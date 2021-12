Lietuvė iš skiepijimą 4 doze ketinančio pradėti Izraelio: laukiama valdžios pritarimo, o centrai jau ruošiasi

Kol Lietuvoje gyventojai skatinami skiepytis stiprinamąja vakcinos nuo koronaviruso doze, dalis Izraelio gydymo sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų moksliniais tikslais jau pasiskiepijo ketvirtąja, laiko klausimas, kada Izraelis pradės vadinamąją antrąją revakcinaciją. Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys taip pat sako, kad ketvirtojo skiepo gali reikėti.

Viena tokių, galvojančių apie ketvirtą skiepą, yra Kauno klinikose COVID-19 skyriaus vyresniąja slaugytoja dirbanti Jolanta Litvinienė. Ji skiepą gavo viena pirmųjų dar prieš metus, gruodžio pabaigoje. Slaugytoja skaičiuoja, kad kovo mėnesį bus lygiai pusmetis nuo trečiojo skiepo.

„Aš tai galvoju, kad nebereikia skaičiuoti kelintąja doze, tiesiog praeina kažkiek laiko ir mums reikia susistiprinti, nes kitaip tų antikūnių mažėja, senka jų atsargos. Ar 4-oji ar 20-oji dozė – jei norėsiu apsisaugoti ir kiek įmanoma maksimaliai sumažinti visas rizikas, tai aš turėsiu skiepytis ir tiek“, – LRT RADIJUI sakė J. Litvinienė.

Taip pat viena pirmųjų pasiskiepijusių gastroenterologė Gabrielė Milaknytė sako, kad laukia ir ketvirtojo skiepo, nes prieš trečiąjį antikūnų jau beveik nebeturėjo.

„Paskutinis skiepas buvo dabar trečias, rugsėjo mėnesį. Labai to skiepo laukiau – kadangi mums pagal Santariškių algoritmą tirdavo antikūnius, aš liepos mėnesį jų beveik nebeturėjau“ – sakė gastroenterologė.

Dabar arčiausiai ketvirtojo skiepo yra Izraelio medikai, pirmąjį „Pfizer“ skiepą gavę dar pernai vasarą. LRT RADIJO bendradarbė Izraelyje Živilė Avital-Juonytė sako, kad mintis apie dar vieną skiepą, vadinamąją antrąją revakcinaciją, pagreitino pasaulyje plintanti omikron atmaina.

„Izraelio Sveikatos ministerijos ekspertų komitetas rekomendavo, kad vyresni nei 60 metų medikai ir asmenys su silpna imunine sistema būtų pradedami skiepyti ketvirtąja skiepo nuo kovido doze. Būtina sąlyga, kad nuo trečiojo skiepo gavimo būtų praėję bent keturi mėnesiai. Šiam sprendimui dar turės pritarti ministerijos generalinis direktorius. Tačiau Izraelio vakcinavimo centrai jau ruošiasi ketvirtosios dozės administravimui, kuris turėtų prasidėti artimiausiomis dienomis“, – pasakojo Ž. Avital-Juonytė.

Vakcinacija Izraelyje / AP nuotr.

Naujienų agentūra „Reuters“ skelbia, kad dvejonių dėl ketvirtojo skiepo Sveikatos ministerijos generaliniam direktoriui kelia mokslinių duomenų trūkumas. Svarstoma, kad amžiaus kartelę būtų galima pakelti iki 70-imties metų. Tuo metu medicinos centras „Sheba“ šį pirmadienį pradėjo klinikinius tyrimus dėl ketvirtosios dozės ir ja paskiepijo pusantro šimto darbuotojų – visą medicinos personalą. Skiepą gavę darbuotojai trečiąja doze buvo paskiepyti rugpjūčio pabaigoje ir turėjo nebedaug antikūnų. „Sheba“ dirbantys mokslininkai sako, kad tokiu būdu bus ištirtas ketvirtosios dozės naudingumas ir saugumas, išsiaiškinta, kuriems gyventojams reikalinga antroji revakcinacija.

Apie ketvirtosios skiepo dozės reikalingumą kalba ir Vokietijos sveikatos ministras. Tuo metu Jungtinių Valstijų užkrečiamųjų ligų ekspertas Anthony Fauci sako, kad apie ketvirtąją dozę kalbėti dar anksti. Jo teigimu, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kaip ilgai imunitetas išlieka po trečiosios skiepo dozės. Tokios nuomonės laikosi ir Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė.

„Mes kol kas neturime duomenų, ar tai nėra per dažnai ir kokios gali būti nepageidaujamos reakcijos. Žiūrint į kitas vakcinas, kas kelis mėnesius niekas neskiepija. Mes dažnai lyginame kovido vakciną su erkinio encefalito, tai yra aiški schema, pirma-antra dozė mėnesio arba trijų mėnesių intervalu, paskui – papildoma dozė praėjus trims metams. Mes neturime pavyzdžių, kad per metus laiko būtų keturios dozės, tai nelabai galėtume pasiremti kitomis vakcinomis“, – kalbėjo A. Žvirblienė.

Aurelija Žvirblienė / BNS nuotr.

Vilniaus universiteto profesorius, infektologas Vytautas Usonis pastebi, kad koronaviruso infekcija eina gripo keliu.

„Panašu, kad kovidas eina gripo keliu ta prasme, kad, žiūrint atgal, kas pusmetį atsiranda nauja padermė – beveik prieš pusmetį delta, dabar omikron. Ir tai naujai padermei suvaldyti galimai reikia sustiprinančios dozės“, – sakė V. Usonis.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad ketvirtojo skiepo Lietuvoje gali reikėti.

„Šiai dienai dėl ketvirtos dozės dar neturime priėmę sprendimų, bet kaip matome, Izraelyje jau yra skiepijama ir ketvirta doze, tai šituos dalykus, be abejo, svarstysime, bet šiandien sprendimų dar nėra. Kaip ir su visais skiepijimais, gyvenimas parodo ir tada nusistovi ta galutinė skiepijimo schema. Šiuo atveju, kovido atveju, ji dar nėra nusistovėjusi, tai labai tikėtina, kad jo gali reikėti, bet šiandien sprendimų dar nėra“, – kalbėjo ministras.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktorius Gytis Andrulionis sako, kad šiuo metu visi vakcinų gamintojai informaciniame lapelyje yra nurodę daugiausia tris vakcinos dozes.

„Bet koks nukrypimas nuo registruotų vakcinos dokumentų, naudojimas of label use, naudojimas ne pagal pakuotės lapelį, be abejo, vaistų pasaulyje yra daromas, tik reikia labai įdėmiai vertinti visus duomenis. Nes gamintojas už kitokį naudojimą negu jis yra užregistravęs neneša atsakomybės. Kompanijos dabar lygiagrečiai su valstybėmis teikia pakeitimus registracijai, nes iš pradžių „Pfizer“ buvo registruotas tik dviejų dozių kursui, tik neseniai buvo registruota, kad galima skirti trečią dozę – tai nuolat kintantis procesas“, – LRT RADIJUI sakė G. Andrulionis.

Iš viso pasaulyje, naujienų agentūros „Bloomberg“ skaičiavimais, iki šiol suleista beveik 9 milijardai vakcinų nuo COVID-19 ligos dozių.

Visas reportažas – LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.