Kaukės lauke ir visų norinčiųjų nepriimančios kavinės – lietuviai papasakojo apie vis labiau atsigaunančią Ispaniją

Nors praėjusį savaitgalį nepaprastąją padėtį atšaukusioje Ispanijoje buvo fiksuojamos į gatves ar paplūdimius švęsti susirinkusių gyventojų minios, čia įsikūrę lietuviai sako, kad sujudimas buvo trumpalaikis. Jų teigimu, bene daugiausia džiaugsmo ispanams suteikė panaikintas ribojimas keliauti šalyje, tačiau atsipalaiduoti neskubama: „Taisyklių laikymasis čia žymiai griežtesnis nei Lietuvoje.“

Praėjusią savaitę internete ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti lauke be veido kaukių šokantys ir besilinksminantys ispanai. Miestų gatves vidurnaktį užplūdę gyventojai taip šventė pusmetį trukusios nepaprastosios padėties pabaigą.

Nepaisant kai kurių opozicionierių kritikos, valdančioji Ispanijos koalicija atsisakė minties pratęsti nacionalinį karantiną, o premjeras Pedro Sanchezas pažymėjo, kad COVID-19 plitimui suvaldyti pakaks regioninių ribojimų, skelbė AP.

Vakarėlis Barselonos paplūdimyje / AP nuotr.

Miestas atsigauna iš lėto

Ispanijos sostinėje gyvenanti lietuvė Dovilė Krauzaitė sako, kad čia žmonės į įprastą gyvenimą grįžta po truputį. Gatvėse surengtus vakarėlius Madride ir kituose šalies miestuose dėl atšauktos nepaprastosios padėties ji vadina išpūstu burbulu – esą žmonės greitai išsiskirstė.

„Žmonės žinojo, kad bus atlaisvinimai, todėl visas miestas to laukė kaip Naujųjų metų – kas bus po vidurnakčio, koks stebuklas? Bet iš tikrųjų nieko neatsitiko. Realiai dalyvavo jaunimas, kuris susirinko į tas pačias vietas, kur paprastai būna susibūrimai ir išgertuvės gatvėje, truputį pašūkavo, pašoko ir greitai išsisklaidė.

Madride mes tik tris mėnesius buvome uždaryti, tai buvo didelis smūgis miestui, o paskui jis buvo iš dalies atviras. Bet staigaus sugrįžimo nėra, viskas po truputį – miestas atsigauna, viešbučiai atsidaro, apie turizmą vis daugiau šnekama“, – pasakoja lietuvė.

Anot jos, ryškėja ir pandemijos paliktos žymės gyventojų psichikos sveikatai. „Jaučiasi, kad žmonės labai stipriai paliesti. Daug žmonių prarado artimuosius, daug skyrybų, daug pakeitė būstus ar išsikraustė iš miesto, nes Madride būstai labai maži, labai brangūs, žmonėms buvo sunku leisti mėnesius užsidarius tarp tokių ankštų sienų“, – sako D. Krauzaitė.

Visi norintieji netelpa

Nuosavą barą turinti pašnekovė pažymi, kad ispanams kavinės ir barai yra svarbi kultūros dalis, todėl norinčiųjų gauti staliuką tiek dabar, tiek iki nepaprastosios padėties atšaukimo netrūko.

Kaip aiškina lietuvė, šiuo metu restoranams ir barams leidžiama dirbti iki 12 valandos, galima priimti žmones ir viduje, tiesa, čia privaloma laikytis atstumo reikalavimo, prie vieno staliuko leidžiama sėdėti iki 4 asmenų, ribojamas ir vienu metu viduje galinčių būti klientų skaičius.

„Dirbame tik su rezervacijomis ir visi netelpa, turime jiems atsakyti. Bet pastebėjome, kad prailginus darbo laiką žmonės tapo šiek tiek ramesni. Anksčiau būdavo, kad kuo trumpesnis darbo laikas, tuo daugiau vartodavo alkoholio, skubėdavo greičiau užsisakyti, nes spausdavo laikas“, – dėsto D. Krauzaitė.

