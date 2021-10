Svarbiausios savaitės naujienos iš Lietuvos: ilginamos mokinių atostogos ir sulaikytas nuteistasis Sausio 13-osios byloje

Ilginamos moksleivių atostogos, sprendimas, kad nevakcinuoti darbuotojai už COVID-19 testus mokės patys, sulaikytas nuteistasis Sausio 13-osios byloje, Lenkijos prezidento vizitas, – portalas LRT.lt trumpai pateikia svarbiausius šios savaitės įvykius ir temas iš Lietuvos.

Su COVID-19 susijusios naujienos

Per šią savaitę Lietuvoje patvirtinta 19 518 naujų COVID-19 atvejų. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo apie 388,2 tūkst. žmonių.

Koronavirusas šią savaitę nusinešė 187 gyvybes. Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso Lietuvoje mirė 5633 žmonės.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 64,2 proc. gyventojų.

Premjerė Ingrida Šimonytė šią savaitę sakė, kad per šią žiemą COVID-19 gali persirgti visi iki šiol nepasiskiepiję asmenys: „Pagal tai, kaip virusas plinta dabar, per šią žiemą ir su galiuku pavasarį labai tikėtina, kad delta virusas dėl savo ypatybių tuos žmones, kurie bus atsisakę skiepytis, pasieks.“

Skiepijimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Stiprinamasis skiepas. Ministro įsakymu įteisinta stiprinamoji COVID-19 skiepo dozė visiems pilnamečiams praėjus pusmečiui nuo baigtos vakcinacijos. Ministerijos duomenimis, šiuo metu vakcinuotis jau gali 200 tūkst. žmonių.

Mokami testai. Seimas nustatė, kad nevakcinuoti darbuotojai už COVID-19 testus nuo gruodžio mokės patys.

Vietos ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sukvietė penkių didžiųjų ligoninių vadovus pasitarti dėl paslaugų teikimo. Po susitikimo jis pranešė, kad, nepaisant augančio hospitalizuojamų COVID-19 pacientų skaičiaus, didžioji dalis kitų sveikatos paslaugų dar gali būti teikiamos pagerinus bendradarbiavimą tarp regionų.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Galimybių pasas

* Galimybių pasas pradėtas generuoti ir užsienio šalyse paskiepytiems arba persirgusiems Lietuvos piliečiams.

* Grupė opozicijai priklausančių parlamentarų kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydama įvertinti, ar Vyriausybės nutarimas dėl galimybių paso neprieštarauja Konstitucijai.

* Mažmeninės prekybos tinklas „Lidl“ pranešė nuo penktadienio aptarnausiantis tik galimybių pasą turinčius pirkėjus.

* Be galimybių paso asmenis aptarnaujančios parduotuvės ir turgavietės nuo penktadienio turi užtikrinti minimalų 30 kv. metrų prekybos plotą vienam klientui. Dėl sugriežtintų reikalavimų vienam žmogui mažesnėse parduotuvėse, prie jų nusidriekė pirkėjų eilės. Dalis pirkėjų dėl tvarkos apgailestauja, kiti piktinasi, kad nepasirūpinta apsauga nuo prasto oro.

Galimybių pasas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prezidento kritika

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pranešė pasirašęs įstatymą dėl 100 eurų išmokų vyriausiems pasiskiepijusiems gyventojams ir pažėrė kritikos Vyriausybei dėl skiepijimo tempų sulėtėjimo vasaros pradžioje.

„Mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau, dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas – 70 proc. – iki liepos vidurio. O po to, kai jau pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritikos iš visuomenės pusės, tada buvo verčiamasi per galvą“, – teigė jis.

Gitanas Nausėda / D. Umbraso/LRT nuotr.

Elektros kainos

Lietuvos valstybiniam energetikos reguliuotojui pakeitus kainų nustatymo metodiką, vartotojai kitąmet už reguliuojamą elektros tarifo dalį sumokės apie 30 mln. eurų mažiau nei šiemet. Taip tikimasi amortizuoti augančias elektros kainas.

