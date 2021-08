Mirties pakrantė, pasaulio kraštas ir nestereotipinė Ispanija: lietuvė papasakojo, kas Galisijoje atperka lietų ir šaltą jūrą

Ispanija – populiarus pasirinkimas atostogoms. Dažniausiai keliautojai renkasi puikiu oru ir ispaniškomis linksmybėmis garsėjančias Barseloną, Alikantę, tačiau Galisijoje įsikūrusi gide dirbanti lietuvė Vaida Urbonaitė teigia, kad šioje šalyje galima pamatyti kur kas daugiau. Ji papasakojo apie Ispanijos šiaurės vakaruose įsikūrusį regioną ir pasidalijo rekomendacijomis, ką verta aplankyti.

Šis pasakojimas – straipsnių ciklo „Kelionių kompasas“ dalis. Įvairiausiose pasaulio vietose gyvenantys lietuviai dalijasi rekomendacijomis, ką verta aplankyti jų krašte, ir pasakoja apie turistų dar neatrastas vietas.

Galisija – vienas iš 17-os Ispanijos autonominių regionų. Žemėlapyje ją galima rasti virš Portugalijos, turi 2,7 mln. gyventojų. Regionas padalintas į keturias provincijas. Nuo 1980-ųjų viso šio regiono sostinė yra Santjago de Kompostela.

„Galisiją vadina žaliuoju Ispanijos perlu arba tūkstančio upių šalimi, nes čia yra apie tūkstantį upių ir upelių, – pasakojimą pradeda V. Urbonaitė. – Tie lietuviai, kurie atvyksta į Galisiją, man sako, kad ji panaši į Lietuvą, bet galbūt tik dėl žalumos.“

Šv. Jokūbo kelias / V. Urbonaitės nuotr.

Gidė pasakoja, kad Galisija turi pačią ilgiausią pakrantės juostą Ispanijoje su priklausančiomis salomis. Galbūt dėl šito fakto tiek ekonominis, tiek kultūrinis gyvenimas Galisijoje visą laiką buvo susijęs su jūra. Jūrininkystė ir žvejyba užima pačius pagrindinius pramonės sektorius. Apie 70 proc. viso regiono gyventojų yra susitelkę tuose miestuose ir miesteliuose, kurie įsikūrę ant vandenyno pakrantės.

Pasak V. Urbonaitės, Galisija yra šiek tiek kitokia ir iškrinta iš Ispanijos stereotipų jau vien dėl to, kad vietos gyventojai save vadina keltais.

„Yra daug mitų, legendų, pasakojančių, kad Galisija yra vadinamoji finisterre (lot. žemės kraštas). Archeologiškai įrodyta, kad daug Europos keltų, jų šamanai, vadai traukdavo į tą žemės kraštą, kad atliktų savo religines mirties apeigas dar apie 2000 m. prieš Kristų“, – pasakoja ji ir priduria, kad Galisijoje atrasta daugiau nei 2 000 keltų laidojimo vietas žyminčių akmenų.

Pasaulio kraštas, Galicija / V. Urbonaitė

Ir šiais laikais Galisijoje iš keltų išlikę tai, kad dūdmaišis yra nacionalinis instrumentas, o pasiklausę muzikos, šokių daug kas atpažintų airiškų motyvų, dėsto gidė.

Traukia piligrimus iš viso pasaulio

Legenda pasakoja, kad dabartiniame Santjago de Kompostelos mieste atrasti šventojo Jokūbo palaikai ir dėl to jis paskelbtas viso Iberijos pusiasalio globėju.

Iš karto po palaikų atradimo, čia ėmė traukti piligrimai iš visų pusiasalio karalysčių. Pirmuoju piligrimu taip karalius Alfonsas el Casto, kuris 813 metais iš Oviedo miesto atvyko prie rastų palaikų, o kelias, kuriuo jis atvyko, yra Camino Primitivo (primityvus kelias).

