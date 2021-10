Žvilgsnis į gyvenimą ribojimų atsisakiusioje Skandinavijoje: lietuviai papasakojo, kas pasikeitė kasdienybėje

Danija, Norvegija ir Švedija – visos trys jau kurį laiką gyvena be COVID-19 ribojimų. Šiose šalyse įsikūrę lietuviai portalui LRT.lt sako, kad kol kas pavojaus signalų nematyti, o miestų gatvėse ir laisvalaikio erdvėse verda gyvenimas. Tiesa, viruso grėsmės niekas nepamiršo, be to, iki suvaržymų atšaukimo eita nuosekliai, pažymi pašnekovai. Kas leido skandinavams šiandien gyventi kitokioje kasdienybėje nei didžioji dalis likusio pasaulio?

Danijoje restoranai vėl pilni, žmonės plūsta į kiną

Nuo rugsėjo 10 dienos COVID-19 grėsme visuomenei nebelaikanti ir visus ribojimus panaikinusi Danijoje jaučiasi pagyvenimas, sako LRT radijo bendradarbė Aistė Hoffbeck. Ji pasakoja, kad restoranai vėl pilni, o staliukai sustatyti tankiai vienas šalia kito, žmonės linksminasi kaip anksčiau.

„Galbūt šiek tiek jaučiasi dvejojimas susitikus – apsikabinti ar ne, bet tada visi demonstratyviai dezinfekuoja rankas ir gyvenimas tęsiasi“, – komentuoja pašnekovė.

Danija, Kopenhaga / Kylie Cheung/Unsplash nuotr.

Anot jos, daug kas dabar plūsta į kino teatrus žiūrėti naujų populiarių filmų, bet renginių – festivalių, koncertų ar kitų pasirodymų – dar nedaug.

„Tokių rudenį būdavo pilna, miestiečiams grįžus į Kopenhagą po vasaros. Bet, matyt, organizuoti didelius renginius yra didelis darbas ir vos prieš kelis mėnesius niekas nežinojo, kokia ta situacija bus, ir ar apsimokės“, – svarsto LRT RADIJO bendradarbė.

Daugiau pagarbos sveikatai ir pasikeitimai darbovietėse

Šiuo metu Švedija fiksuoja apie 400-500 naujų COVID-19 atvejų per dieną. Tai yra maždaug šimtu atvejų daugiau nei buvo vasaros viduryje, sako A. Hoffberk, tačiau pažymi, jog to buvo tikimąsi, turint omenyje, kad žmonės grįžo į biurus, vaikai į mokyklas ir daugiau laiko praleidžiama patalpose. „Daugiausia serga vaikai ir neskiepytas jaunimas, tad sunkių atvejų ir mirčių yra labai mažai“, – teigia pašnekovė.

Visgi pandemija pakeitė darboviečių ir ugdymo įstaigų kasdienybę. Lietuvės teigimu, pasikeitė ir pati darbo kultūra.

„Prašoma gerai pagalvoti, ar tikrai reikia susirinkimų, nereikalaujama biure būti kasdien. Kur įmanoma, senos durys su rankenomis pakeistos į automatiškai atsidarančias, rankų dezinfekcinis skystis su jutikliais. Atrodo smulkmenos, bet logiškos.

Mano darbovietė net sumažino sėdimų vietų skaičių, kad tarp stalų būtų daugiau erdvės, tad automatiškai neįmanoma visiems vienu metu sutilpti. Mano pačios planas pasikeitė iš 5 darbo dienų biure per savaitę į 2-3 dienas, o likusias namie“, – pasakoja A. Hoffberk.

Koronavirusas Danijoje (asociatyvi nuotr.) / Vida Press nuotr.

Be to, anot pašnekovės, pakito požiūris į sveikatą ir tapo visiškai nepriimtina į darbą ateiti kostint ar sloguojant.

„Jei sergi – sėdi namie. Nei vienas darbui nėra toks svarbus, kad rizikuotum apkrėsti krūvą kolegų. Ir visai nebūtina įtarinėti koronos – bet kokie peršalimai yra nepageidaujami.

