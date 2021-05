„Brexito“ pasekmės ES piliečiams: griežtesnė patikra pasienyje, nakvynė migrantų centre ar net deportacija

Po „Bexit“ pasikeitus įstatymams, tiek turistams, tiek JK dirbantiems ES piliečiams įvažiavimas į šalį tapo sudėtingesnis. Kaip praneša „The Guardian“, pasienyje kai kurie svetimšaliai pasitinkami įtariai.

EU piliečiai, gyvenantys ir dirbantys JK, Britanijos dienraščiui pasakojo, kad pirmą kartą gyvenime pasienyje jie pasitinkami įtariai ir net su galimybe nebūti įleisti į šalį dėl to, jog pareigūnai nebuvo supažindinti su naujomis „Brexit“ taisyklėmis.

Wolfgangas, vokietis, valdantis IT verslą, buvo sulaikytas Hitrou oro uoste, nepaisant to, kad turi nuolatinio gyventojo statusą ir netrukus įgis Britanijos pilietybę.

Hilary Bennas, JK parlamento narys, „The Guardian“ sakė, jog tokia situacija, su kuria susidūrė vokietis, kelia nerimą, kas laukia 4.9 mln. ES piliečių, kurie turi leidimą nuolat gyventi šalyje arba yra pateikę tokį prašymą, ypač, kai jie pradės grįžinėti iš gimtųjų šalių dabar, kai sugriežtinti ir COVID-19 reguliavimai.

Anot jo, pasienio pareigūnai turi būti visiškai apmokyti, kaip taikyti naujas taisykles.

Tarp kitų panašių atvejų – Antonio, ispanų oro linijų darbuotojas, kuris buvo priverstas Gatviko oro uoste laukti 45 minutes, kol pasieniečiai bandė nuspręsti, ar jis nemeluoja sakydamas, kad turi pateikęs nuolatinio gyventojo prašymą.

„The Guardian“ jis sakė: „Mano pasas nebuvo susietas su leidimu nuolat gyventi. Kai pasakiau, kad aplikavau su savo ID kortele, ką Anglijos vidaus reikalų ministerija leidžia, jie man pasakė, kad ID kortelės pasienyje nebepriimamos.“

Oro uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis buvo praleistas tik tada, kai pateikė savo oro linijų pažymėjimą ir savo skrydžių grafiką, kad įrodytų, jog nėra nelegalus migrantas.

„Dėl savo darbo skraidau į daugelį šalių ir buvau daugelio šalių pasieniuose. Čia pasijutau lyg atvykęs į kokią priešų valstybę“, – „The Guardian“ sakė jis.

Oro uoste gali tekti net nakvoti

Dienraštis taip pat skelbia, kad per pastaruosius tris mėnesius 3,294 ES piliečiai buvo neįleisti į JK, nepaisant to, kad „Brexit“ taisyklės nurodo, kad jie gali atvykti be vizų. Tuo metu praėjusių metų pirmą ketvirtį neįleisti buvo tik 493 ES piliečiai, nors oro eismas buvo 20 kartų aktyvesnis.

Atvykėliai gali būti sustabdyti ir sulaikyti, arba išsiųsti atgal, jei kyla įtarimų, jog jie atvyksta į Britaniją dirbti ar apsistoti neatitinkant naujų reikalavimų.

Publikuoti duomenys parodė, kad ne vienas ES keliautojas, padaręs klaidą dėl naujų reikalavimų, buvo laikomas kelias dienas imigrantų sulaikymo centruose. Taip pat ne vienas buvo priverstas praleisti kelias valandas arba net visą naktį oro uoste, laukiant atgalinio skrydžio.

Londonas / Lucas Davies/Unsplash nuotr.

Kaip rašo „The Guardian“, po publikacijų apie sulaikytus ES piliečius, Britanijos vidaus reikalų ministerija įsakė, kad, jei įmanoma, tokiems keleiviams būtų suteiktas užstatas, kad laiką iki kelionės atgal būtų galima praleisti apsistojant pas draugus ar artimuosius.

Lietuviai kol kas atvyksta sklandžiai

Kaip LRT.lt portalui teigė JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė, dauguma JK gyvenančių lietuvių yra susitvarkę leidimus nuolat gyventi arba yra pateikę tam prašymus, todėl į šalį patenka be problemų.

Vis dėlto, padaugėjus skrydžių, pasak jos, užtrukti oro uoste gali tekti ilgiau ir lietuviams.

„Srautas šiuo metu labai minimalus ir dažnai skrendančiųjų lėktuvu keleivių būna tik kelios dešimtys. Tad atsigavus judėjimui ir skrydžiams pilnu tempu, dokumentų patikra gali užtrukti šiek tiek ilgiau.

Atkreipiu dėmesį, kad vykstant su kitu dokumentu, negu buvo registruojamasi leidimui nuolat gyventi, pasienyje nemato jūsų duomenų, nes statusas yra susietas su dokumentu, ne vardu, pavarde, asmens kodu, bet būtent su dokumento duomenimis.

Todėl jei registravotės su ID kortele, o vykstate su pasu, prisijungus prie sistemos jums gali tekti parodyt suteiktą statusą. Jau keli kartai buvo, kai žmonės turėjo laukti, nes tiesiog jų nerado sistemoje dėl kito dokumento“, – aiškino A. Černiauskaitė.

Alvija Černiauskaitė / Asmeninio albumo nuotr.

Ji pažymi, kad pasikeitus pasui, detales taip pat svarbu atnaujinti sistemoje, kitaip įvažiuojantysis taip pat gali būti neatpažintas.

Bendruomenės pirmininkė turi patarimą ir atvykstantiems naujai.

„Jeigu vykstama be dokumentų, naujai, reikia pasiruošti ir turėti informaciją, kur apsistos, ką lankys, jeigu turistiniu tikslu, o jeigu darbo – būtinai susitvarkyti vizą“, – LRT.lt dėstė ji.