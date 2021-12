Nuo avies galvos iki marcipaninių paršelių: lietuvė papasakojo, kokios Kalėdų tradicijos puoselėjamos Norvegijoje

Norvegijoje Kalėdos pradedamos švęsti gruodžio 24-ąją, o anksčiau per šią šventę buvo vaišinamasi džiovinta ir sūdyta avies galva. Jos ragauti dabar išdrįsta retas, pasakoja šioje šalyje gyvenanti Viktorija Jagminienė. Pašnekovė pabrėžia, kad jų šeima puoselėja lietuviškas tradicijas ir prisijaukino vos kelis norvegų Kalėdų valgius. Su portalu LRT.lt tautietė pasidalijo ir receptu patiekalo, kuris privalo būti ant šventinio stalo.

„Kalėdų žemėlapis“ – tai LRT.lt straipsnių ciklas, kuriame užsienio lietuviai pasakoja, kaip Kalėdas švenčia svetur – dalijasi atsivežtomis ir perimtomis tradicijomis bei mėgstamiausiais šventiniais receptais.

10 metų Norvegijoje skaičiuojanti V. Jagminienė sako, kad norvegai Kalėdas švęsti pradeda gruodžio 24-ąją.

„Norvegai Kūčių neturi, jie nuo 24 dienos pradeda švęsti, dalytis dovanomis. Ši diena yra svarbiausias norvegiškų Kalėdų momentas: tądien dirbama tik iki 13 valandos, o penktą valandą suskamba Kalėdų varpai, dauguma žmonių namuose ar pas artimuosius pradeda šventinę vakarienę“, – komentuoja pašnekovė.

Viktorija Jagminienė su šeima / Asmeninio albumo nuotr.

Ji pabrėžia, kad būtent 24 dieną norvegai valgo vien mėsos patiekalus. Lietuvė sako, kad senovėje čia būdavo įprasta šventinei vakarienei paruošti džiovintą sūdytą avies galvą. „Ji ilgai verdama ir dedama visa, o šalia – bulvių košė. Dabar tikrai nedaug kas ją valgo ar drįsta paragauti“, – paaiškina V. Jagminienė.

Kaip populiariausius norvegų Kalėdų išvakarėse valgomus patiekalus pašnekovė įvardija keptą kiaulienos šoninę (norveg. Ribbe), džiovintą menkę (norveg. Lutefisk). „Ji keletą dienų mirkoma šarmo tirpale, kad pasišalintų visi skysčiai. Būtent dėl to galutinis produktas išsiskiria specifiniu kvapu. Išmirkyta žuvis nuplaunama, tuomet kepama ar verdama ir patiekiama pagardinta druska, pipirais ir sviestu“, – aiškina lietuvė.

Taip pat ant stalo dažnai atsiduria sūdyti ir parūkyti avienos šonkauliai (norveg. Pinnekjott), keptas kumpis, kalakutiena.

Viktorija Jagminienė su šeima / Asmeninio albumo nuotr.

Kaip dar vieną tradicinį norvegų patiekalą V Jagminienė mini karštą ryžių pudingą, kuris patiekiamas su cukrumi, cinamonu ir sviestu, o kai kurie jį mėgsta valgyti ir su trintų braškių kisieliumi. „Pudinge būna paslėptas migdolas, o radęs jį savo porcijoje laimi marcipaninę kiaulytę“, – pasakoja pašnekovė.

V. Jagminienė sako, kad iš norvegiškų patiekalų pati gamina tik kelis.

„Per Kalėdas esame ruošę keptą kiaulienos šoninę ir avienos šonkaulius. Tik šie norvegiški Kalėdų patiekalai tinka mūsų šeimos skoniui. Keptos kiaulienos šoninės mėgstame dažniau pasigaminti prieš šventes“, – pažymi V. Jagminienė.

Pašnekovė pabrėžia, kad jų šeima siekia saugoti lietuviškumą ir savo tradicijas, todėl per Kūčias visada valgo patiekalus be mėsos ir turi keletą patiekalų, be kurių švenčių neįsivaizduoja.

„Per gražiausias metų šventes valgome daug žuvies patiekalų, visada tradiciškai gaminame „Napoleono“ tortą desertui. Ir dar per visas lietuviškas šventes gaminame trijų spalvų vaisių kokteilius – nesvarbu, ar tai Kalėdos, ar Vasario 16-oji, ar Kovo 11-oji“, – tikina pašnekovė.

Viktorija Jagminienė su šeima / Asmeninio albumo nuotr.

V. Jagminienės teigimu, ant šventinio stalo privalo būti ir įdaryta lydeka. Būtent šio patiekalo receptu lietuvė dalijasi su LRT.lt skaitytojais. „Nors ši žuvis nėra populiari Norvegijoje, iš lietuvių žvejų visada gauname“, – komentuoja pašnekovė.

Įdaryta lydeka

Ingredientai

3–4 kg lydeka

sviestas

4–5 morkos

pusė stiklinės manų

200 ml grietinėlės

2 kiaušiniai

druska

pipirai

Ruošimas

Lydeką išnerkite iš odos, išimkite ašakas, sumalkite mėsą. Pusę stiklinės manų užpilkite 200 ml grietinėlės ir palaukite, kol išbrinks. Įmuškite 2 kiaušinius, sudėkite svieste apkepintas morkas, druskos, pipirų. Visą masę sumaišykite ir dėkite į išnerštą odą. Paskutinį masės kukulį dėkite į lydekos galvą, o tada paruoštą lydeką dėkite į kepimo skardą. Prieš kepdami būtinai patepkite aliejumi, kad nesutrūktų lydekos oda. Kepkite apie 1,5 val. iki 170–180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Iškepus leiskite atvėsti. Skanaus!