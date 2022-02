„Eini ir matai, kaip prieš tave krenta medis“: užsienio lietuviai pasidalijo išgyvenimais per Europą siaubiančias audras

Nuo pat penktadienio popietės Europą užklupo audros: stichiniai vėjai siautėjo Anglijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. Neišvengta ir žmonių aukų – Eunikės vardu pavadinta audra nusinešė bent 12 gyvybių. Nuo stichijos nukentėjusiose šalyse gyvenantys lietuviai pasakojo, kad ir pirmadienį dar neramu, šalinami audros padariniai, o vėjai, nors ir silpnesni, vis dar grėsmingi.

Didžiojoje dalyje Europos dar ir pirmadienį vėjas nerimsta – kilo audra Franklina, ji jaučiama ne tik Jungtinėje Karalystėje (JK), bet ir kitose Vakarų Europos šalyse.

Štai Nyderlanduose vėjuoti orai nesibaigia jau šešta diena, sako LRT RADIJO bendradarbė Elona Huijben. Pasak jos, labiausiai tai jaučiama pajūrio provincijose, ten vėjas siekė net 145 km/h greitį.

„Šiandien ryte vėjo stiprumas dar buvo 9 balai, – pirmadienį LRT.lt sakė pašnekovė. – Žala didelė, apie 500 mln. eurų, kiek žinoma dabar. Aišku, dar ne visi nuostoliai yra suregistruoti.“

Lietuvė pasakoja, kad didžiausia žala padaryta namų stogams, mat tai – silpnoji daugumos namų Nyderlanduose vieta. Patys namai dažniausiai blokiniai, tad ne taip lengvai pažeidžiami, tačiau stogai buvo nuplėšyti. Taip pat daug išvirtusių medžių, iki pat šiol nuo geležinkelių šalinami nugriuvę medžiai ir šakos.

„Pats liūdniausias dalykas, aišku, tai, kad yra 4 žuvusieji. Priežastis ta pati – netikėtai išvirtę medžiai“, – sako E. Huijben.

Pasak jos, žmonės perspėjami, kad ateinančiomis dienomis, net jei audra susilpnės ir orai pasitaisys, reikia būti atsargiems miškuose, nes dar tikrai bus krentančių šakų.

Šeštadienį Nyderlanduose buvo įvestas „raudonasis kodas“ – rimčiausias pavojaus įspėjimas. Universitetai, mokyklos ir kitos mokymo įstaigos tą dieną arba užsidarė anksčiau, arba perkėlė mokymąsi į internetą, aiškina pašnekovė.

Pasak jos, tądien sutriko ir transportas: skrydžiai buvo atšauti, traukiniai nebevyko. Tiesa, ir pirmadienį traukinių eismas nėra grąžintas į normalų, mat, nors jie galėtų vykti, ant bėgių vis dar daug nulūžusių medžių ir šakų, o jų išvalymas užtrunka.

„Šiandien mokyklos dirba, bet kas gali, stengiasi dirbti namie, nes ryte dar siautėjo audra ir tikrai nemalonus vėjas“, – apie situaciją kalbėjo tautietė.

Jos teigimu, dabar stengiamasi atstatyti sugriautus stogus, o per pastarąjį savaitgalį įvairūs specialistai sulaukė 40 kartų daugiau iškvietimų nei įprastai. Prašoma padėti tvarkyti stogus, taip pat vėjo nuneštas saulės baterijas, o darbuotojų trūksta.

JK – didžiausias per savaitę kilusių audrų skaičius

Per pastarąją savaitę audros itin stipriai siaubė Jungtinę Karalystę – pirmą kartą per 1 savaitę užfiksuotos trys audros: Dadlis praėjusios savaitės pradžioje, Eunikė penktadienį ir Franklina pirmadienį. Penktadienį šėlusi Eunikė, kaip skelbiama, buvo stipriausia audra JK per 30 metų.

LRT RADIJO bendradarbė JK Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad šiandien siautusi Franklina, palyginti su Eunike, šiek tiek švelnesnė, bet Velse ir Šiaurės Airijoje vis tiek užfiksuoti beveik 80 mylių per valandą vėjo gūsiai.

„Franklina šįkart su vėju atsinešė ir labai daug lietaus, ir tose teritorijose yra nemaži potvyniai. Bet bent apie žuvusius žmones ar milžiniškus nuostolius kol kas dar nepranešama. Bet jei žiūrėsime į Eunikę, kuri siautėjo penktadienį, liūdniausias dalykas, kad trys žmonės žuvo“, – sako pašnekovė.

Pasak jos – audrų padariniai nemaži: 1,4 mln. namų buvo palikti be elektros, iš jų 33 tūkst. vis dar yra be jos. Londone taip pat nukentėjo O2 arena, jos stogą suplėšė audra Eunikė. Arena vis dar uždaryta ir, kaip manoma, nebus atidaryta iki penktadienio, bet savaitgalį numatyti didžiuliai koncertai turėtų įvykti.

