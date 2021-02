Jaučia stiprėjantį neigiamą požiūrį į atvykėlius: Norvegija suskaičiavo, kiek lietuvių neatliko COVID-19 testų

Siekiant suvaldyti COVID-19, Norvegijoje pastaruoju metu akys neretai krypsta į imigrantus. Analizuojama, kiek tarp jų užfiksuota naujų susirgimų, o neseniai paskelbta, kiek atvykėlių iš Lenkijos ir Lietuvos neatliko privalomų COVID-19 testų. Lietuvių bendruomenės atstovė sako, kad toks imigrantų išskyrimas kursto neigiamą požiūrį į juos ir neatskleidžia to, kas slypi už statistikos.

Sausio 18 dieną Norvegijoje buvo įvestas papildomas atvykstančiųjų iš užsienio testavimas dėl COVID-19. Nuo šios datos atvykėliai iš raudonųjų šalių turėjo per 24 valandas atlikti COVID-19 testą. Sausio pabaigoje nuspręsta imtis dar griežtesnių priemonių ir uždaryti sienas praktiškai visiems šalyje negyvenantiems užsieniečiams.

Kaip LRT TELEVIZIJAI anksčiau sakė LRT bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas, tokie sprendimai buvo priimti siekiant užkirsti kelią naujų ir itin užkrečiamų koronaviruso mutacijų plitimui, taip pat atsižvelgiant į informaciją, kad daugelis atvykėlių iš užsienio vengdavo atlikti net nemokamai siūlomus ir privalomus COVID-19 testus bijodami, jog gali prarasti sezoninį ar kitą laikiną darbą.

Neseniai ryšio operatoriaus „Telenor“ Norvegijos visuomeniniam transliuotojui NRK pateiktais duomenimis, per pirmas dvi papildomų reikalavimų savaites testuota 17 480 asmenų, atvykusių iš Lietuvos ir Lenkijos. Tiesa, per tą patį laikotarpį iš šių šalių buvo registruota beveik 31 600 SIM kortelių.

Norvegija / Samuel Han/Unsplash nuotr.

Kaip skelbia NRK, nuspręsta analizuoti tik Lenkijos ir Lietuvos duomenis, nes tai dvi šalys, iš kurių į Norvegiją atvyksta dirbti daugiausia žmonių. Taip pat pažymima, kad į statistiką įtraukti ne tik „Telenor“ klientai, bet visos Norvegijos tinklų SIM kortelės.

Pasak šalies „Carito“ organizacijos, kuri padeda ir dirbti atvykusiems migrantams, žmonės neatlieka COVID-19 testų, nes bijo darbdavių. „Jie bijo pranešti ir laikytis taisyklių, baimindamiesi negauti darbo Norvegijoje“, – NRK sakė „Caritas“ teisininkė Marta Frydrych Torkildsen.

Greta šios priežasties ji paminėjo kalbos barjerą, sudėtingas taisykles ir nuolatinius pokyčius. „Matome, kad yra labai daug norinčiųjų elgtis tinkamai, tačiau jie nežino, kaip elgtis. Jie nežino, kur testavimo punktas ir ar juo gali naudotis užsienietis. Į tokius klausimus atsakome kasdien. Matome, kad valdžios institucijos investuoja didelius išteklius, kad išverstų ir išplatintų visus informacijos atnaujinimus, tačiau sunku tą padaryti greitai ir plačiai“, – NRK teigė ji.

Lagaminai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Dalis Norvegijos politikų įsitikinę, kad privalomo testavimo įvedimas pasienyje buvo pavėluotas, nes nemaža dalis imigrantų per gruodžio šventes buvo išvykę į gimtąsias šalis, o po jų be jokios kontrolės grįžo į Norvegiją.

Leidinys „Fædrelandsvennen“ skelbia, kad, remiantis Norvegijos visuomenės sveikatos instituto duomenimis, nuo Naujųjų metų COVID-19 liga Norvegijoje buvo diagnozuota 4 455 imigrantams, o iš viso nuo pandemijos pradžios Norvegijoje COVID-19 nustatytas daugiau nei 21 tūkst. imigrantų.

