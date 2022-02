„Ne mūsų kiškis, ne mums ir kištis“: JAV lietuviai – apie amerikiečių požiūrį į Rusijos grėsmę ir nerimą dėl Lietuvos

Rusijai žvanginant ginklais prie Ukrainos sienų, situaciją neramiai stebi ir lietuviai už Atlanto. Portalui LRT.lt jie pasakoja kasdien sekantys naujienas, dalyvaujantys Ukrainos palaikymo akcijose. Tautiečiai taip pat pastebi, jog amerikiečių požiūris nevienareikšmis – dalis mano, kad JAV neturėtų rūpėti įvykiai Europoje. Anot Politikos mokslų profesorės Džordžijos Gvineto koledže Dovilės Budrytės, svarbu ne tik sulaikyti Rusiją šiuo metu, bet ir galvoti apie ateities strategijas.

Žiniasklaidoje padėtis neretai vadinama karštu Šaltuoju karu

Naujojo Džersio valstijoje, netoli Manhatano, gyvenančios Laimos Liutikienės teigimu, JAV žiniasklaida plačiai nagrinėja ir nušviečia įtampą prie Ukrainos sienų. Pašnekovė pažymi, kad situaciją gana tolygiai nušviečia tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų žiniasklaidos priemonės.

„Mes, klausydamiesi ryto žinių, ekspertų pareiškimų girdime kiekvieną dieną, visi didieji TV kanalai nuolat atnaujina pranešimus apie Ukrainos situaciją. Internete irgi galima rasti apsčiai informacijos“, – portalui LRT.lt pasakoja lietuvė.

Dabartinė padėtis, anot L. Liutikienės, spaudoje neretai vadinama karštu Šaltuoju karu ir kartais lyginama su Kubos krize 1962-aisiais, kai neišvengiamo karo nuojauta tvyrojo ore.

Rusijos kariai Baltarusijoje / AP nuotr.

„Tačiau dalis ekspertų teigia, kad Rusija daugiau įžūliai gąsdina ir demonstruoja agresiją, o ne realiai ketina imtis invazijos. Jie komentuoja, kad karas, nepaisant Rusijos techninių galimybių, pačiai Rusijai kainuos per daug, ypač atsižvelgiant į pastaruosius įvykius Kazachstane ir potencialią grėsmę dėl pradarytos Pandoros skrynios Afganistane“, – dėsto pašnekovė.

Ji priduria, kad kalbant apie grėsmę Ukrainai paprastai nėra išskiriama, jog tai reiškia ir didesnį pavojų Baltijos šalims. Dažniausiai kalbama apie „bendrą regiono saugumą“.

„Labiau rūpi tiems, kurie turi sąsąjų su Ukraina“

L. Liutikienė teigia naujienas sekanti įdėmiai, nes ir artimame rate, ir versle turi iš Ukrainos kilusių draugų. Pašnekovė pažymi, kad neseniai šią situaciją aptarė ir su pažįstamais JAV lietuviais. „Mintys nelinksmos, tačiau esame optimistai, kad Rusija lemtingo žingsnio nežengs“, – komentuoja tautietė.

Pasak L. Liutikienės, JAV lietuviai iš jos aplinkos tikisi, kad Amerika padės užtikrinti regiono ir Lietuvos saugumą. „Viliamasi, kad NATO pajėgos bus dislokuotos kuo arčiau Lietuvos. Norisi, kad JAV aiškiai ir tvirtai nubrėžtų ribą, kurią peržengus tektų sumokėti. Ir ne paprastiems Rusijos žmonėms, o asmeniškai tiems, kas orkestruoja agresijos planus. Priemonių ir galimybių tam yra, trūksta tik politinės valios“, – mintimis dalijasi pašnekovė.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV vadovas Joe Bidenas / AP nuotr.

Lietuvė pabrėžia, kad tarp pačių amerikiečių nuomonės įvairios. Savo aplinkoje sako pastebinti tendenciją, kad padėtis rūpi tiems, kurie turi artimųjų ar tam tikrų interesų Ukrainoje bei aplinkinėse valstybėse. „Socialinėje erdvėje teko matyti pareiškimų „ne mūsų kiškis, ne mums ir kištis“, kad JAV neturėtų rūpėti, kas vyksta Europoje.