V. Rinkevičiūtė sako, kad transporto sutrikimai JK visai nestebina, nes jie kartojasi kaskart, kai oras būna neįprastas.

„Visos transporto bendrovės savo klientus yra įspėjusios pagalvoti, ar tikrai labai reikia keliauti, ir nusiteikti, kad tos kelionės nebus tokios sklandžios. Gali būti atšaukiami traukiniai, jie gali labai vėluoti. Bet dabar, panašu, nėra tokios baisios situacijos kaip penktadienį, kai į tam tikrą regioną traukiniai nevažiuoja, uždaromos stotys, nes tiesiog per pavojinga. Skrydžiai atidedami arba taip pat šiek tiek vėluoja. Bet tikrai ne taip, kaip penktadienį“, – kalbėjo pašnekovė.

Anot jos, pasirinkę skrydžius keleiviai susidūrė su netikėtu nepatogumu: „British Airways“ pranešė, kad laiku nespėja iškrauti lagaminų iš lėktuvų, tad žmonėms savo bagažo tenka laukti ir 4 valandas. Taip pat esą sutrikusios maitinimo ir gėrimų paslaugos lėktuvuose, mat dėl vėjo negalima naudoti kai kurios įrangos.

Žmonės ruošėsi iš anksto

Kaip teigia V. Rinkevičiūtė, dauguma žmonių patyrė vienokių ar kitokių nepatogumų – išvartytos tvoros, prilaužyta medžių, išskraidė sodo baldai, šiukšliadėžės.

„Ką žmonės susirinko po penktadienio, šįkart jau pritvirtino. Britai tokia tauta, jie ir penktadienį siuntinėjo vieni kitiems juokelius, kad tai, ką audra atnešė, dabar galės parduoti feisbuke“, – šypteli pašnekovė.

Ji priduria, kad su humoru į situaciją pažiūrėjo ir ten gyvenantys lietuviai, socialiniuose tinkluose jie juokavo, kad dabar geras laikas pradėti tvorų statymo ar stogų dengimo verslą.

Tautietė sako, kad per septintus metus, kai gyvena JK, pirmą kartą buvo paskelbtas raudonasis pavojaus signalas.

„Jie čia skirstomi skirtingomis spalvomis – geltona, oranžinė ir raudona. Franklinos metu yra geltonas įspėjimas didžiojoje dalyje JK. Tai reiškia, kad gali būti krentančių medžių, stiprūs vėjai, galimi potvyniai, transporto sutrikimai. Oranžinis yra truputį rimtesnis, o pats rimčiausias yra raudonasis įspėjimas, penktadienį jis net Londonui buvo pritaikytas iki vėlyvos popietės, tai reiškia, kad be būtino reikalo nepatartina eiti iš namų, nes gresia pavojus gyvybei. Ir penktadienį iš tikro buvo tai juntama – eini gatve ir prieš tave krenta medis“, – išgyvenimais dalijosi V. Rinkevičiūtė.

Pasak jos, kadangi buvo rimtai įspėjama apie artėjančią Eunikę, žmonės jau tada jai ruošėsi – žemiau gyvenantieji, kuriems buvo aktuali potvynio grėsmė, svarbesnius daiktus susikėlė į viršų, pasirūpino smėlio maišais, kad sugertų vandenį.

„Kas aukščiau gyveno, sako, su tvorom nieko nepadarysi, nupūs tai nupūs, o greičiausiai nupūs, statysim naują. Kas dar šiukšliadėžes prisitvirtino, daiktus, kuriuos galima pritvirtinti. Anglijoje galima turėti mažą pastatėlį savo sode daiktams susidėti, tai yra atvejų, kam visą tą pastatėlį ir nupūtė pas kaimynus“, – pasakoja pašnekovė.

Ji priduria, kad per Eunikę JK užfiksuoti absoliutūs vėjo rekordai, tad tokiai audrai „gali ruoštis nesiruošus“.

Penktadienio audra nemalonumų pridarė ir JK gyvenantiems tautiečiams. Raminta Holdcroft pasakoja, kad vėjas sugadino jos namų stogą.

„Palėpės dangtis pradėjo šokinėti, supratau, kad vėjas pakliuvo į palėpę“, – pasakoja tautietė.

Audra Anglijoje / Ramintos Holdcroft nuotr.

Ji neslepia, kad Eunikės metu buvo baisu.

„Viskas skraidžiojo – ir šiukšlių konteineriai, ir batutai. Medžiai šimtamečiai išversti. Visą naktį vaikas verkė, su temperatūra, o aš klausiau to klaikaus triukšmo ir laukiau, kad greičiau pasibaigtų. Lauke triukšmas buvo neįtikėtinas“, – pasakojo pašnekovė.

Skrydžių ir transporto sutrikimai

Kaip LRT.lt sakė JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė, šiandien ryte 9 skrydžiai buvo nukreipti iš Mančesterio į kitus oro uostus dėl kilusios audros. Nepatogumų kyla ir keliaujantiems kitomis transporto priemonėmis.

„Vis dar uždaryti kai kurie tiltai, tad susidaro spūstys, taip pat atšaukti kai kurie traukinių maršrutai. Meteorologai sako, kad tai pirmas atvejis, kada yra paskelbiamas raudonasis pavojaus lygis nuo 2016 audros Gertrūdos. Tad, pasak jų, jau 6 metai nebuvo tokio stiprumo ir pavojingumo audrų“, – sakė pašnekovė.

Ji tvirtina per gyvenimą JK nepamenanti taip ilgai užsitęsusio audrų periodo.

Apie stipriai nukentėjusius lietuvius nė vienoje šalyje žinių kol kas nėra.