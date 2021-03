LRT trumpai. Svarbiausios savaitės naujienos iš Lietuvos: leidimas dirbti muziejams ir daugiau britiškos atmainos atvejų

Sprendimas leisti dirbti muziejams ir kiti karantino sušvelninimai, Kovo 11-osios minėjimas, daugiau britiškos koronaviruso atmainos atvejų – portalas LRT.lt trumpai pateikia svarbiausius šios savaitės įvykius ir temas iš Lietuvos.

Su COVID-19 susijusios naujienos

Per šią savaitę Lietuvoje patvirtinti 3154 COVID-19 atvejai. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 205 tūkst. 385 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 191 tūkst. 277 asmenys, deklaruota – 147 tūkst. 262 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 6739 asmenys, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 50 tūkst. 754.

Nuo COVID-19 Lietuvoje per šią savaitę mirė 68 žmonės. Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3396 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6861 mirtis.

Iš viso šalyje pirmąja doze paskiepyta 253 tūkst. 563 žmonės, abiem dozėmis – 98 tūkst. 924 asmenys.

Kovo 11-oji Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro (ECDC) duomenys rodo, kad Lietuva pagal sergamumą Europos Sąjungoje šiuo metu užima 17, pagal mirtingumą – 13 vietą.

Karantino švelninimas. Trečiadienį Vyriausybė nusprendė sušvelninti karantino režimą Lietuvoje. Didžioji dalis pokyčių įsigalios nuo kovo 15 d. Įvestos naujos karantino sušvelninimo priemonės, susijusios su prekyba, judėjimu, kultūros, ugdymo įstaigų veikla.

Išsamiau su pakeitimais galite susipažinti ČIA.

Vakcinavimo naujienos. Nors kelios Europos Sąjungos šalys nusprendė laikinai sustabdyti skiepijimą „AstraZenecos“ vakcina, Lietuva to daryti neplanuoja. Sprendimai stabdyti skiepijimą šia vakcina kitose šalyse priimti pastebėjus, kad kai kuriems pasiskiepijusiems pacientams kraujyje susidarė krešulių. Kol kas nenustatyta, ar tai susiję su skiepu. Lietuvoje yra sustabdytas skiepijimas tik viena vakcinos partija.

Kovo antroje pusėje Lietuva sulauks beveik 25 tūkst. daugiau „Pfizer-BioNTech“ vakcinos dozių, nei buvo numatyta iki šiol, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda.

O Europos Sąjungos naujai patvirtintos „Johnson & Johnson“ vakcinos pirmosios siuntos Lietuvą turėtų pasiekti balandžio pabaigoje, informavo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

Skiepijimas nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šią savaitę taip pat paskelbta, kad gegužę planuojamam pradėti masiniam gyventojų skiepijimui būtų registruojamasi per e. sveikatos sistemą. Gyventojus skiepytis ruošiamasi kviesti pradedant nuo vyresnių amžiaus grupių. Tam, kad būtų užtikrintas sklandus sistemos veikimas, Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) bei e. sveikatą prižiūrintis Registrų centras žada numatyti rezervinius pajėgumus, pranešė SAM.

Britiškosios atmainos atvejai. Ištyrus 516 ėminių, Lietuvoje aptikta dar 30 „britiškosios“ koronaviruso atmainos atvejų. Iš viso ištyrus per 1 tūkst. ėminių jų iki šiol nustatyta 80. Ekspertai perspėja, kad britiškoji atmaina gali plisti greičiau.

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kovo 11-osios minėjimas

Lietuvai švenčiant 31-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines, šalies vadovai paragino gyventojus iš šios dienos semtis įkvėpimo ir kovojant su koronaviruso pandemija prisiminti tų laikų susitelkimą.

Įprastas iškilmingas minėjimas Seime dėl epidemiologinės situacijos nevyko. Taip pat nevyko įprasta šventinė eisena Vilniuje, o tautininkų Kovo 11-osios eitynes šiemet pakeitė automobilių paradas, pramintas važiuotynėmis.

Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies trispalvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ryte į aukščiausią Lietuvos statinį – Vilniaus televizijos bokštą – buvo iškelta didžiausia šalyje trispalvė, vakare sostinėje nušvito Trijų Kryžių kalnas ir kiti pastatai.

Šventinės dienos akimirkas, užfiksuotas LRT.lt fotografų, galite pamatyti ČIA.

Trijų Kryžių kalnas Kovo 11-ąją / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Seimo pavasario sesijos pirmasis posėdis

Šią savaitę įvyko pirmasis Seimo pavasario sesijos posėdis. Esminiai jo aspektai:

* Parlamentui pateikti opozicijos siūlymai leisti daugiau žmonių kompensuojamuosius vaistus įsigyti nemokamai ir labiau remti nuo krizės nukentėjusius gyventojus, grįžtančius dirbti darbdaviams atšaukus jų prastovas. Šiems pasiūlymams pritarta po pirmosios pateikimo stadijos, jie toliau bus svarstomi gavus Vyriausybės išvadą.

* Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė informavo parlamentarus, kad gegužės mėnesį pateiks Seimui patikslintą 2021 metų valstybės biudžetą.

* Prisiekė naujas Seimo narys Artūras Skardžius. Jis dirbs opozicinėje Darbo partijos frakcijoje. A. Skardžius parlamentaro mandatą gavo, iš Seimo pasitraukus pagal Darbo partijos kandidatų sąrašą išrinktam Antanui Guogai.

* Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pranešė, kad valdantieji netrukus Seimui pateiks svarstyti alkoholio draudimų švelninimus. Pasak jos, svarstytini reklamos draudimų atlaisvinimai, keičiama amžiaus riba, nuo kada galima vartoti alkoholį, jo prekybos laikas.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Diskusijos dėl konvencijos

Lietuvoje besitęsiant diskusijoms dėl Stambulo konvencijos, Lietuvos tradicinės krikščioniškosios bendrijos išplatino kreipimąsi, kuriame reiškia savo nepritarimą šiai konvencijai ir partnerystės įteisinimui. Jos ragina pasirūpinti smurto prieš moteris užkardymu kitomis teisės normomis, neperkeliant į Lietuvos teisėkūrą socialinės lyties koncepcijos.

Prezidentas teigė palaikantis diskusijas dėl Stambulo konvencijos, o dėl jos ratifikavimo siūlė apsispręsti vėliau. Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen sakė, kad konvencijos svarstymas Seimo salėje turi būti paskutinis etapas, ir pati žadėjo prisidėti prie viešų diskusijų šiuo klausimu.

Mažėjantis nedarbas

Užimtumo tarnybos duomenimis, registruotas nedarbas praėjusį mėnesį sumažėjo 0,3 punkto – iki 16,1 proc. Tarnybos vadovė sako darbo rinkoje matanti teigiamų pokyčių bei atkreipia dėmesį, kad praėjusį mėnesį mažiau žmonių registravosi bedarbiais, o naujų darbo vietų registruojama vis daugiau.

Nedarbas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Evakuacija iš daugiabučio

Pirmadienio vakarą skilus 2004 metais statyto daugiabučio Gabijos gatvėje Vilniuje sienai, iš jo evakuoti gyventojai. Nustačius, kad skilimai pavojaus namo konstrukcijoms nekelia ir jis yra saugus, antradienį gyventojams nuspręsta leisti sugrįžti namo. Reaguodamas į šią situaciją, aplinkos ministras Simonas Gentvilas pareiškė sieksiantis sugriežtinti projektuotojų ir statinių ekspertų atsakomybę už jų projektus.

Demografiniai rodikliai

Statistikos departamentas paskelbė demografinius vasario rodiklius. Per šį mėnesį mirė per 3,7 tūkst. žmonių – penktadaliu daugiau nei pernai tą patį mėnesį. Be to, šiemet vasarį buvo dešimtadaliu mažiau gimusiųjų – 1624, pernai vasarį registruoti 1808 naujagimiai.