Maždaug 950 m. patvirtintas Šv. Jokūbo piligrimystės kelias, Camino Francés (prancūziškasis arba tarptautinis kelias – pats populiariausias šiais laikais). O 1075 m. buvo pradėta statyti Santjago de Kompostelos katedra. Tuo metu šis miestas tapo svarbiausiu katalikybės centru po Jeruzalės ir Romos.

„Katedrai suteikta daug privilegijų, pavyzdžiui, įrengti šventąsias duris, kurios atidaromos tik šventaisiais metais. Beje, būtent šie metai yra šventieji – Šv. Jokūbo metai. Jie yra švenčiami kas 11, 6, 5, 6 ir vėl 11 metų. Tai yra daug dažniau nei, pavyzdžiui, Romoje, kur Šv. Petro metai yra švenčiami kas 25 metus“, – dėsto V. Urbonaitė.

Pasak jos, miestas dar viduramžiais tapo piligrimų traukos centru – jau XIII a. atvykdavo iki 300 tūkst. piligrimų per metus. Šiais laikais ne kiekvienais metais ateina tiek piligrimų.

Santjago de Kompostelos katedra / V. Urbonaitės nuotr.

„Šventaisiais metais atėjusiems piligrimams, gavusiems visus sakramentus, buvo suteikiamas visų iki tol padarytų nuodėmių atleidimas“, – pasakoja pašnekovė.

Atšiaurų klimatą atperka įspūdinga gamta

Nors Galisija turi labai ilgą pakrantę, V. Urbonaitė įspėja, jog tai nereiškia, kad ji visa bus tinkama vandens ir paplūdimio pramogoms kaip Barselona. Šioje pakrantėje labai daug uolų, o gamtą galima lyginti su Airijos.

„Tai visai kitokia negu pietų ar vakarų Ispanija. Atšiaurus klimatas, bet labai nuostabi, daugelyje vietų žmonių nepaliesta ar civilizacijos užmiršta gamta. Jei trauksime piligrimystės keliais, eisime per mažus miestukus, kur močiutė melžia karvę rankomis, kur dar duona kepama krosnyje. Supuvę namukai kai kur atstatomi. Žali kalnai, eukaliptų, ąžuolų miškai“, – vardija gidė.

Ji priduria, kad pakrantėje galima rasti daug pliažų, bet jie – atšiaurūs, nes vandenynas yra šaltas.

Santuario San Andrés, Rías Altas / V. Urbonaitės nuotr.

„Jei vasarą pasimaudyti – tik įlendi į vandenį ir išlendi, nes vanduo šaltesnis nei Lietuvoje, Baltijos jūroje. Bet užtat labai švarus“, – tikina ji.

Ką aplankyti Galisijoje?

Didžiausias Galisijos miestas – Vigas. Jis yra pietvakariuose, Atlanto vandenyno pakrantėje, maždaug 30–40 km nuo Portugalijos sienos. Tai, pasak V. Urbonaitės, yra pagrindinis uostas Europos Sąjungoje jūros gėrybių transportui.

Iš Vigo galima nuplaukti į Sijos salas. Tai yra Atlanto vandenyno salų nacionalinis parkas, turintis savo florą ir fauną.

„Ten pats gražiausias Europos pliažas, faktiškai baltas kaip cukrus. Kai romėnai pirmą kartą nusigavo į šias salas, jas pavadino dievų salomis. Aišku, šitą kelionę reikia nusipirkti iš anksto, nes patekimas į ją yra ribojamas, yra limitas žmonių, galinčių ten patekti. Yra kempingo vieta, ten galima praleisti naktį“, – pasakoja pašnekovė.

Kombaras, Rías Baixas / V. Urbonaitės nuotr.

Pati Galisijos pakrantė yra padalyta į tris vadinamąsias rijas, susiformavusias išdžiūvusių upių šakose. Kiekviena iš jų išsiskiria įspūdingais objektais.

Žemutinės rijos

Žemutinės rijos garsėja midijomis, mat čia, kur susimaišo vandenyno ir upės vanduo, labai palankios sąlygos joms veisti.

