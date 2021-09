Lietuvė iš likusių ribojimų atsisakiusios Danijos: nuspręsta, kad užtenka žaisti policininkus

Nuo penktadienio Danija nebelaiko COVID-19 visuomenei grėsmę keliančia liga ir panaikina paskutinius ribojimus. Kaip pažymi LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hoffbeck, iš pradžių buvo planuojama, kad šie pakeitimai įsigalios spalio 1-ąją, bet nuspręsta, jog situacija leidžia ribojimų atsisakyti anksčiau. Vis dėlto gyventojai raginami elgtis sąmoningai: „Valdžia tikisi, nereikės nieko medžioti, jog testuotųsi ar skiepytųsi“, – sako pašnekovė.

„Kovidas suvaldytas tiek, kad nebekelia grėsmės sveikatos sistemai“

Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad ribojimai buvo naikinami nuosekliai, stebint susirgimų kreivę, todėl penktadienį didelių pokyčių neįvyko: atsisakyta vos keletos paskutinių reikalavimų, niekur nebereikės rodyti ir galimybių paso.

„Tie ribojimai buvo likę tik didelio masto renginiams: kai viduje susirenka daugiau nei 500 žmonių, o lauke – daugiau nei 2000, tada žmonės turėjo turėti tuos galimybių pasus.

Dabar skaitosi, kad kovidas egzistuoja, bet yra suvaldytas tiek, kad nebekelia grėsmės sveikatos sistemai. Suvaržymai buvo įvesti būtent dėl to, kad nesusitvarkė ligoninės. Tai niekas nesako, kad atvejų nėra – jų yra ir į ligonines žmonės patenka, bet tie skaičiai nebekelia grėsmės sveikatos sistemai“, – komentuoja lietuvė.

Anot A. Hoffbeck, šalis nebematė prasmės toliau taikyti apribojimų, nes didžiausios rizikos grupės jau paskiepytos. Be Pašnekovė pažymi, kad vyresni nei 65-erių gyventojų skiepijimo procentas siekia 96 procentus.

„Vyresni žmonės, sveikatos darbuotojai – visi tie, kurie dirba kontaktinį darbą, yra apsaugoti. Nuspręsta, jog užtenka žaisti policininkus ir medžioti, kas su skiepu, be skiepo, su testu ar be testo nėjo į restoraną pavalgyti. Tai laikoma resursų ir lėšų švaistymu“, – sako LRT bendradarbė.

Danijos policija / Shutterstock nuotr.

Ir toliau apeliuojama į žmonių sąmoningumą

Vis dėlto pašnekovės teigimu, visuomenei nėra siunčiama žinutė, jog gyvenimas grįžta į visiškai įprastas vėžias. Danijos valdžia ragina žmones neatsipalaiduoti ir elgtis sąmoningai.

„Iš sveikatos ministerijos pareiškimas toks: šiuo metu nebetaikome jokių priverstinių ribojimų, bet labai primygtinai siūlome laikytis tų naujų elgesio taisyklių: jei per daug nereikia, nieko nelieskite, jeigu karščiuojate ar nosis varva – į darbą neikite, jeigu žinote, kad kažkas iš pažįstamų susirgo – izoliuokitės ir išsitirkite.

Sakoma, kad Danijos kultūra ir visuomenė sąmonė yra pagrįsta ne draudimais, baudomis ir gaudymais, o logiškais argumentais, prieinamumo ir nemokamumu. Taigi testai yra nemokami ir valdžia tikisi, kad visuomenei to užteks, kad nereikės nieko medžioti, kad testuotųsi ar skiepytųsi“, – dėsto LRT bendradarbė.

Koronavirusas Danijoje / AP nuotr.

Anot A. Hoffbeck, žmonės rekomendacijų laikosi, o tam tikri pandemijos metu įvykę pokyčiai, neabejoja ji, įsitvirtino darbo kultūroje ir visuomenėje. „Pavyzdžiui, mano darbovietėje, kol viskas buvo uždaryta, visiškai pertvarkė patalpas. Nebėra tiek stalų, kiek buvo žmonių. Tu nebeturi savo darbo vietos. Gali ateiti į biurą, jei tau reikia, bet esi skatinamas dirbti iš namų. Gali su didelėmis kompensacijomis įsirengti sau darbo vietą namie.

