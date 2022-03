Sakartvelo lietuvė pasidalijo, kaip į Rusijos pradėtą karą kaimynystėje reaguoja žmonės: nuotaikos nėra vien taikios ir vien apie Ukrainą

Jau aštunti metai, kai de facto nuo Ukrainos atplėštas Krymas ir dalis Donbaso, keturiolikti, kai Sakartvelas neteko Pietų Osetijos ir Abchazijos, daugiau kaip trisdešimt, kai Moldova – Padniestrės. Rusijos agresiją patyrę Sakartvelo bei Moldovos šalių gyventojai šiandien išreiškia didelį palaikymą Ukrainos valstybei, tačiau Sakartvelo Vyriausybės požiūris į Rusijos invaziją į Ukrainą sukėlė gyventojų pasipiktinimą.

Sakartvelo premjerui Irakliui Garibašviliui pranešus, jog šalis neprisijungs prie tarptautinių sankcijų Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą, tūkstančiai žmonių išreiškė nepritariantys tokiai pozicijai. Kaip sako Sakartvele esanti LRT RADIJO bendradarbė Regina Jegorova-Askerova, gyventojai nesupranta tokio sprendimo.

„Sakartvelo valdžia ir žmonės turi skirtingas pozicijas. Jie pyksta ant savo valdžios ir renkasi prie parlamento ne tik solidarumui Ukrainai išreikšti, bet ir pareikalauti normalesnės reakcijos iš valdžios, prašo atsistatydinti premjerą. Kiekvieną vakarą, 19 val., uždaromos gatvės, žmonės renkasi su vaikais, vėliavomis, savaitgalį vėl žadami masiniai protestai. Žmonės nesustos, jei nebus realesnių atsakymų ir valdžia nesusiorganizuos pagalbos Ukrainai“, – LRT RADIJUI pasakojo Regina Jegorova-Askerova.

Tiesa, Sakartvelo prezidentė kreipimosi į Ukrainos žmones metu patvirtino solidarumą su Ukraina, teigdama, jog Vyriausybės pozicija neparodo Sakartvelo pozicijos. Nepaisant opozicijos nepritarimo, jokių konkrečių veiksmų ar pareiškimų nėra imamasi, šalyje auga vidinių konfliktų grėsmė.

„Sakartvelas yra karo su Rusija būsenos. Jie neturi diplomatinių santykių, du regionai yra okupuoti. Žmonės tiek gatvėje, tiek socialiniuose tinkluose kalba, kad galbūt jau metas atsiimti savo žemes ir eiti su karu. Todėl nuotaikos nėra vien taikios ir vien apie Ukrainą“, – kalbėjo bendradarbė Sakartvele.

Reginos Jegorovos-Askerovos teigimu, šiuo metu Sakartvelas yra stipriai priklausomas nuo Rusijos, o tam, kad situacija pasikeistų, trūksta aiškumo bei vienybės.

„Sakartvelas priklausomas nuo Rusijos per turizmą, per pramonę, per eksportą, importą. Pabrėžiami ekonominiai rodikliai, tačiau kol kas kritinės masės gatvėse, kuri apeliuotų į valdžios pasikeitimą ar atsistatydinimą, nėra. Nėra ir susitelkimo tarp opozicinių partijų, nėra aiškių politinių lyderių, kurie galėtų suvienyti žmones, labai trūksta susivienijimo ir aiškios krypties“, – teigia ji.

Tuo tarpu Moldovoje gyvenanti Lietuvių bendrijos pirmininkė Irena Gadliauskaitė sako, jog iš pirmo žvilgsnio šalyje verda įprastas gyvenimas, tačiau visi yra pasiruošę netikėtoms situacijoms. Šiuo metu Moldovos ir Ukrainos pasienyje aktyviai priimami atvykstantys pabėgėliai.

„Šiandien į šalį atvykusių ukrainiečių skaičius siekia 71 tūkst., iš jų 33 tūkst. iškeliavo toliau į Europą, likę 38 tūkst. liko šalyje, kur jiems teikiama visokeriopa pagalba. Suteikiame apgyvendinimą, maitinimą, medicinines paslaugas, atidaryti centrai pabėgėliams, žmonės ukrainiečius priima į savo namus. Pabėgėliai nesitiki ir nelaukia, kad bus taip šiltai sutikti“, – pasakojo I. Gadliauskaitė.

Paklausta apie visuomenines iniciatyvas šalyje, Lietuvių bendrijos pirmininkė Moldovoje tvirtino, jog galbūt ne tiek intensyviai, tačiau šalyje jos tikrai vyksta, pabrėždama, jog vakar bankai Moldovoje nepriėmė rusiškos valiutos – rublio.

Be kita ko, tiek Moldova, tiek Sakartvelas ketvirtadienį paprašė narystės Europos Sąjungoje.

