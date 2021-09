Nuo privalomų skiepų mokytojams iki testavimo ir pasiskiepijus: užsienio lietuviai papasakojo, kaip jų šalys pasitinka mokslo metus

COVID-19 pandemijai sujaukus įprastą mokymosi tvarką, šiemet moksleiviai jau sugrįžta į klases ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Tiesa, pasirinktos pandemijos valdymo priemonės skirtingos: nuo privalomų skiepų mokytojams iki dažnesnio testavimo ar kaukių. Užsienyje gyvenantys lietuviai portalui LRT.lt papasakojo, kaip jų šalyse pasitinkami nauji mokslo metai.

Italija įvedė privalomą švietimo darbuotojų skiepijimą

LRT bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad didžioji dalis vaikų į mokyklas šalyje pradės eiti rugsėjo 13-ąją, o kai kuriuose regionuose dar vėliau, taigi tikrieji mokslo metai čia dar neprasidėjo.

„Artėjantys nauji mokslo metai yra didelis galvosūkis Italijos valdžiai, kuri pažadėjo padaryti viską, kad mokiniai ir studentai į kontaktinį mokymąsi rudenį galėtų grįžti su minimaliais apribojimais. Todėl buvo priimtas sprendimas, keliantis iki šiol labai daug diskusijų, – įvesti privalomą švietimo darbuotojų vakcinaciją. Jie privalės turėti vadinamąjį žaliąjį pasą“, – komentuoja pašnekovė.

Italijoje žaliasis pasas išduodamas persirgusiems arba pasiskiepijusiems asmenims (dokumentas suteikiamas jau po pirmos vakcinos dozės). Naujausiais duomenimis, bent viena doze jau paskiepyta 90 proc. švietimo įstaigų darbuotojų, pažymi N. Budrytė.

„Tie, kurie iki mokslo metų pradžios to nepadarys ir neturės imunitetą nuo koronaviruso įrodančio žaliojo paso, negalės dirbti. Vadinasi, jeigu 5 dienas iš eilės neparodys žaliojo paso, bus nušalinti, o jų alga įšaldoma“, – pasakoja lietuvė.

Mokiniai / C. Woods/Unsplash nuotr.

Vis dėlto, pasak N. Budrytės, politikai tikino, kad nevakcinuoti mokytojai galėtų ir toliau dirbti, tačiau būtų perkelti į tokias pozicijas, kur nėra kontakto su mokiniais – laboratorijas, administraciją ir panašiai.

„Kol kas daugiausia klausimų kyla dėl to, kas ir kaip turės kontroliuoti mokytojų COVID pasus, kaip tai padaryti efektyviai, ar išvis fiziškai įmanoma. Vyriausybė pareiškė, kad nepaliks mokyklų vienų ir padės spręsti visus iššūkius.

Italijos švietimo ministras pabrėžė, kad toks sprendimas – ne bausmė, o siekis apsaugoti moksleivius, kurie nebegali tęsti mokymosi nuotoliniu būdu. Tiesa, nuotolinis ugdymas išliks tiems universitetų studentams, kurie nebus vakcinuoti, nes kontaktinis mokymasis universitetuose bus leidžiamas tik tiems, kurie turi žaliąjį pasą“, – apie tvarką pasakoja LRT bendradarbė.

Ji pažymi, kad kol kas nutarta, kad žalieji pasai bus tikrinami prie įėjimo, o nuo rugsėjo 13-osios turėtų atsirasti automatizuota sistema, kuri matys, ar asmens žaliasis pasas galioja. Taip pat Italijos mokyklose kaukes dėvėti turės visi vyresni nei 6 metų asmenys, tačiau mažesnėse patalpose bus galima laikytis mažesnio atstumo, priduria N. Budrytė.

LRT Aktualijų studija. Kaip ilgai mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu / Shutterstock nuotr.

Ispanijoje vaikai mokysis įprastai

Kaip LRT.lt sakė Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Agneta Daukantaitė-Vansavičienė, mokslai šioje šalyje prasideda antrą rugsėjo savaitę. Kaip ir pernai, moksleiviai eis į mokyklas.

„Pernai Ispanijoje visus metus gyvai veikė 97 proc. mokyklų, tiesa, vaikai, privalėjo visą dieną dėvėti kaukes tiek klasėse, tiek per pertraukas, buvo matuojama temperatūra, vėdinamos patalpos, dažniau plaunamos ir dezinfekuojamos rankos“, – pasakojo ji.

Pasak pašnekovės, dalis mokinių Ispanijoje jau pasiskiepiję. „Šios vasaros pradžioje Vyriausybė pradėjo skatinti skiepytis ir mokinius, dalis mokinių šį rugsėjį ateis pasiskiepiję. Mokytojai buvo skiepijami pernai. Testavimas pernai buvo taikomas tik esant teigiamam COVID-19 atvejui klasėje. Kol kas neteko girdėti apie reguliarų mokinių ar mokytojų testavimą ir šiemet“, – pasakojo A. Daukantaitė-Vansavičienė.

Mokiniai / Unsplash nuotr.

Intensyvesnis testavimas Norvegijoje

Norvegijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Violetos Dobrovolskienės teigimu, nors šalis fiksuoja ketvirtą COVID-19 bangą, o pastaruoju metu sergamumas auga tarp jaunų žmonių ir vaikų, mokymo procesas vyksta kontaktiniu būdu. Čia mokslo metai prasideda rugpjūčio viduryje.