Manau, kad atsirado nauja pagarba sveikatai ir suvokimui, kad apkrėtęs kitus gali krūvai žmonių sugadinti kelias dienas. Ir susargdinęs kelis kolegas savo darbdaviui pakenksi daug labiau nei pats pasiėmęs laisvą pusdienį testui pasidaryti ir išssimiegoti“, – mintimis dalijasi LRT radijo bendradarbė.

Ji pažymi, kad persitvarkė ir darželiai bei mokyklos. Yra daugiau grupių ir jos mažesnės, vaikai maišosi mažiau, kad užfiksavus naujus atvejus būtų lengviau informuoti ir izoliuoti turėjusius kontaktą.

Mokymasis / Unsplash nuotr.

Pavojaus signalų kol kas nėra

Lietuvė sako, kad mėnesį be ribojimų gyvenančioje Danijoje kol kas pavojaus signalų nėra. Ekspertai siūlo toliau saugoti save ir kitus – plauti rankas, vėdinti patalpas, be reikalo nieko nečiupinėti, nespausti rankų, kosėti ir čiaudėti į rankovę.

„Ir jei jauti bet kokius susirgimo simptomus – eini daryti testo, kurie vis dar yra nemokami ir lengvai prieinami, sėdi namie ir informuoji visus, kam tai gali būti aktualu. Atrodo, labai paprasti patarimai, tačiau jei visi juos prisimins, situacija neturėtų blogėti“, – komentuoja pašnekovė.

Skiepijimas Kopenhagoje / Vidapress nuotr.

O štai vakcinacijos rodikliai pastaruoju metu Danijoje prislopę, nors tai buvo viena iš priežasčių, paskatinusių atšaukti ribojimus. Tuo metu šalyje buvo pasiskiepiję 70 proc. gyventojų, dabar skaičius siekia 87 proc. gyventojų virš 12 metų arba 76 proc. visos populiacijos.

„Planas buvo paskiepyti 90 proc. tų, kuriems virš 12-likos. Niekas niekada nesitikėjo daugiau, nes yra išimčių dėl sveikatos, įsitikinimų ir kitų niuansų. Pavyzdžiui, pilietis registruotas Danijoje, tačiau gyvena užsienyje ir nėra deklaravęs išvykimo. Nauji skiepai po truputį kapsi – apie tūkstantį per dieną, tad statistika po truputį dar kils, bet labai lėtai“, – sako A. Hoffberk.

Danijos vėliava / Markus Winkler/Unsplash nuotr.

Nuo pasitikėjimo valdžia iki finansinių galimybių

Paklausta apie Danijos receptą, leidusį grįžti į gyvenimą be ribojimų, lietuvė atkreipia dėmesį į didelį gyventojų pasitikėjimą valdžia ir didelį valdžios atvirumą dėl tam tikrų sprendimų. „Tas leido žmonėms pasijusti bendro plano dalimi“, – įsitikinusi pašnekovė.

Ji įvardija ir dar kelis aspektus: „Manau, jog Skandinavijos šalys turi finansinių galimybių pasiūlyti piliečiams tai, kas kitur galbūt yra sudėtinga – kompensacijos uždarius verslus, nemokami testai, kurių nuo pernai pavasario padaryta virš 42 milijonų, nemokamos vakcinos beveik 5 milijonams gyventojų. Didelis digitalizacijos lygis leido labai greitai darbus ir mokymąsi perkelti į internetinę erdvę“, – komentuoja LRT radijo bendradarbė.

Nuotolinis mokymasis / Shutterstock nuotr.

Norvegijoje žmonės šventė ribojimų pabaigą

Nuo rugsėjo 25 dienos COVID-19 ribojimus šalies viduje panaikino ir Norvegija. Oslo lietuvių bendruomenės pirmininkas Laimonas Vinikaitis sako didelių pokyčių nepajutęs, nes ir iki visiško ribojimų atšaukimo gyvenimas nebuvo pernelyg suvaržytas, taisyklės buvo palaipsniui švelninamos jau kurį laiką. Tiesa, bendra atmosfera miestų gatvėse išties pasikeitė.

