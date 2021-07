Anglija toliau planuoja atlaisvinimus: visiškai pasiskiepijus saviizoliacijos nebereikės net po kontakto su užsikrėtusiuoju

Visiškai pasiskiepijusiems asmenims Anglijoje nebereikės laikytis saviizoliazijos po artimo kontakto su užsikrėtusiuoju. Tokios taisyklės turėtų būti įvestos nuo rugpjūčio 16 dienos, antradienį vakare pranešė sveikatos apsaugos sekretorius Sajidas Javidas, kurį cituoja BBC.

S. Javidas taip pat pranešė, kad tokios pat taisyklės galiotų visiems asmenims, neturintiems 18 metų.

Jei žmogus antros skiepo dozės sulauks prieš pat rugpjūčio 16-ąją arba po jos, jam reikės palaukti dvi savaites, kad galėtų naudotis naujomis laisvėmis, sakė sveikatos sekretorius.

Kadangi asmenys iki 18 metų dar nėra aktyviai skiepijami, jiems taip pat bus taikomi saviizoliacijos atlaisvinimai.

Suaugusiesiems, turėjusiems artimą kontaktą su užsikrėtusiu asmeniu, būtų rekomenduojama kuo greičiau atlikti PGR testą, kad būtų įsitikinta, jog užsikrėtimo nėra. Vaikams ši rekomendacija galios priklausomai nuo jų amžiaus.

Nustačius teigiamą užsikrėtimo atvejį, saviizoliacija vis dar bus privaloma nepriklausomai nuo to, ar žmogus visiškai paskiepytas, ar ne.

Londonas / J. Wennington/Unsplash nuotr.

Šiuo metu asmenys, turėję artimą kontaktą su užsikrėtusiuoju, privalo saviizoliuotis 10 dienų.

Kaip rašo BBC, S. Javidas taip pat sakė, kad šią savaitę bus pateikta daugiau detalių apie saviizoliacijos taisykles keliaujant į užsienį.

Tuo metu švietimo sekretorius Gavinas Wiliamsonas oficialiai paskelbė, kad nuo liepos 19 dienos nelieka mokyklų burbulų, dėl kurių daugybė moksleivių buvo uždaryti namuose, jei vienas vaikas klasėje susirgdavo.

Pirmadienį Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas patvirtino, kad daugumos kitų ribojimų, įskaitant kaukių dėvėjimą bei socialinio atstumo laikymąsi, ketinama atsisakyti liepos 19 dieną.

Tuo metu susirgimų skaičiai JK vis dar sparčiai auga. Antradienį patvirtinti 28 773 užsikrėtimo atvejai ir 37 mirtys per 28 dienas. Kaip BBC cituoja S. Javidą, sprendžiant iš to, kaip auga užsikrėtusiųjų skaičiai, iki liepos 19 dienos jie turėtų padvigubėti, tai yra iki 50 000 naujų atvejų per parą.