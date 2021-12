Graikiškos Kalėdos – be dovanų: lietuvė papasakojo, kas nustebino labiausiai, ir pasidalijo tradicinio pyrago receptu

Graikijos Nakso saloje gyvenanti lietuvė Inga Kupšytė-Chorianopoulou pasakoja, kad Kalėdos čia švenčiamos panašiai kaip Lietuvoje, bet ruošiami patiekalai skiriasi. Atvykusi į svečią šalį ji nustebo, kad graikai dovanomis keičiasi ne per Kalėdas, o per Naujuosius. Tiesa, šią tradiciją lietuvė pakoregavo, be to, vyrą ir draugus Graikijoje kasmet vaišina kūčiukais ir nepamiršta Kūčių vakarienės.

„Kalėdų žemėlapis“ – tai LRT.lt straipsnių ciklas, kuriame užsienio lietuviai pasakoja, kaip Kalėdas švenčia svetur: dalijasi atsivežtomis ir perimtomis tradicijomis bei mėgstamiausiais šventiniais receptais.

13 metų Graikijoje gyvenanti lietuvė pirmus trejus metus praleido Atėnuose ir ten baigė konditerijos studijas, o vėliau persikėlė ir iki šiol gyvena Kikladų salynui priklausančioje Nakso saloje. Anot pašnekovės, skirtingose Graikijos vietose švenčių tradicijos šiek tiek skiriasi, tad ji LRT.lt skaitytojus supažindins su Kikladų salyno Kalėdų tradicijomis.

„Kalėdos – gana didelė šventė, bet ne tokia svarbi kaip Velykos. Čia net sakoma, kad Kalėdos yra skirtos kur nors nukeliauti, todėl dauguma salos gyventojų, ypač jaunimas, važiuoja į Atėnus ar kitas šventiškesnes vietas. O štai Velykos yra šventė, per kurią visi miestų gyventojai važiuoja į gimtąsias salas ir kaimus“, – pasakoja I. Kupšytė-Chorianopoulou.

Inga Kupšytė-Chorianopoulou su vyru / Asmeninio albumo nuotr. koliažas

Paskutinę savaitę prieš Kalėdas Nakso saloje kepami šventiniai sausainiai melamakarona ir kurabiedes, tvarkomi namai, planuojami patiekalai, vardija lietuvė. Ji pažymi, kad graikai Kūčių nešvenčia, bet tądien, kaip ir Naujųjų išvakarėse, vaikai lanko kaimynų namus, parduotuves, kavines ir gieda šventines giesmes skambindami metaliniu trikampiu, o mainais gauna pinigų arba saldumynų.

Išaušus Kalėdų rytui, žmonės susirenka į mišias, o grįžę namo ruošia ne tik pusryčių, bet ir pietų stalą, prie kurio susirenka visa šeima. Tiesa, ant jo dedami kitokie patiekalai nei Lietuvoje.

Ingos Kupšytės-Chorianopoulou Kalėdos / Asmeninio albumo nuotr.

„Dažniausiai valgomas kiaulienos vyniotinis, įdarytas slyvomis, sūriu ar kitais priedais, orkaitėje keptos bulvės. Ant stalo būna įvairių užkandžių: jogurto užtepėlės dzadzikio, fetos, pyragėlių su špinatais, salotų. Pietūs baigiami desertu – dažniausiai valgomas medžio kamieno formos tortas, ruoštas namie arba įsigytas iš konditerijos parduotuvės.

Vakare lankomi draugai ar giminaičiai, švenčiantys vardadienį. Beje, vardadienis Graikijoje svarbesnis už gimtadienį. Tai man buvo didelė naujiena“, – pasakoja tautietė.

Ingos Kupšytės-Chorianopoulou desertas / Asmeninio albumo nuotr.

Pašnekovė sako, jog jai, didelei Kalėdų entuziastei, buvo labai keista, kad graikai dovanomis keičiasi ne per Kalėdas, o per Naujuosius. „Savo šeimoje tai išsprendėme perimdami lietuvišką dovanojimo per Kalėdas tradiciją. Vyrui ji patiko, o per Naujuosius dovanas teikiame kitiems artimiesiems“, – pažymi I. Kupšytė-Chorianopoulou.

Moteris džiaugiasi, kad šeimoje pavyko įtvirtinti ir daugiau lietuviškų tradicijų, pavyzdžiui, Kūčių vakarienę. Ją lietuvė ruošia kaip tėvynėje – be mėsos patiekalų.

„Tiesa, ir be silkių, nes šviežių gauti neįmanoma, tik rūkytų aliejuje, o kadangi mano vyras ne mėgėjas, tai puikiai išsiverčiame be jų“, – tikina pašnekovė.

Lietuvei brangūs ir kiti Kūčių ritualai, pavyzdžiui, malda prieš vakarienę, kalėdaičių laužymas, įvairūs žaidimai: šieno iš po staltiesės traukimas, žvakės vaško lydymas ir pylimas į vandenį, bandant įžvelgti, kokia figūra susiformavo ir ką ji galėtų reikšti.

„Ši pareiga yra močiutės ir senelio, be jų tiesiog nebūtų magijos, todėl tokias tradicijas tęsiame šventes sutikdami Lietuvoje“, – dėsto I. Kupšytė-Chorianopoulou.

Inga Kupšytė-Chorianopoulou su vyru ir dukryte / Asmeninio albumo nuotr.

Lietuvė pabrėžia, kad į namus Graikijoje atnešė ir dar vieną tradiciją – kasmet prieš Kalėdas kepa kūčiukus. „Visi šeimos nariai ir draugai juos dievina!“ – tvirtina pašnekovė.

Su LRT.lt skaitytojais I. Kupšytė-Chorianopoulou dalijasi graikų tradicinio naujamečio pyrago „Vasilopita“ receptu.

„Šis pyragas kepamas Naujųjų išvakarėse, o pjaustomas pirmą metų dieną. Pyrage visada būna paslėpta moneta, tad tas, kurio gabaliuke ji randama, bus laimingas visus ateinančius metus. Tai graži, šeimą prie stalo suburianti tradicija, einanti iš kartos į kartą“, – sako lietuvė.

Ingos Kupšytės-Chorianopoulou graikiškas naujametis pyragas / Asmeninio albumo nuotr.

„Vasilopita“ (naujametis pyragas)

Ingredientai:

212 g cukraus pudros,

212 g sviesto,

1 apelsino žievelės,

vanilės ekstrakto,

4 kiaušiniai,

80 ml apelsinų sulčių,

7,5 g kepimo miltelių,

240 g miltų,

55 g migdolų miltų,

1 arb. š. cinamono,

0,5 arb. š. gvazdikėlių,

0,25 arb. š. tarkuotų muskatų.

Ruošimas

1. Įkaitiname orkaitę iki 165 °C. Apvalią 20 cm skersmens kepimo formą ištepame sviestu ir pabarstome miltais.

2. Išplakame sviestą su cukraus pudra, apelsino žievele ir vanile iki purumo.

3. Po vieną mušame kiaušinius, gerai įmaišome. Supilame apelsinų sultis, išmaišome.

4. Dubenyje persijojame miltus su kepimo milteliais ir prieskoniais. Sumaišome su migdolų miltais. Suberiame į tešlą ir atsargiai išmaišome.

5. Supilame tešlą į paruoštą kepimo formą.

6. Kepame 45–50 minučių arba kol iškeps.

7. Ištraukiame ir atvėsiname ant grotelių.

8. Įdedame monetą į pyragą ir gausiai pabarstome cukraus pudra. Šventiškai papuošiame.