Dar pernai balandį Vyriausybė skyrė 17 mln. Norvegijos kronų skubioms priemonėms, kurios padėtų sumažinti koronaviruso plitimą tarp imigrantų, – buvo išleista daugiau nei 1 000 plakatų, vaizdo ir garso įrašų 35 kalbomis, tačiau praėjus devyniems mėnesiams skaičiai ir toliau nepaprastai aukšti.

Pagal analizuotus dviejų savaičių naujus atvejus, tenkančius 100 tūkst. gyventojų, tam tikrose imigrantų grupėse skaičius buvo 7–8 kartus didesnis nei tarp Norvegijoje gimusių asmenų, skelbia „Fædrelandsvennen“.

Taip pat pateikiami Norvegijos ligoninių duomenys rodo, kad 44 proc. pacientų sudaro imigrantai. Tiesa, kaip rašo „Fædrelandsvennen“, imigrantai atlieka daugiau testų, o per pastarąsias savaites įvedus ribojimus susirgimų skaičiai kai kuriose imigrantų grupėse sumažėjo netgi stipriau nei tarp vietos gyventojų.

Oslas / Delia Giandeini/Unsplash nuotr.

„Nesąžininga šitaip lyginti“

Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos narė Lina Baltrukonienė sako, kad nuo pat pandemijos pradžios šalyje buvo kalbama apie būtinybę atsekti užsikrėtimų kelią, tačiau tuomet imigrantai nebuvo taip išskiriami. Antrosios bangos metu atsirado daugiau statistinių duomenių, tuomet pradėta daugiau dėmesio skirti ir su imigrantais susijusiems skaičiams, ypač situacijai šalyje pradėjus blogėti.

„Žurnalistai pradėjo žiūrėti į statistiką ir knibinėti, kas, kur ir kaip yra, ir atrado tuos skaičius. Žiniasklaida atlieka savo darbą, bet, aišku, žmonės pradeda reaguoti. Manau, reikia ir politikams, ir kitiems galvoti, kaip tą žinią pateikti ir kam ji gali įdurti į šoną skaudžiai ir visai nepelnytai“, – kalba lietuvė.

Ji pažymi, kad tokios statistikos problematiškumas slypi tame, kad dažniausiai pateikiami tik skaičiai ir nesigilinama, kas už jų slypi. L. Baltrukonienė atkreipia dėmesį, kad pirmiausia imigrantai yra suplakami su pabėgėliais.

„Tai labai neteisinga, nes pabėgėlių gyvenimo sąlygos, jų galimybė judėti, rinktis, ką jie daro, kaip gyvena, yra visiškai kitokios negu, pavyzdžiui, rytų europiečių darbo imigrantų, kurie atvažiuoja užsidirbi“, – teigia pašnekovė.

Be to, lietuvė atkreipia dėmesį, kad lietuviai ir kiti imigrantai dažnai dirba tokiose pozicijose, kur nėra nuotolinio darbo galimybės. Pavyzdžiui, kasininkai, budėtojai ir apsaugos darbuotojai, statybininkai, fabrikų darbuotojai.

Statybos (asociatyvi) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Jie tikrai nepadarys to darbo per programą „Zoom“. Tai ne žmogaus pasirinkimas, o realybė. Nesąžininga šitaip lyginti, kai jie turi absoliučiai kitokias sąlygas (nei norvegai – LRT.lt) ir negali darbdaviui pasakyti „bijau ir neateisiu“, nes daug labiau bijo prarasti darbą, netekti pajamų, o tai reikštų, jog negalės susimokėti už nuomą. Jie žino, kad jeigu vieną, antrą mėnesį nesumokės, bus išmesti į gatvę“, – dėsto L. Baltrukonienė.

Pašnekovė priduria, kad imigrantai pažeidžiami ir dėl to, jog neretai dirba pagal terminuotąją darbo sutartį arba yra iškviečiami į darbą tada, kai prireikia. Be to, toks imigrantų išskyrimas kursto neigiamą požiūrį į atvykėlius.