Ir nors moksleiviai mokosi dar tik kelias savaites, jau yra ugdymo įstaigų, kurioms teko grįžti prie nuotolinio mokymo. Apie 400 moksleivių turinti Oslo priemiestyje įsikūrusi Granstangeno mokykla, išskyrus dvi jos klases, atsidūrė karantine, skelbė „Norway Today“.

„Siekiant suvaldyti ketvirtą infekcijos bangą bus intensyviau testuojami mokiniai ir studentai. Nustačius mokyklose koronavirusą, karantino nebus, mokiniai bus testuojami greitaisiais testais“, – dėsto V. Dobrovolskienė.

Mokiniai / BNS nuotr.

Nuo pirmadienio vakcinavimo centruose Osle skiepytis jau galės ir 16–17 metų paaugliai, pranešė „Norway Today“.

Tiesa, Norvegijoje nesvarstoma įvesti privalomo skiepijimo pedagomams, kaip kai kuriose kitose šalyse. Anot V. Dobrovolskienės, mokytojams ir kitų profesijų atstovams, turintiems daug kontaktų, pateikiamos rekomendacijos skiepytis.

Jungtinėje Karalystėje – kontaktinis mokymas, bet privalomas testavimas

Jungtinės Karalystės (JK) lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė pasakoja, kad šioje šalyje vaikai taip pat grįš į klases, tačiau ir mokiniams, ir darbuotojams bus privaloma testuotis.

„Prieš grįždami į mokyklas mokiniai turi testuotis. Mokyklų patalpose testuoja mokyklos darbuotojai, mokytojai. Tarp testavimo rekomenduojama 3–5 dienų tarpas.

Sugrįžę į mokyklas testuosis du kartus per savaitę tiek mokiniai, tiek mokytojai ir kiti darbuotojai bent iki rugsėjo pabaigos, kada žadama vėl peržiūrėti rekomendacijas“, – teigia bendruomenės pirmininkė.

Pasak jos, testuotis bus privaloma ir tuo atveju, jei vaikas yra skiepytas, mat skiepas neapsaugo nuo ligos perdavimo kitiems, bet palengvina ligos eigą. Todėl testavimo imtasi kaip priemonės siekiant užkirsti kelią viruso plitimui.

Mokykla, mokiniai / E. Blaževič/ LRT nuotr.

Tiesa, A. Černiauskaitė pažymi, kad pradinių klasių mokiniams testavimas rekomenduojamas, bet nėra privalomas.

Ikimokyklinėse įstaigose vaikams testuotis nereikia, o darbuotojai testuojasi kaip ir visi mokytojai – du kartus per savaitę nemokamais testais.

„Svarbu ir tai, kad panaikinamas grupinis darbas (burbulai), nereikia dėvėti kaukių. Rekomenduojama tik viešajame transporte, parduotuvėse, kur kontaktuoja daug žmonių, su kuriais nedirbama ar nesimokoma“, – pasakoja pašnekovė.

Nyderlandai tikisi panaikinti likusius ribojimus

LRT bendradarbė Nyderlanduose Elona Huijben pasakojo, kad reikalavimai šalies mokyklose, kuriose mokosi moksleiviai iki 12 metų, po vasaros atostogų nepasikeitė. Pavyzdžiui, moksleiviams 1,5 metro atstumo apribojimai tarpusavyje negalioja, tačiau bendraujant su mokytojais ir mokyklų darbuotojais atstumų laikomasi.

„Reikalavimas nešioti kaukes už klasės ribų vis dar galioja. Jaunimas, kuris dar to nepadarė, motyvuojamas skiepytis. Mokytojai ir darbuotojai, kurie nėra visiškai pasiskiepyję arba to negali atlikti dėl medicininių priežasčių, prašomi testuotis bent du kartus per savaitę“, – sako pašnekovė.

Pasak E. Huijben, manoma, kad nuo rugsėjo 20 dienos, kai visi mokytojai ir mokiniai pagal dabartinį planą bus visiškai pasiskiepiję, Vyriausybė gali panaikinti paskutinius apribojimus.

Mokytojas / Shutterstock nuotr.

„Ypač laukiama kaukių nešiojimo panaikinimo, kuris šiuo metu galioja tik mokyklose ir viešajame transporte. Universitetuose, aukštesniojo mokslo įstaigose ir vidurinėse mokyklose reikalavimas laikytis saugaus atstumo panaikintas, studentai kviečiami fiziškai lankyti paskaitas, tačiau jos organizuojamos daugiausia 75 studentams, todėl mokslo įstaigos šiuo metu vis dar renkasi nuotolinį mokymo būdą. Praktinė veikla vyksta ne per nuotolį“, – pasakojo bendradarbė.

Ji sakė, kad Nyderlandai priskaičiuoja 17 mln. gyventojų, iš jų 1,8 mln. yra dėl įvairių priežasčių nevisiškai arba išvis nesiskiepiję. Bendras procentinis skiepijimosi lygis Nyderlanduose yra aukštas: jau rugpjūčio pradžioje suaugusiųjų, paskiepytų pirma doze, rodiklis siekė 84 proc., dviem – 66 proc.