„Ispanija yra antras pagal dydį pasaulyje midijų eksportuotojas po Kinijos. Kinijos midijos, apie 90 proc., yra skirtos paukščių pašarui, o ispaniškos – žmonių maistui. Galisijoje išauginama 95 proc. visų Ispanijos midijų“, – aiškina gidė.

Ji sako, kad rijos yra ne tik moliuskų šaltiniai, bet ir nepaprasto grožio. Ten ji rekomenduoja pasiplaukioti laivais, pamatyti viduramžių pilis, pasigėrėti Galisijos architektūra, kurios net 70 proc. pastatyta iš granito akmens.

Be to, pasak pašnekovės, žemosios rijos yra ir vyndarių regionas, taip pat čia auga iki 3 000 kamelijų rūšių.

Kamelijų žydėjimas, Galicija / V. Urbonaitės nuotr.

„Kamelija į Galisiją atvežta apie XVII a., kai buvo pradėti statyti bajoriški dvarai. Šiais laikais turime iki 3 000 kamelijų rūšių. Pora jų naudojama arbatai gaminti. Įdomu tai, kad kamelijos žydi nuo lapkričio pabaigos ar gruodžio pradžios iki maždaug gegužės pradžios. Kai pirmą kartą jas pamačiau, pamaniau, oho, koks čia kraštas, čia net rožės medžiuose auga, – juokiasi moteris. – Kamelijos žiedas primena rožės žiedą, bet medis visai kitoks, nėra spyglių. Žiemą į Galisiją atvyksta japonai būtent dėl kamelijų žydėjimo.“

Aukštutinės rijos

Šiaurinės rijos, kaip teigia V. Urbonaitė, labiausiai patiks laukinės gamtos gerbėjams. Čia klimatas yra atšiauriausias, daug kur – aukštos uolos, sunku prieiti.

„Čia būtų vieta tiems, kas mėgsta alpinizmą, vaikščiojimą sudėtingais takais. Ten auginami „anties“ moliuskai, primenantys ančių kojytes. Jie auga ant labai stačių, į vandenį besileidžiančių uolų. Yra atskiras mokslas tų žvejų, kurie leidžiasi šių moliuskų surinkti. Yra ir daug žuvusiųjų, nes ten labai atšiaurios sąlygos, smarkios bangos“, – dėsto gidė.

Šiaurinių (aukštutinių) rijų pradžioje yra ir vadinamasis pasaulio kraštas. Šiais laikais, maždaug prieš 20–25 metus, nutiestas kelias iki jo, o ten nuvykus galima pamatyti patį gražiausią saulėlydį.

„Jį vadina pasaulio kraštu, nes kai žmogus atsistoja ant būtent to iškyšulio, mato tik Atlanto vandenyną ir saulę, nieko daugiau“, – pasakoja pašnekovė.

Monasterio San Pedro de Rocas. Uolų Petro vienuolynas / V. Urbonaitės nuotr.

Kylant aukštyn per šiaurines rijas, yra ir švyturių kelias. Kaip sako V. Urbonaitė, Galisijoje yra 23 švyturiai, žymintys „Costa de Morte“, arba „Mirties pakrantę“.

„Taip ji pavadinta todėl, kad toje pakrantėje, gal 30–35 km, yra virš 100 sudužusių laivų – tokia atšiauri jūra toje vietoje. Dėl to pristatyta tiek švyturių. Ten yra ir anglų kapinės vienoje vietoje, kur sudužo labai didelis anglų laivas. Ten įrengtos kapinaitės aukoms, bet kaip simbolis visiems sudužusiems laivams“, – aiškina tautietė.

Visiškai Galisijos šiaurėje klimatas dar vėsesnis, o ten įsikūręs žuvininkystės, pramonės centras, garsus tuo, kad yra didžiausias Galisijoje tunų gaudymo centras. Tunai ten gaudomi tradiciniu būdu – jūreiviai išplaukia į jūrą ir žuvis gaudo tinklu. Kaip pasakoja pašnekovė, ir turistams yra galimybė užsisakyti žvejybos kelionę.

„Torre de Hércules“, seniausias pasaulyje veikiantis romėnų švyturys, UNESCO pasaulio kultūros paveldas / V. Urbonaitės nuotr.

Dar vienas įspūdingas objektas Galisijos šiaurėje, kurį pamatyti gali būti sudėtinga, tačiau, pasak V. Urbonaitės, labai verta, – katedrų pakrantė.

„Taip ji vadinama, nes ten yra tokios uolos, kur, kai nusileidžia vanduo, kai būna atoslūgis, galima pasivaikščioti pliažu, kuris yra 8–12 metrų žemiau negu pakrantė viršuje. Visos tos uolos yra katedrų arkų, kolonų formos. Aišku, tai patirti galima tik tam tikrą trumpą laikotarpį, o dabar tai galima padaryti tik su prašymu, nes prieš dvejus metus buvo nustatyta, kad tą katedrų pliažą reikia apsaugoti. Bet gavus visus tuos leidimus, tai yra labai išskirtinė vieta“, – dėsto ji.

Kiti dėmesio verti Galisijos objektai

Kaip pasakojo pašnekovė, Galisija turi net 4 UNESCO paveldo objektus. Į šį sąrašą įtrauktas Santjago de Kompostelos senamiestis ir katedra, piligriminis kelias į Galisiją, Korunjos mieste esantis vienintelis šiais laikais egzistuojantis ir veikiantis romėnų pastatytas švyturys bei Lugo mieste esanti romėnų siena – vienintelė pasaulyje 100 proc. išlikusi nuo romėnų laikų miesto siena.

„Lugo miestas – II a. po Kr. romėnų įkurtas miestas. Čia vaikštant galima rasti stiklu padengtų gatvių, o po stiklu – apie 1–1,5 metro gylyje – matyti senovinės mozaikos“, – pasakoja V. Urbonaitė.

Ji taip pat siūlo pamatyti Ourensės miestą Galisijos pietuose. Jis garsus tuo, kad romėnai čia turėjo savo natūralias pirtis, kuriose net buvo rasta aukso. Tose pirtelėse po atviru dangumi, kur iki šiol trykšta vandenys, ir dabar galima pasisėdėti.

Švyturys „Cabo Vilano“ vadinamojoje Mirties pakrantėje / Vaidos Urbonaitės nuotr.

Kaip sako pašnekovė, Galisijoje apskritai daug kur yra terminių vandenų, įsikūrę SPA viešbučiai, centrai, siūlantys įvairiausių sveikatingumo procedūrų.

Dar vienas dalykas, ką pašnekovė pataria būtinai pamatyti, jei teks apsilankyti Santjago de Komposteloje, – jau minėta katedra, tiksliau, joje atliekama ceremonija.

„Ten yra botafumeiro, lietuviškai – smilkalinė (bažnyčioje naudojami smilkalai). Pas mus bažnyčioje kunigas rankose laiko tą smilkalinę, o Santjago de Kompostelos katedroje – didžiausia smilkalinė pasaulyje: 1,58 m, sveria beveik 80 kg. Jei per kurias mišias paleidžiama, 8 žmonės ją įsupa ir ji siūbuoja per visą katedrą, pasiekia apie 70 km per valandą greitį. Patarčiau pačios katedros puslapyje pasitikrinti, kada ta ceremonija vyksta, nes tai pamatyti gali tik kartą gyvenime“, – tikina gidė.

Santjago de Kompostelos katedra / V. Urbonaitės nuotr.

Patarimai keliaujantiesiems į Galisiją

V. Urbonaitė sako, kad geriausia Galisiją aplankyti pavasarį arba rudenį. Vis dėlto įspėja prisiminti, jog tai gana lietingas regionas, todėl reikia būti pasirūpinus tinkama avalyne ir rūbais.

„Vasarą, jei pasiseka, būna saulėta ir karšta. Tuo metu vykti nepatarčiau, nes priklausomai nuo regiono temperatūra gali pakilti iki 35–40 laipsnių. Kadangi šalia Atlanto vandenynas, klimatas drėgnokas, tad gali būti nemalonu. Žiemą galima susidurti su tuo, kad labai drėgna. Jei lauke 10 laipsnių ir lyja, tas pojūtis temperatūros visai kitoks, smelkiasi drėgmė“, – sako ji.

Priklausomai nuo to, ką keliautojai ketina pamatyti, pašnekovė pataria rinktis 10 arba 14 dienų kelionę. 10 – jei norisi aplankyti tik pakrantę, bent 14-a – jei ketinama pažinti visą Galisiją.

Lietus Santjago de Komposteloje / V. Urbonaitės nuotr.

Jei žmogus vairuoja, ji rekomenduoja kelionėms vietoje nuomotis automobilį.

„Nuomos kainos nedidelės, už 26–35 eurus galima išsinuomoti automobilį dienai. Viešuoju transportu viską, didžiausius miestus, centrus, pasieksim tiek autobusais, tiek traukiniais. Bet labai bloga infrastruktūra, jungianti mažesnes vietoves, tada labai sunku derintis. Čia, manyčiau, arba taksi, bet tai yra nepigu (tačiau yra specialių taksi įmonių, siūlančių taksisto ir gido paslaugas), arba išsinuomojus automobilį“, – dėsto ji.

Pašnekovės teigimu, kainos Galisijoje nėra gąsdinančios ir tikrai mažesnės negu Barselonoje ar Madride.

„Maisto kainos, mano akimis, labai nedidelės, kavos puodelį gausi už 1,2–1,5 Eur. Neblogo vyno taurė – 2,5 Eur. Neblogus pietus gali pavalgyti už 15 Eur. Piligrimai ieškosi pigiau, jiems būna specialus meniu, tad galima pavalgyti ir už 5–10 eurų, – dėsto ji ir priduria, kad, žinoma, yra ir prabangių restoranų su atitinkamomis kainomis: – Bet šiaip tiek maisto, tiek gėrimų kainos labai pasiekiamos. Viešbučių yra visokio spektro, nuo 2 iki 5 žvaigždučių, daug kaimo sodybų, apartamentų. Manyčiau, tiek turtingesnis keliauninkas, tiek pataupantis ras ką nors pagal savo galimybes.“

Be to, ji priduria, kad Ispanijoje apskritai restoranuose nepaliekama arbatpinigių. Gidė atskleidžia ir dar vieną paslaptį, kas gali padėti sutaupyti Galisijoje.

Santjago de Kompostela / V. Urbonaitės nuotr.

„Ne visoje Ispanijoje, bet kai kuriuose regionuose, jei užsisakai gėrimą, tau prie jo duoda nedidelį užkandį – tapą. Jei imi antrą gėrimą, gauni didesnį užkandį, prie trečio – dar didesnį. Tai ir išgeri, ir pavalgai. Juokas juokais, bet reikia žinoti, kad prie gėrimo tau visada ką nors duos. Bet jei atėjai, iš karto užsisakei valgyti, tai tapos negausi. Tai galioja ne tik prie alkoholinių gėrimų, bet ir prie vandens, o prie kavos duos kokį nors sausainį“, – patarimais dalijasi V. Urbonaitė.

Taip pat ji įspėja, kad Galisijoje, kaip ir visoje Ispanijoje, reikia priprasti prie valgymo laiko. Maitinimo įstaigos atsidaro apie 9.00–9.30 val. Pietų duodama nuo 13.00 iki maždaug 16.00 val., bet nuo 16.00 iki maždaug 19.00–20.00 val., pasak gidės, rasti pavalgyti bus sunku. Vakarienei restoranai čia atsidaro apie 20.00 val., nors patys vietiniai įprastai vakarieniauja 21.00 ar net 22.00 valandą.

Ji taip pat pataria pasiruošti Galisijos gyventojų charakteriui, nes jis ne toks kaip visų ispanų.

„Jie šaltesni, lėtesni. Malonūs, bet gali pasirodyti grubesni. Gal lemia klimatas“, – šypteli pašnekovė.