Jeigu atsibudai iš ryto ir tau skauda gerklę, praneši darbdaviui, kad eisi pasidaryti testo, į biurą neisi ir niekas net nemirktels. Priimta, kad esi atsakingas už savo sveikatą, už savo bendradarbių sveikatą ir kad vėl visuomenė galėtų normaliai funkcionuoti ir nebūtų tokios situacijos, kokia buvo“, – sako lietuvė.

Koronavirusas Danijoje (asociatyvi nuotr.) / Vida Press nuotr.

Kad žmonės suvokia situaciją ir toliau laikosi rekomendacijų pritaria ir dar viena Danijoje gyvenanti lietuvė Sandra Danielsen. Jutlandijos ir Fiuno lietuvių bendruomenei priklausanti moteris tikina, kad matyti, jog žmonės bendrauja drąsiau, tačiau supranta, kad padėtis bet kada gali pasikeisti.

„Viskas atidaryta, visur einame be kaukių. Matosi, kad žmonės būriuojasi drąsiau, gali pamatyti važiuodamas, kad kur nors vyksta choro ar šokių repeticiją.

Bet žmonės laikosi rekomendacijų: dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo, jei įmanoma. Sakyčiau, kad žmonės ribojimų panaikinimą sutinka ramiai, džiaugiasi tyliai, nes nežinome, kas bus rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį. Šiandien viskas atidaryta, bet jeigu situacija pasikeis drastiškai, vėl gali būti uždaryta“, – komentuoja pašnekovė.

Danija / Sserass/Unsplash nuotr.

Gyventojai skiepijasi noriai, bet jaunimą pasiekti sudėtingiau

Remiantis Danijos sveikatos valdybos rugsėjo 9 dienos duomenimis, šalyje nuo COVID-19 abiem vakcinos dozėmis yra paskiepyti 83 proc. gyventojų. S. Danielsen pažymi, jog žmonės skiepijasi noriai ir supranta, kodėl tai svarbu.

„Danai sako, kad turime tą padaryti dėl visuomenės. Kad verslas klestėtų, kad mokyklos būtų atidarytos, kad vaikai, studentai galėtų mokytis. Jie supranta, kad tai yra susiję ne tik su asmeniniais norais ir įsitikinimais“, – mintimis dalijasi pašnekovė. Pasak lietuvės, susipriešinimo tarp pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių nesijaučia, mat kiekvienam palikta galimybė pačiam apsispręsti.

Skiepijimas nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

LRT bendradarbė A. Hoffbeck atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu daugiausia susirgimų fiksuojama tarp 10-30 metų žmonių. Būtent į jaunimą pastaruoju metu orientuota ir skiepų kampanija.

„Dabar problema likusi amžiaus grupė nuo 20 iki 30 metų. Juos gana sunku sugaudyti, jie mažiau apie savo sveikatą galvoja. (...) Be to, jau prasidėjo mokslai, jie turi darbus. Tai dėl to atsirado į juos orientuotos vietos: kad prekybos centruose galima pasiskiepyti, planuoja vakcinas atvežti į universitetus“, – pažymi LRT bendradarbė ir priduria, jog norint pasiskiepyti nebereikės ir iš anksto registruotis, užteks turėti su savimi ID pažymėjimą.

Ji pasakoja, kad Danija nuo spalio 1-osios jau planuoja pradėti skiepijimą trečiąją vakcinos doze. Pirmiausia bus skiepijami vyriausieji, po to sveikatos sektoriaus darbuotojai ir kitos grupės – ta pačia eilės tvarka, kokia buvo vakcinuojama ir iki šiol.

Per pastarąją parą Danijoje nustatyta 591 naujas COVID-19 atvejis. Šalyje viena vakcinos doze paskiepyta 86 proc., o abiem – 83 proc. suaugusiųjų.