Elektra / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sulaikytas nuteistasis

Graikijos pareigūnai sulaikė Ukrainos pilietį Aleksandrą Radkevičių, Sausio 13-osios byloje nuteistą ketverių metų laisvės atėmimo bausme. Graikija spręs dėl jo perdavimo Lietuvai.

Lietuvos teisėsauga teigia, kad A. Radkevičius dalyvavo karo atakoje prie Spaudos rūmų, užtikrino oro desanto padalinių prasiveržimą, pavojingai manevruodamas pastato teritorijoje baugino žmones.

Ketverių metų laisvės atėmimo bausmė A. Radkevičiui yra viena mažiausių, skirtų Sausio 13-osios byloje. Teismas, skirdamas jam bausmę, atsižvelgė į tai, kad A. Radkevičius nusikaltimų padarymo metu buvo jaunas, 23 metų.

Sausio 13-osios byloje iš viso nuteisti 67 asmenys.

Moksleivių atostogos

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pranešė, kad prie mokinių rudens atostogų prisidės dvi dienos: atostogos prasidės lapkričio 3-iąją, moksleiviai vietoj artimiausio pirmadienio į mokyklas grįš trečiadienį, lapkričio 10 dieną.

Mokiniai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Neteisėta migracija

Vyriausybė teiks Seimui pataisas, kuriomis siūloma diferencijuoti neteisėtų migrantų laisvės suvaržymus ir kitas procedūras pasibaigus pusmečio sulaikymo terminui, teisiškai atskirti prieglobsčio prašytojus ir neteisėtus migrantus. Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės teigimu, Baltarusijos teritorijoje šalia išorinės Europos Sąjungos sienos gali būti apie 6–7 tūkst. migrantų. Dėl pasikartojančių valstybės sienos pažeidimo atvejų Lietuvos užsienio reikalų ministerija įteikė notą Baltarusijai.

Neteisėti migrantai Druskininkų užkardoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pretendentas į „Oskarus“

Šiemet Lietuvos pretendentu siekti „Oskaro“ tapo Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Šuolis“.

Dudos vizitas

Lietuvoje apsilankęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda paragino Europos Sąjungą solidarizuotis ir imtis sankcijų Minskui dėl tyčinės nelegalios migracijos.

G. Nausėda ir A. Duda / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Nauja partija

Ekspremjeras Saulius Skvernelis su kitais Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją Seime palikusiais parlamentarais steigia demokratų partiją „Vardan Lietuvos“. Ekspertų vertinimu, ji gali pervilioti dalį socialdemokratų bei „valstiečių“ rinkėjų, galimybę paremti naują politinę jėgą svarsto ir kai kurie rinkimų komitetai. „Valstiečių“ pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigia, kad nauja partija nebus konkurentė, į ją gali pereiti apie tris dešimtis partijos narių.

Saulius Skvernelis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

VGT sprendimai

Prezidentas Gitanas Nausėda sušaukė Valstybės gynimo tarybą. Nuspręsta, kad naujasis kariuomenės poligonas turėtų būti steigiamas netoli Rūdninkų kaimo Šalčininkų rajone, dabartinėje Viešojo saugumo tarnybos treniruočių vietoje. Taip pat patvirtinta, kad Lietuva siųs karinį transporto orlaivį „Spartan“ į Prancūzijos vadovaujamą operaciją Malyje.

Tyrimas dėl pasisakymo

Prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Astros Genovaitės Astrauskaitės per mitingą šeštadienį išsakytų raginimų pažeisti valstybės suverenitetą. Teisėsaugos duomenimis, buvusi kandidatė į Seimą, pedagogė A. G. Astrauskaitė prie Vyriausybės pastato, įtariama, viešai ragino organizuoti karinį perversmą.