„Žala yra ta, kad susiformuoja nuomonė ir pradedama masiškai kaltinti, kad jūs visi tokie, jūs elgiatės neatsakingai, jūs nesilaikote to, ką sako valstybė, ką sako institucijos, nors tai netiesa. Tokia bendra nuotaika, požiūris, žvilgsniai tikrai yra. Tik galvoju, kad galbūt tai buvo gilesnis požiūris ir dabar išlindo į paviršių paskatintas COVID-19“, – mintimis dalijasi lietuvė.

Lietuvos socialinių tyrimo centro ir VšĮ „Divesity Development Group“ tyrėja Giedrė Blažytė pažymi, jog žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį formuojant visuomenės požiūrį į įvairias socialines ir etnines grupes, tarp jų ir migrantus.

Giedrė Blažytė / Asmeninio albumo nuotr.

Specialistės teigimu, skleidžiama negatyvi ir vienpusiška informacija skatina daugumos visuomenės narių priešiškumą, stiprina nuomonę, kad, kaip šiuo atveju, dėl pablogėjusios pandeminės situacijos yra kalti migrantai. Anot jos, taip formuojasi atotrūkis tarp priimančiosios visuomenės ir migrantų grupėms priklausančių narių.

„Norvegijos žiniasklaidoje pasirodžiusios žinutės yra pavyzdys, kaip kuriamas priešiškumas migrantų, gyvenančių ir dirbančių šalyje atžvilgiu. Nors kalbama apie pandeminę situaciją, tačiau tai gali turėti pasekmių ir ilgalaikėje persperktyvoje. Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad būtent dėl neigiamų visuomenės nuostatų migrantai patiria socialinę izoliaciją bei susiduria su tokiomis integracijos problemomis kaip sunkumai susirasti būstą ar įsidarbinti.

Norėtųsi, kad žiniasklaidoje dažniau matytume ne tik priešiškumą skatinančias žinutes, bet ir teigiamus pavyzdžius. Net neabejoju, kad Norvegijoje yra lietuvių ir kitų tautybių migrantų, kurie dirba priekinėse kovos su pandemija linijose“, – komentuoja G. Blažytė.

Trūksta informuotumo

L. Baltrukonienė sako mananti, kad dalis tautiečių iš tiesų nežino, neranda arba nemokėdami norvegiškai negali suprasti, kokie naujausi reikalavimai. Vis dėlto nemaža dalis aktyviai ieško informacijos ir nuolat socialiniuose tinkluose kelia klausimus.

Pašnekovė pažymi, kad, pavyzdžiui, Nacionalinis sveikatos institutas skelbia informaciją ir lietuvių kalba, taip pat informaciją anglų kalba galima rasti oficialiame informaciniame puslapyje apie sveikatos paslaugas. Tiesa, čia skelbiami bendrieji reikalavimai, o daug priklauso ir nuo vietos savivaldybių, kurios platina informaciją apie konkrečiai jų ribose galiojančias taisykles.

Norvegijos vėliava / Pixabay nuotr.

Pati L. Baltrukonienė sako dalyvavusi Barumo savivaldybės susirinkime, kuriame buvo sprendžiama, kaip pasiekti tiek norvegus, tiek kitakalbius.

„Aš ten iškart signalizavau, kad jūs neturite informacijos lietuvių kalba ir jeigu žmonės nori ją rasti ir laikytis reikalavimų, jiems sunku tą padaryti. Jie įdėjo informaciją lietuviškai, tačiau ji keičiasi nuolatos ir savivaldybė bėga iš paskos – operatyviai atnaujinti ir skirtingomis kalbomis, aišku, sudėtinga.

Dabar nuspręsta, kad būtų sveikatos ambasadoriai. Jais taptų medikai arba medicinos srityje susigaudantys žmonės, kurie supranta norvegiškai, bet kurie galėtų ir savo kalba tautiečiams skleisti informaciją, galbūt rengti informacinius virtualius susitikimus. Manau, tai gali būti veiksminga“, – komentuoja Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos narė.

Ji nurodo, kad lietuviams kol kas numatyti du sveikatos ambasadoriai. Jie bus apmokyti ir tada galės konsultuoti tautiečius.

Iš viso Norvegijoje nustatyta per 66 tūkst. atvejų, šiuo metu tebeserga daugiau nei 8 tūkst. žmonių.