Užsienio reikalų viceministras: Ukrainoje yra tautiečių, judančių link Lietuvos, apie įstrigusius negirdėjome

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, šiuo metu šalyje gali būti apie 3 tūkst. Lietuvos piliečių, judančių link Lietuvos, spaudos konferencijoje penktadienį sakė Užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas.

Jis pridūrė, kad šiuo metu Lvovo garbės konsulate ir pasienio punkte yra išdavinėjami dokumentai.

M. Adomėnas sakė, kad šiuo metu Ukrainoje, remiantis mobilių ryšių duomenimis, gali būti apie 3 tūkst. Lietuvos piliečių.

„Negirdėjome, kad būtų kokių nors atvejų, jog būtų įstrigę ten, kur negalima išjudėti. Be abejo, visas judėjimas Ukrainoje, kur vyksta stichinis vykimas Vakarų kryptimi, yra gerokai suvaržytas, prie sienų yra dešimčių kilometrų eilės. Be abejo, jie patenka į tą patį procesą. Bet kad būtų kokių nors atvejų, kad žmonės būtų atsidūrę, kur negali išvykti, to nėra“, – tvirtino viceministras.

Premjerė Ingrida Šimonytė pridūrė, kad turima informacija apie mobiliųjų abonentų skaičių stipriai skiriasi nuo į Lietuvos ambasadą Ukrainoje besikreipusių asmenų skaičiaus, kurie buvo paraginti užsiregistruoti dar prieš porą savaičių, kad esant reikalui, būtų galima su jais susisiekti.

„Kadangi skirtumas buvo praktiškai dešimteriopas, galima daryti prielaidą, kad labai didelė dalis tų mobiliųjų abonentų yra žmonės, kurie dirba, pavyzdžiui, pervežimų versle ir dėl to turi lietuvišką telefono numerį. Bet tai nebuvo tie žmonės, kurie užsiregistravo, arba tie, kurie Ukrainoje gyvena, turi verslus“, – pažymėjo ministrė pirmininkė.

M. Adomėnas teigė, kad lietuviški abonentai reguliariai gauna SMS žinutes su naujausia informacija ir raginimais dėl šalies palikimo.

Primename, kad Ukrainoje veikia speciali karštoji linija, norintiems išvykti: +370 5 251 2764.

Ukrainoje esančių Lietuvos piliečių, kurie dėl kokių nors priežasčių negali išvykti, prašoma nedelsiant užsiregistruoti adresu https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma.