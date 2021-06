Netikėtai mirė Vokietijoje gyvenęs vienas pirmųjų nepriklausomos Lietuvos kirpėjų Robertas Bilinkevičius

Birželio 1 d. mirė kadaise vienas garsiausių plaukų stilistų Lietuvoje Robertas Bilinkevičius. Žinią apie bičiulio netektį portalui LRT.lt patvirtino televizijos laidų vedėja Asta Stašaitytė.

Urna su Berlyne gyvenusio velionio palaikais jau pargabenta į Lietuvą.

A. Stašaitytė LRT.lt pasakojo, kad stilistą prisimena kaip žmogų, kuris mokėjo draugauti ir mylėti.

„Jis labai mylėjo savo draugus. Teko laimė būti drauge, kurią jis labai lepindavo – vakarienėmis, šukuosenomis, kol gyveno Lietuvoje. Jis unikalus meistras. Jis neskaičiavo valandų, jei turėdavo kokį sumanymą. Man įsimintiniausia buvo, kai jis dažė man plaukus ir turėjo sumanymą, kad jie turi labai žėrėti. Dėl to jis skaidė vos ne po 10 plaukelių ir dažė juos trimis skirtingais atspalviais. Iš viso 9 valandas truko tas dažymas. Per tą laiką jis sugebėjo ir mane juokinti, ir atnešti pavalgyti, kol pas jį sėdėjau, ir dar po to suorganizuoti kokią vakarienę.

Robertas ką mylėjo, tą mylėjo. Jis buvo gal kartais ūmaus būdo ar kokį aštresnį žodį apie ką nors pasakydavo, nes turėjo nuomonę apie viską gan stiprią. Bet tiems draugams, kurie buvo jo draugai, jis buvo kažkoks stebuklas, galėdavo padaryti bet ką, neskaičiuodamas nei savo laiko, nei pinigų, nei jėgų“, – pasakojo A. Stašaitytė.

Ji taip pat sakė, jog bičiulį lankė ir tuomet, kai jis gyveno Vokietijoje.

„Paskutinį kartą buvau pas jį Berlyne per praėjusias Velykas. Berlyne buvo nukrautas stalas, mus su vaikais apipylė dovanomis, džiaugėsi kiekvienu, kas jį aplanko, kas atvyksta. Turėjo tikrai dosnią širdį. Patys gražiausi prisiminimai“, – mintimis dalijosi laidų vedėja.

R. Bilinkevičius buvo vienas pirmųjų Lietuvos Nepriklausomybės laikų kirpėjų, kurie išgarsėjo kaip pramogų pasaulio atstovų plaukų stilistai. Jis sukūrė legendinėmis tapusias šukuosenas: Astai Stašaitytei plaukus nudažė raudonai, Arui Vėberiui – baltai, o Agnę Grigaliūnienę įkalbėjo plaukus nusikirpti trumpai.

Prieš daugiau nei dvidešimt metų jis persikraustė gyventi į Vokietijos sostinę Berlyną, ten tęsė karjerą, buvo įkūręs dvi kirpyklas.

Atsisveikinimas su velioniu vyks birželio 12 d., 12 val., Ukmergės Šventosios Trejybės bažnyčioje. Vyks šv. mišios, o vėliau palaikai bus lydimi į Ukmergės kapines.