriai išvogs maisto atsargas. O miestui reikia maisto produktų ir pramoninių prekių. Tai ypač pasakytina apie pažeidžiamiausius gyventojų sluoksnius“, – socialiniame tinkle rašė miesto meras.

Vienas „Voice of America“ cituojamas amerikiečių pareigūnas teigė, kad, JAV duomenimis, Rusijos tikslas galėtų būti veržimasis per Chersoną Nikolajevo link, kur būtų įkurta operacijų bazė, reikalinga Odesai apsupti ir užimti.

„Tikiu, kad Ukraina įveiks orkų antplūdį“, – sako Natalija Bimbiraitė. 2014 m. vasarį ji jau gynė Chersoną. Tada Rusija užgrobė Krymą ir bandė veržtis į Ukrainos pietus.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Natalija teigia, kad kovo 2 d. Rusijos kariuomenė įžengė į Chersoną su daug karinės technikos.

– Natalija, šiuo metu esate kaime netoli Chersono. Ar ši vieta saugi?

– Taip. Mes su šeima esame kaime. Kol kas čia tylu. Kaip bus toliau, niekas nežino.

– Kaip veikia internetas ir mobilusis ryšys?

– Kovo 2 d. okupantai užėmė Chersoną ir atsigabeno daug įrangos. Kovo 1 d. prasidėjo mobiliojo ryšio sutrikimai. Neįmanoma susikalbėti. Internetas kol kas yra, bet veikia ne visur.

– Prieš kelias dienas sakėte, kad neįmanoma išvykti iš regiono. Kodėl? Kodėl vasario 24 d. neišvykote į Lvivą ar Lenkiją?

– Vasario 24 d., kai sužinojome, kad ant Antonovskio tilto Chersone (tai tiltas per Dnieprą iš Cherosno į Oleškus) vyksta kautynės, su šeima išvykome į kaimą. Tas tiltas matosi iš daugiaaukščio, kuriame gyvename. Iš karto toliau nevažiavome, nes turėjau grįžti į miestą paimti draugus – jų namas irgi labai pavojingoje vietoje, be to, jie neturi transporto.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

– Ką apie situaciją Chersone sako jūsų draugai, artimieji? Ar kas nors ten liko?

– Kovo 2 d. į Chersoną įžengė okupantai su daug karinės technikos: tankais, šarvuočiais ir pan. Gyvenamieji rajonai buvo smarkiai apšaudomi. Žuvo daugiau kaip 300 miestiečių, įskaitant teritorinės gynybos būrį, bandžiusį sustabdyti priešo koloną. Visur gaisrai. Okupantai neleido medikams ir ugniagesiams suteikti pagalbos, apšaudė automobilius.

Iš ryto draugai pranešė, kad rusų sviediniai pataikė į šalia mūsiškio esančius namus. Tą patį rytą savo automobilyje buvo rastas nušautas mano draugas. Tik ketvirtadienio popietę pavyko surinkti ir palaidoti žuvusius Chersono gyventojus. Visi jie vilkėjo civiliais drabužiais.

– Kas yra žinoma apie Rusijos kareivių elgesį? Neplėšikauja? Gal pasiduoda? Nedezertyruoja?

– Chersone rusų kariai plėšė parduotuves. Ketvirtadienį miesto valdžiai pavyko susitarti dėl maisto produktų išvežiojimo po miestą, gydytojų ir ugniagesių pravažiavimo bei sugadintų komunikacijų atkūrimo.

Kai kuriuose rajonuose nėra dujų, vandens. Atsirado marodierių, deja, tuo užsiima ir vietos gyventojai – marginalų pakanka visur. Kitose vietose Rusijos kariai elgiasi skirtingai – dalis jau pasiduoda ir atgailauja, daugelis jų yra demoralizuoti.

– Kaip vertinate pagalbą, Vakarų sankcijas? Ar sutinkate su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teiginiu, kad Ukraina buvo palikta viena kovoti su priešu?

– Dėkojame Vakarams už įvestas sankcijas ir pagalbą. Bet dabar to neužtenka, sutinku su mūsų prezidentu. Okupantai žudo civilius, bombarduoja gyvenamuosius pastatus, vaikų darželius, gimdymo namus, naudoja tarptautinių konvencijų draudžiamus ginklus, keliuose apšaudo greitosios pagalbos automobilius ir civilines transporto priemones su moterimis ir vaikais, blokuoja humanitarinę pagalbą. Rusai elgiasi blogiau nei gyvuliai.

– Ką manote apie buvusios Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius, kad sankcijos karo nesustabdys, karą Ukrainoje gali sustabdyti tik (atsakomasis) karas?

– Asmeniškai aš pritariu Daliai Grybauskaitei. Dar prieš karą kalbėdama su jumis perspėjau, kad jei Ukraina neatsilaikys, kitos eilėje bus ES šalys. Putinas išprotėjęs, kaip ir Hitleris. Visi prisimename Antrojo pasaulinio karo istoriją ir aukas. Tada Europa taip pat ilgai galvojo...

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

– Ar tikite, kad Ukraina atsilaikys? Ar tikite ukrainiečių kovine dvasia?

– Taip, aš tikiu, kad Ukraina įveiks orkų antplūdį. Nes Rusijos kariai Ukrainoje parodė savo tikrąjį veidą – jie neturi nei garbės, nei sąžinės. Tai bailiai, kurie tesugeba žudyti beginklius žmones. Ukrainos karinių pajėgų ir civilių gyventojų kovinė dvasia ir atsidavimas kelia susižavėjimą.

Per dvi dienas Ukrainoje į teritorinės gynybos būrius užsiregistravo 100 tūkst. vyrų ir moterų, kurie išgyveno karą Ukrainos rytuose ir lankėsi kituose karštuose taškuose, o dabar stovi šalia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Dauguma Ukrainos gyventojų – įvairių tautybių žmonių – stojo ginti savo miestų ir kaimų.

Natalija Bimbiraitė su Ukrainos kariais / Asmeninio albumo nuotr.

– Ar turite vilties, kad Rusijos žmonės atsipeikės ir išeis masiškai protestuoti į gatves?

– Niekada neatleisime rusams už nužudytus vaikus ir taikius ukrainiečius. Dešimtis, o gal ir šimtus metų rusai bus niekinami dėl mums suteikto skausmo. Mažai vilties, kad Rusijos žmonės atsipeikės ir supras, kokį visa naikinantį siaubą sėja jų pamišęs valdovas. Rusijoje vis dar yra žmonių, nepraradusių žmogiškųjų vertybių, bet jų mažai.