Ji pasakoja, kad išankstinės rezervacijos dabar būtinos ne tik restoranuose ar baruose, bet ir kitose laisvalaikio ar paslaugų vietose, pavyzdžiui, einant į banką. Ribojant žmonių skaičių jau pradeda veikti teatrai ir koncertų salės, vardija pašnekovė.

Gyventojai neatsipalaiduoja ir laikosi reikalavimų

Ispanijoje, Valensijoje, gyvenantis tautietis Martynas Čerkauskas pasakoja, kad atšaukus nepaprastąją padėtį daugelyje regionų neliko komendanto valandos, o bene labiausiai gyventojus džiugina panaikinti kelionių šalies viduje ribojimai.

Pašnekovo teigimu, Ispanijoje nemažai žmonių turi antrą būstą kitame regione, pavyzdžiui, prie jūros, todėl šis draudimas kėlė nemažai nepasitenkinimo.

„Iki tol tik Madrido regionas nedraudė atvykti ir išvykti, visi kiti buvo įvedę vienokius ar kitokius draudimus. Negalėjome niekur keliauti, nes buvo policijos kontrolė“, – sako pašnekovas.

Vis dėlto Ispanijoje ir toliau privaloma dėvėti kaukes tiek viduje, tiek lauke, būtina laikytis saugaus atstumo. Anot lietuvio, gyventojai laisvesniu gyvenimu džiaugiasi, bet nemažai laisvės buvo ir iki tol.

„Antras karantinas buvo žymiai lengvesnis nei pernai pavasarį. Ir mokyklos dirbo, ir išeiti į lauką pasivaikščioti, ir sportuoti buvo galima, ir kavinės, barai dirbo. Valencijoje jie buvo uždaryti tik nuo Trijų karalių iki kovo, o vėliau dirbo ir viduje žmones priėmė, tik darbo laikas buvo ribojamas. Tad žmonės pakankamai laisvės turėjo, nebuvo kosminio pasikeitimo“, – komentuoja M. Čerkauskas.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad, nepaisant laisvėjančio gyvenimo, ispanai neatsipalaiduoja ir laikosi tebegaliojančių reikalavimų. Jis sako pastebintis, kad čia į taisykles žiūrima rimčiau nei Lietuvoje.

„Būna, kad nelegalius vakarėlius policija išvaiko, bet šiaip taisyklių laikymasis čia žymiai griežtesnis nei Lietuvoje. Man atrodo, kad žmonių sąmoningumas truputį kitoks. Čia didžiuliai žmonių skaičiai, todėl reikia saugotis. Be to, pirmas griežtas karantinas, kai buvo labai daug mirčių, daug ko išmokė. Visi išsigando, išmoko saugotis ir to [įgūdžio] nepraranda.

Gatvėse nemačiau nė vieno žmogaus, kuris eitų be kaukės. Čia daug policijos, gatvėje turbūt kas 3–5 minutes matau policijos automobilį ir policininkai labai principingi, baudos irgi didžiulės. Tad atsipalaiduoti nelabai išeina, bet ir žmonės sąmoningi“, – mintimis dalijasi M. Čerkauskas.

Lietuvis atkreipia dėmesį, kad kiekvienas regionas turi daug autonomijos, todėl pablogėjus situacijai gali įvesti sugriežtinimų vietiniu lygmeniu.

Skiepijimas vyksta sklandžiai

Paklaustas apie sergamumą šalyje ir skiepijimo tempą, pašnekovas pažymi, kad statistika nuteikia optimistiškai, o skiepijimo procesas vyksta sklandžiai.

„Nesklandumai nebent tokie, kad kažkur būna eilės ar trūksta vakcinų, o procesas panašus kaip ir Lietuvoje – apie trečdalis gyventojų paskiepyti bent viena doze.

Kadangi čia daug senyvų žmonių, vakcinacija užstrigusi vyresnio amžiaus grupėse. Dabar skiepijama 50–60 amžiaus grupė, bet kiekviename regione gali būti tam tikrų skirtumų“, – dėsto lietuvis.

Naujausiais duomenimis, Ispanijoje per parą užfiksuota 5 701 naujas COVID-19 atvejis. Iš viso šalyje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo daugiau nei 3,5 mln. žmonių. Mirė daugiau nei 79 tūkst. gyventojų.