„Norvegai ir kiti šiauriečiai džiaugiasi: „Va, nebeliko dviejų metrų reikalavimo, galėsime vėl savo įprastų penkių metrų atstumo laikytis!“ Bet žmonių miesto gatvėse tikrai padaugėjo, kavinių staliukai lauke jau apsėsti, nors jau ir šaltoka. Taksistai ir jų keleiviai, mačiau, važiuoja su kaukėmis. Ir dezinfekcinio skysčio stovų dar nepatraukė nuo kiekvieno įėjimo.

Ir tą ribojimų atšaukimo dieną žmonės šventė, šėlo, pilnose aikštėse minios garsiai skaičiavo paskutines sekundes, glebėsčiavosi, paskui pratęsė šventę kavinėse ir baruose“, – komentuoja pašnekovas.

Oslas / Darya Tryfanava/Unsplash nuotr.

Pasak L. Vinikaičio, žmonės laikosi elementarių taisyklių, o ribojimų panaikinimas neatnešė susirgimų šuolio: „Užsikrėtusiųjų skaičius iki atidarymo nuolat krito iki 400 naujų atvejų per dieną, pirmadienį po atidarymo šoktelėjo iki 700, bet greitai vėl nusileido.“ Remiantis Norvegijos sveikatos insituto duomenimis, spalio 7 dieną šalyje fiksuota 200 naujų COVID-19 atvejų.

Kaip pažymi lietuvis, atsiradus simptomams ir toliau reikia testuotis, užsikrėtus – izoliuotis, o susirgusiojo nepasiskiepiję artimiausi kontaktai turėtų savaitę nekontaktuoti su kitais žmonėmis arba kasdien testuotis greituoju ar savaitę kas antrą dieną (PCR) testu.

Norvegija / AP nuotr.

Nuo taisyklių laikymosi iki šaltesnio norvegų būdo

Skiepijimo tempai Norvegijoje, kaip ir Švedijoje, ženkliai sumažėję. Vis dėlto L. Vinikaitis pažymi, kad šalis jau pasiekė aukštus skiepijimo rodiklius, o per dieną vakciną gauna apie 1000 gyventojų.

„Tiesiog nebėra iš ko (skiepyti – LRT.lt). 90,9 proc. pilnamečių skiepyti pirma doze, o 85,3 proc. pilnamečių – ir antra doze“, – sako pašnekovas. Be to, šią savaitę Norvegijos sveikatos apsaugos ministras Bentas Høie pranešė, kad vyresni nei 65 metų asmenys Norvegijoje bus kviečiami pasiskiepyti trečiąja (stiprinamąja) vakcinos nuo koronaviruso doze prabėgus šešiems mėnesiams nuo antrosios dozės.

Skiepijimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

L. Vinikaitis sako, kad pakankamai stabilią situaciją Norvegijoje ir galimybę gyventi be ribojimų šalyje galėjo lemti keli veiksniai, susiję tiek su gyvenimo būdu, tiek su valstybės finansinėmis galimybėmis, tiek su gyventojų požiūriu į valdžią.

„Mano nuomone, įtakos turėjo nedidelis pajamų skirtumas tarp didelių miestų ir mažesnių miestelių gyventojų – todėl nėra didelės gyventojų koncentracijos, žmonės išplitę didesnėje teritorijoje. Taip pat iš prigimties šaltokas norvegų būdas su nedideliu skaičiumi kontaktų, valstybės finansinis pajėgumas testų bei vakcinų įsigijimui ir, be abejo, žmonių pasitikėjimas Vyriausybe bei jos sprendimais, taisyklių laikymasis bendram labui“, – mintimis dalijasi L. Vinikaitis.

Švedijoje jaučiamas sujudimas, bet žmonės elgiasi atsakingai

Prie draudimą atšaukusių kaimynių rugsėjo 19 dieną prisidėjo ir Švedija. Kaip pasakoja lietuvių bendruomenės pirmininkė Rūta Žičkienė, ribojimai buvo naikinami palaipsniui, o atšaukus paskutinius netrūko pakylios nuotaikos.

