Suomių tulpės ir pomidorai žiemos nebijo: lietuvė pasakoja, kad čia gėrybės auginamos bet kokiu oru

Suomijoje per žiemą užauginama net 70 mln. tulpių, iš Helsinkio pasakoja LRT RADIJO bendradarbė Aurelija Kaškelevičienė. Net ir mažose parduotuvėse ištisus metus suomis ras vietoje išaugintų bulvių, agurkų bei pomidorų.

Gyvenant ar atvykus į svečią šalį visada yra malonu paieškoti vietoje užaugintų produktų, sako A. Kaškelevičienė. Pasak jos, Suomijoje bet kurioje parduotuvėje visais metų laikas galima rasti bent 5 rūšių vietos ūkininkų užaugintų bulvių. Anot lietuvės, suomiai ne tik vertina, bet ir gerai išmano apie šią daržovę.

„Net ir pačiose mažiausiose parduotuvėse rasi didelį pasirinkimą vietoje užaugintų bulvių, – pastebi Aurelija. – Jos yra gražiai suskirstytos pagal rūšis, krakmolingumą. Kiekvienas suomis žino, kuri rūšis jam labiausiai tinka ir yra geriausia. Sakyčiau, kad Suomijoje visi gyventojai daugiau ar mažiau išmano apie bulves ir jų rūšis.“

Bulvės / BNS nuotr.

Be bulvių, Suomijos ūkininkai žiemą vasarą užaugina ir labai skanių bei kvapnių pomidorų, ilgavaisių agurkų. „Čia nėra jokio sezoniškumo. Kartais užauginama daugiau, kartais mažiau rūšių, ypač pomidorų“, – sako A. Kaškelevičienė.

Pomidorai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kiek prastesnė situacija Suomijoje su vietiniais obuoliais. Pasak Aurelijos, mažose parduotuvėse greičiausiai pamatysime atvežtinius, o vietinius iškart atpažinsime iš kvapo.

Tačiau labiausiai akį traukia, neslepia pašnekovė, Suomijoje užaugintos tulpės. Nepaisant to, kad Suomija yra gerokai šiauriau Lietuvos, o ir žiemos ten atšiauresnės, tačiau būtent šiuo metų laiku Suomijoje yra auginama labai daug tulpių. Jos itin populiarios savoje šalyje – suomiai noriai perka šias gėles ir negaili tam ir kiek didesnių išlaidų.

„Tulpių sezonas čia prasideda prieš Kalėdas. Beje, Kalėdoms tulpė yra labai tinkama gėlė Suomijoje, – dėmesį atkreipia pašnekovė. – Tos tulpės yra be galo gražios ir spalvingos. Jų nepamatyti tiesiog neįmanoma. Skaičiuojama, kad per žiemą, per vieną sezoną, Suomijos ūkininkai užaugina daugiau nei 70 mln. šių gėlių.“

Žydi tulpės / BNS nuotr.

Prieš 20-met metų Suomijoje būdavo užauginama tik apie 1 mln. tulpių. Vietos gyventojai buvo pamėgę rožes. Tačiau, pastebi Suomijos lietuvė, pastaraisiais metais rožių beveik nebeliko, o tulpių užauginama net 70 kartų daugiau. „Visi laukia vietinių tulpių ir jas labai perka“, – priduria ji.

Suomijos augintojai pirkėjams gali pasiūlyti daugiau nei 500 rūšių tulpių. Pačios populiariausios yra geltonos spalvos tulpės, tačiau, pasak lietuvės, rožinė spalva ima viršų per Valentino dieną. „Velykoms populiarios tiek geltonos, tiek ir oranžinės tulpės, – sako ji. – Vietinės tulpės pasižymi tvirtumu ir tuo, kad ilgai nenuvysta.“

Tulpės / Sergee bee/Unsplash nuotr.

Aurelija pasakoja, kad populiariausia tulpes pirkti pakuotėje, kurioje jų yra 25-ios. „Suomiams taip patinka tulpės, kad dabar jų perkama daugiau. Jei anksčiau buvo populiaru pirkti po 8-10 žiedų, tai dabar populiariausia yra 25-ių tulpių pakuotė“, – tikina A. Kaškelevičienė ir įdomumo dėlei priduria, kad 25 žiedų tulpių puokštė kainuoja nuo 10 eurų.

Suomijoje tulpės yra auginamos šiltnamiuose. Šalyje veikia maždaug 50 tulpių ūkių, kurie pasiskirstę įvairiose šalies vietovėse. „Stengiamasi, kad atvežimo kelias būtų kuo trumpesnis, tai reiškia, kad tulpes vietos parduotuvės parduoda tas, kurios yra užauginamos arčiausiai, – sako Suomijos lietuvė. – Beje, net 90 proc. visų tulpių yra parduodama tiesiog maisto parduotuvėse.“

Lietuvė taip pat pastebi, kad suomiams itin svarbu, kad gėlės būtų vietoje užaugintos. „Atveža kažkiek gėlių ir iš Prancūzijos bei Olandijos, tačiau populiariausios yra vietoje užaugintos gėlės. Suomiams tai yra labai svarbu“, – pasakoja LRT RADIJO bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė.

Reportažo apie tulpių ir daržovių auginimą Suomijoje žiemą klausykitės ir radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.