Miestelyje, kuriame gyvename ir kur didesnė dalis yra demokratai, situacija aptarinėjama net mokyklose. Mūsų šeštokė susirūpinusi prieš kelias dienas manęs teiravosi, ar bus Trečiasis pasaulinis karas, nes Rusija „elgiasi kaip agresorius“. Pasirodo, apie tai diskutuota socialinių mokslų pamokoje“, – pasakoja L. Liutikienė.

Karas Rytų Ukrainoje / AP nuotr.

Lietuvių bendruomenės Filadelfijoje pirmininkė Daiva Kazlauskas sako, kad stebint įtampą prie Ukrainos sienų nerimą kelia karo grėsmė, galimos žmonių aukos bei ekonominė suirutė. „Susidariusi situacija yra rimta, tikrai nesinori karo. Taip pat tai turėtų įtaką daug sričių, pavyzdžiui, turizmui Europoje, ekonomikai ir netgi JAV akcijų biržai“, – kalba pašnekovė.

Dalyvauja palaikymo akcijose

Ji pažymi, kad lietuvių bendruomenės Filadelfijos apylinkėje valdyba taip pat skiria dėmesio Ukrainos klausimui ir nusprendė į Lietuvos nepriklausomybės šventę pakviesti Lietuvos ambasadorę JAV Audrą Plepytę, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos bendruomenių bei Filadelfijos miesto atstovus ir taip parodyti Lietuvos solidarumą su laisvės ir demokratijos siekiančiomis šalimis. „Tai mums, kaip Lietuvių bendruomenei, šiuo metu yra labai svarbu“, – tikina D. Kazlauskas.

Ji pati neseniai dalyvavo Ukrainos palaikymo akcijoje, kurią organizavo Ukrainos bendruomenės atstovai. Renginyje kalbą sakė Lietuvos garbės konsulė Pensilvanijoje Krista Bard, taip pat dalyvavo Latvijos, Sakartvelo, Baltarusijos, Turkijos atstovai, miesto atstovai bei JAV Kongreso narys.

Ukrainos palaikymo akcija Filadelfijoje, JAV / D. Kazlauskas nuotr.

Lietuvos garbės konsulė Pensilvanijoje K. Bard sako, kad „jei kyla grėsmė vienai demokratijai, kyla grėsmė visoms demokratijoms“. Anot jos, dėl šios priežasties JAV lietuviai, matydami regione telkiamas Rusijos pajėgas, nerimauja ir dėl Lietuvos.

„Ne visi amerikiečiai supranta, koks žiaurus gyvenimas buvo sovietų laikais, bet diasporos lietuviai gerai žino ir labai jaudinasi, kad Lietuva neprarastų sunkiai iškovotos laisvės“, – mintimis dalijasi pašnekovė.

Ukrainos palaikymo akcija Filadelfijoje, JAV / D. Kazlauskas nuotr.

Generalinė Lietuvos garbės konsulė Pensilavijoje tikina, kad JAV lietuvių bendruomenės komitetas taip pat kelia Ukrainos klausimą į politinį lygį: kiekvieną savaitę dalyvauja pasitarime su Vidurio ir Rytų Europos koalicijos (CEEC) nariais, palaiko ryšį su Kongreso nariais, bendradarbiauja su kitomis Baltijos šalių ir Lietuvos saugumu besirūpinančiomis organizacijomis.

Profesorė: kalbama apie stipraus atsako būtinybę

Kad išaugusiai invazijos į Ukrainą grėsmei už Atlanto dėmesio netrūksta, tikina ir politikos mokslų profesorė Džordžijos Gvineto koledže D. Budrytė. Ji pažymi, kad nemažai kalbama apie stipraus atsako būtinybę.

„Ekspertams ši tema labai rūpi. Jie sutaria, kad būtinas tvirtas atsakas Rusijai, taip būtų išlaikyta JAV pasaulinė galia. Dabar daugiausia diskutuojama apie tai, ar bus karas, ką JAV dabar daryti. Sutariama, kad JAV galia ir tarptautinė įtaka būtų stipriai paveikta, jei sugriūtų jos statyta Europos saugumo architektūra, kurioje valstybės gali išsaugoti suverenitetą ir rinktis, kuriai saugumo grupei priklausyti“, – dėsto profesorė.