„Nors didelių draudimų Švedijoj ir nebuvo, bet buvo ribojimai verslams ir renginiams ribojant žmonių kiekį patalpoje, taip pat ribojant alkoholio pardavimo laiką, įvertinant pagrindinius užsikrėtimo faktorius – higieną ir atstumo laikymąsi.

Koronavirusas Švedijoje / AP nuotr.

Dėl to beveik nevyko kultūriniai renginiai, barai užsidarydavo anksti, tad žmonių socialinis gyvenimas buvo stipriai apribotas, o po rugsėjo 29 d. kultūros įstaigos džiaugsmingai pradėjo masinį bilietų pardavimą į įvairius renginius, barai prisipildė žmonių, tad sujudimas buvo jaučiamas gana stipriai“, – komentuoja pašnekovė.

Praėjus kiek daugiau nei savaitei nuo ribojimų panaikinimo, atvejų augimo nematyti, o R. Žičkienė pažymi, kad žmonės ir toliau elgiasi sąmoningai.

„Žmonės visada buvo informuojami detaliai ir sistemingai apie situaciją, niekada nebuvo populizmo ir nebuvo žadama to, ko nebus, tad naivios iliuzijos tikrai nėra tautos bruožas.

Visi supranta, kaip virusas plinta ir kaip jis stabdomas, todėl ir toliau aktyviai vakcinuojasi, laikosi atstumo bei higienos. Nors atstumo laikymasis skandinaviškam mentalitetui niekada nebuvo problema“, – sako Švedijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Koronavirusas Švedijoje / AP nuotr.

Kalbama apie liekančias pasekmes ir viruso baimę

Pašnekovės teigimu, gyventojai ir toliau informuojami apie situaciją, paraleliai su moksliniais tyrimais, daugėja ir informacijos apie patį virusą ar liekamuosius reiškinius po jo.

„Kuriasi ir postkovido centrai, kur yra vykdomos įvairios terapijos viruso pasekmėms lengvinti – terapija uoslės atstatymui, gyvenimo būdo keitimas, kad būtų mažinamas nuovargio jausmas ir panašiai.

Spekuliacijų tikrai nėra daug, nebent atsargūs psichologų pasvarstymai, kaip grįžti į socialinį gyvenimą po ilgo laiko dirbant namuose, ar pasvarstymai, kiek ilgai gali būti jaučiama viruso baimė visuomenėje“, – komentuoja R. Žičkienė.

Stokholmas / Pixabay nuotr.

Mokslo argumentai ir valdžios komunikacija

Pažvelgus į Švedijos skiepijimo rodiklius matyti, kad jie mažesni nei kaimyninėse Danijoje bei Norvegijoje. Šiuo metu Švedijoje yra pasiskiepiję apie 67,7 proc. visos šalies populiacijos.

Švedijos lietuvių bendruomenės pirmininkė sako, kad tautiečiai iš jos aplinkos šalyje skiepijasi aktyviai: „Tikrai yra baimių ir neužtikrintumų, bet dauguma supranta vakcinacijos reikšmę ir renkasi pasiskiepyti tam, kad prisidėtų prie visuotinio tikslo, palikdami savo baimes nuošalyje.“

Koronavirusas Švedijoje / AP nuotr.

Būtent pasitikėjimas mokslu ir valdžios sprendimas, taip pat ir valdžios komunikacija prisidėjo prie to, kad šalis galėtų grįžti į gyvenimą be ribojimų, įsitikinusi R. Žičkienė.

„Nuo pat pradžių visai pandemijos situacijai vadovavo vyriausiasis šalies epidemiologas, o įvairios institucijos teikė informaciją tik apie tai, už ką jie buvo atsakingi ir nekomentavo kitų sričių kolegų sprendimų – tiek pripažįstant klaidas bei trūkumas, tiek ir džiaugiantis progresu.

Tuomet žmonėms nėra sunku pasitikėti ir vykdyti tai, ko jų yra prašoma, nes viskas visuomet atrodo logiška. Žinoma, nuomonių visur yra visokių, bet mokslo argumentais pasitiki ženkliai didesnė švedų tautos dalis“, – tikina R. Žičkienė.