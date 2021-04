LRT trumpai. Svarbiausios savaitės naujienos iš Lietuvos: atvertos lauko kavinės ir aptikta nauja koronaviruso mutacija

Lauko kavinių atvėrimas, neatpažinta koronaviruso mutacija, pradėtas skiepijimas „Johnson & Johnson“ vakcina, sumažėjęs lietuvių alkoholio suvartojimas, – portalas LRT.lt trumpai pateikia svarbiausius šios savaitės įvykius ir temas iš Lietuvos.

Su COVID-19 susijusios naujienos

Per šią savaitę Lietuvoje patvirtinti 7636 COVID-19 atvejai. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 241 tūkst. 297 žmonės.

Koronavirusas šią savaitę nusinešė 87 gyvybes. Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3848 žmonės.

Šalyje nuo COVID-19 pirma vakcinos doze paskiepyti 630 tūkst. 760 asmenų, abiem – 246 tūkst. 835.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bent viena vakcinos doze yra paskiepyta 48,2 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 62 proc. 70–79-erių metų gyventojų ir 42,2 proc. 60–69 metų gyventojų.

Iš viso Lietuva yra gavusi 919 tūkst. 805 vakcinos dozes, visos jos pristatytos į skiepijimo centrus, kuriuose iki šiol sunaudota 877 tūkst. 595 dozės.

Per dvi savaites beveik trečdaliu išaugo aktyvių protrūkių prekybos srityje, beveik penktadaliu – gamybos sektoriuje. Be to, šalyje toliau auga dėl COVID-19 į ligonines guldomų žmonių skaičius, ypač Vilniaus ir Kauno regionuose.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šią savaitę įsigalioję karantino atlaisvinimai:

* Veiklą atnaujino visos prekybos centrų parduotuvės. Tiesa, jos negalės dirbti savaitgaliais.

* Barams ir restoranams lauke leista vėl priimti klientus. Darbo laikas apribotas nuo 7 iki 21 valandos.

* Leista organizuoti nedidelius renginius, veikti teatrams ir kino teatrams, laikantis papildomų saugumo reikalavimų. Bus privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius, žiūrovai bus sodinami išlaikant dviejų metrų atstumą. Taip pat leidžiama ekskursijas vesti ne tik turintiems imunitetą žmonėms, plačiau atverti pramogų parkus.

Laisvesnės karantino sąlygos asmenims, turintiems imunitetą. Įsigaliojo palengvinimai, pagal kuriuos imunitetą turintiems žmonėms galioja laisvesnes karantino sąlygas, tarp jų – galimybė lankyti pacientus ligoninėse. Ligoninių atstovai nerimauja, kad tai gali padidinti viruso plitimo riziką, todėl ne visos gydymo įstaigos linkusios leisti lankymą. Turintieji imunitetą taip pat galės lankyti nuteistuosius.

Pradėtas skiepijimas „Johnson & Johnson“ vakcina. 4,8 tūkst. vakcinos dozių bus skirta senjorams, pacientams ligoninėse ir į užsienį išvykstantiems diplomatams. Šia vakcina pasiskiepyti užtenka vieną kartą.

Vakciną naudoti pradėta vėliau gamintojo prašymu, aiškinantis ryšį tarp vakcinos ir kraujo krešulių, tačiau Europos vaistų agentūra pranešė, kad neįprasti kraujo krešuliai turėtų būti įvardyti kaip labai retas šios vakcinos šalutinis poveikis, ir pabrėžė, jog vakcinos nauda vis tiek viršija riziką.

Skiepijimas „Litexpo“. Vilniuje nuo kitos savaitės atveriamas dar vienas COVID-19 vakcinavimo centras – jis veiks parodų centre „Litexpo“. Čia bus įsteigta 50 vakcinavimo kabinų ir bus galimybė paskiepyti iki 15 tūkst. gyventojų per parą.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Masinė vakcinacija. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad bus siekiama masinę vakcinaciją skirtingose savivaldybėse pradėti panašiu metu, nes žmonės neturi būti diskriminuojami dėl gyvenamosios vietos. Ji negalėjo pasakyti, ar skiepijimą pavyks pradėti birželio 1-ąją.

Nauja koronaviruso mutacija. Lietuvoje aptikta koronaviruso atmaina, turinti pavojinga laikomą mutaciją, kaip manoma, didinančią viruso atsparumą skiepams. Iš pradžių paskelbta, kad su ja siejami atvejai nustatyti Anykščių rajone, tačiau vėliau paaiškėjo, kad ji rasta ir ėminiuose iš kitų miestų. Savivaldybėje vyksta intensyvesnis testavimas, specialistai kol kas nepastebi, kad atvejai, siejami su šia atmaina, būtų išskirtiniai.

Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Alkoholio suvartojimas sumažėjo

Kol kas neoficialiais Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuva nebėra daugiausia alkoholio suvartojanti šalis pasaulyje, kokia buvo 2016-aisiais, sakė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) vadovas Renaldas Čiužas. Tuomet vienam gyventojui teko 16,3 litro grynojo alkoholio, naujausiais 2019 metų duomenimis, tenka 12,7 litro. Tai, pasak įstaigos vadovo, vis dar viršija Europos vidurkį.

Siūlymas ilginti darbingą amžių

Europos Komisija ragina Lietuvą per du dešimtmečius padidinti darbingą žmonių amžių iki 72 metų. Šiuo metu vidutinė vyrų gyvenimo trukmė siekia 71,5 metų, moterys vidutiniškai sulaukia 81-erių. Ekspertai teigia, kad Europai senstant išsilaikyti darbo rinkoje teks vis ilgiau, net jeigu pensinis amžius išliks panašus.

Senatvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Premjerė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad Vyriausybės tikslas pirmiausia yra užtikrinti, jog žmonių sveiko gyvenimo trukmė būtų kuo ilgesnė.

„Šis klausimas yra komplikuotas, nes sveikų gyvenimo metų Lietuvoje žmonės nesulaukia tiek, kiek mes norėtume“, – paklausta apie Europos Komisijos siūlymą ilginti darbingo amžiaus trukmę iki 72 metų, žurnalistams teigė I. Šimonytė.

Senatvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dingusios apsaugos priemonės kovai su pandemija

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad dingo beveik 850 tūkst. apsaugos priemonių, kurios pernai į Lietuvą atgabentos iš Kinijos. Jų vertė siekė 912 tūkst. eurų. Dokumentai rodo, kad Lietuvą jos pasiekė, bet nėra žinoma, kur ir kada dingo vėliau.

Dėl to nuspręsta kreiptis į prokuratūrą, ji pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už priemonių logistiką atsakinga Susisiekimo ministerija teigia, kad Lietuvos paštas paskirstė visas apsaugos priemonių siuntas.