Karas Rytų Ukrainoje / AP nuotr.

Vis dėlto, anot pašnekovės, šiuo metu situacija nepalanki, nes JAV labiau rūpinasi vidiniais klausimais – vis dar vyksta kova su pandemija, be to, įtampą kelia nesutarimai dėl balsavimo teisių suvaržymų kai kuriose valstijose. Gyventojams, profesorės teigimu, taip pat svarbesni kasdieniai klausimai, pavyzdžiui, auganti infliacija ir nepatogumai dėl pandemijos. Be to, D. Budrytė pažymi, kad Ukrainą amerikiečiai traktuoja kaip tolimą valstybę.

„Dėl ilgus dešimtmečius užsitęsusio karo Afganistane ir ypač liūdnos jos pabaigos jaučiamas noras susikoncentruoti į vidines problemas. Vis dėlto manau, kad, nepaisant šių introvertiškų nuotaikų, daugelis amerikiečių – Ukrainos pusėje. Putiną jie vertina kaip agresyvų lyderį, siekiantį įbauginti Ukrainą ir numarinti jos jauną demokratiją. Susirūpinimas tikrai jaučiamas, svarstoma, kaip karas galėtų paveikti ir amerikiečius, pavyzdžiui, dar padidėjus degalų kainoms, ir ar Bideno administracija daro viską, kas įmanoma“, – komentuoja pašnekovė.

Joe Bidenas / AP nuotr.

Ji sako, kad JAV neslepia nenorinti tiesiogiai įsitraukti į karinius veiksmus Ukrainoje, todėl lieka kitos priemonės, bandant sustabdyti Rusijos agresiją. D. Budrytė atkreipia dėmesį, kad Rusija pelnosi iš dujų eksporto į Europą, naudoja dujas kaip politinį ginklą, todėl JAV turėtų vis labiau skatinti Europą ištrūkti iš šios priklausomybės nuo Rusijos ir keisti savo energijos šaltinius.

„Dabar jau per vėlu, tačiau gaila, kad nepavyko Kongrese priimti sankcijų subjektams, sietiems su „Nord Stream 2“. Taip būtų buvę parodyta, kad JAV tikrai rimtai nusiteikusi sutramdyti Rusiją. Tačiau Bideno administracija argumentavo, kad jie ir kai kurie demokratai nenori gadinti santykių su Europos Sąjunga ir dėl to nepalaikė sankcijų. Dabar matome, kaip sunku tą vieningumą išlaikyti, kai Prancūzija nori atskirai kalbėtis su Rusija“, – mintimis dalijasi pašnekovė.

Joe Bidenas / AP nuotr.

Ji išskiria ir dar vieną žingsnį, kurio JAV nežengė. Anot profesorės, Amerika nemėgino mobilizuoti rimto tarptautinės visuomenės Rusijos veiksmų pasmerkimo, pavyzdžiui, išnaudojant Jungtinių Tautų tribūną viešiesiems ryšiams.

„Rusijai aiškiai nerūpi tarptautinės normos, tokios kaip valstybių suverenitetas ir žmogaus teisės. Darosi aišku, kad Rusija kelia grėsmę dabartinei tarptautinei sistemai. Žinoma, daug iš JT šiuo atveju tikėtis turbūt neverta, be to, vasario mėnesį Rusija taps JT Saugumo Tarybos pirmininke ir galės blokuoti Ukrainos klausimo kėlimą Taryboje, tačiau JAV vis tiek turėtų labiau rūpėti, ką šiuo klausimu mano tarptautinė bendruomenė. Taip pat ir šalys globaliuose Pietuose, ne tik transatlantinė bendruomenė“, – pažymi profesorė.

D. Budrytė priduria, kad JAV dažniausiai koncentruojasi į tuos užsienio politikos sprendimus, kuriuos reikia priimti čia ir dabar. Jos teigimu, svarbu sulaikyti Rusiją šiuo metu, bet būtina galvoti ir apie ateities strategijas. „Tokias kaip Europos priklausomybės nuo Rusijos mažinimas ar tarptautinės bendruomenės nuomonė agresijos klausimais“, – komentuoja pašnekovė.