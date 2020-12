„Skiepytis tik tuo, kas nepakenks“: Maskvos lietuvė sako, kad žmonės rusiška vakcina nuo COVID-19 dar nepasitiki

Stipriai nuo COVID-19 kenčianti Rusija jau pradėjo žmonių skiepijimą vakcina „Sputnik V“, tačiau Maskvoje gyvenanti lietuvė Sandra Fleišer sako, kad kol kas norinčiųjų nėra daug. „Žmonės nori apsisaugoti ir, jeigu jau skiepysis, tai skiepysis tuo, kas nepakenks“, – portalui LRT.lt teigia pašnekovė.

10 metų Maskvoje gyvenanti S. Fleišer pabrėžia, kad pati skiepytis rusiška vakcina „Sputnik V“ neskubės. Moteris sako, kad ne tik jai, bet ir šeimoje esantiems medikams dėl šios vakcinos saugumo kyla dvejonių.

„Jei būtų iš tiesų pakankamai kokybiškas produktas, gal nebūtų baisu ir vietine vakcina pasiskiepyti, nors, aišku, labiau norėtųsi iš Vakarų. Skepsis (dėl rusiškos vakcinos – LRT.lt) yra susijęs grynai su saugumu. Kada yra nežiūrima į standartus, neišlaukiami intervalai, kada per didelis skubotumas, tada rizikuojama žmonių sveikata.

Kol kas rusiška vakcina yra perėjusi tik dvi tyrimų fazes ir, nepaisant to, paleista į vidinę rinką, todėl, aišku, kyla daug klausimų. Kol vakcina nėra ištirta iki galo, pagal visus pasaulio standartus ji neturėtų būti priimta ir išleista į rinką“, – komentuoja pašnekovė.

Rusiška vakcina nuo koronaviruso „Sputnik V“ / AP nuotr.

Praėjusią savaitę Rusija pradėjo masinę medicinos personalo ir švietimo darbuotojų vakcinaciją. Tiesa, pasak S. Fleišer, eilių nėra, todėl skiepytis gali visi, kas nori. Tik norinčiųjų, pažymi ji, nėra daug.

„Maskva yra daugiamilijoninis miestas ir, kiek skaičiau oficialiuose šaltiniuose, Maskvoje pasiskiepijo apie 15 tūkst. žmonių. Ar tai daug, kai Maksvoje oficialiai gyvena maždaug 15 mln. žmonių? Manau, akivaizdu, kad žmonės kol kas neskuba. Visų pirma teigiama, kad jei žmogus skiepijasi, turi 42 dienas po skiepo nevartoti alkoholio. Kadangi mūsų laukia šventės, žmonės galvoja: palaukit, mes pašvęsim, o toliau bus matyt.

<...> Iš kur atsirado 42 dienos – klausimas, kol kas niekas nežino. Teoriškai – arklys, praktiškai – nepaeina. Žmonės nori apsisaugoti ir, jeigu jau skiepytis, tai skiepytis tuo, kas nepakenks“, – sako lietuvė.

Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Pasak S. Fleišer, šiuo metu Rusijoje prognozuojama, kad iki 2021 metų vasaros turėtų būti paskiepyta 30–60 proc. gyventojų.

Pašnekovės nuomone, skiepyti gyventojus suskubta dėl sudėtingos COVID-19 situacijos: „Deja, medicina šiuo atveju sunkiai besusitvarkanti, neužtenka elementarių priemonių, neužtenka deguonies ir taip toliau.“

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

LRT.lt primena, kad Rusija paskelbė pirmoji pasaulyje sukūrusi vakciną nuo COVID-19, esą preparato efektyvumas siekia 92 proc., tačiau tyrimų duomenys nėra prieinami viešai ir jų nepatikrino nepriklausomi ekspertai. Į vakciną žvelgiama įtariai ir dėl itin trumpo bandymų su žmonėmis laikotarpio.

Praėjusią savaitę „The Moscow Times“ rašė, kad kalbinti Maskvos medikai teigė nepasitikintys vakcina „Sputnik V“, tačiau kitos išeities neturintys – tik leistis skiepijami.

Rusiška vakcina nuo koronaviruso „Sputnik V“ / AP nuotr.

„The Moscow Times“ apklausė 12 Rusijos sostinėje dirbančių medikų. „Mums pasiūloma galimybė, ar, tiksliau, esame verčiami leistis skiepijami“, – sakė 23-ejų mediciną studijuojanti Polina, kuri dirba COVID-19 pacientus gydančioje ligoninėje.

„Jei turėčiau pasirinkimą, tikriausiai nesiskiepyčiau, nes šia vakcina nepasitikiu, (...) bet, matyt, turėsiu tai padaryti“, – teigė ji.

Dienraščio kalbinti medikai pažymėjo, kad nėra nusiteikę prieš skiepijimą, bet susirūpinimą kelia nepaviešinti trečios vakcinos tyrimų fazės duomenys. „Nesakau, kad vakcina bloga, bet man nepatinka, kad apie ją žinome nedaug“, – „The Moscow Times“ pažymėjo Maskvoje dirbantis chirurgas Romanas Stroganovas.

Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Griežtų ribojimų nesiima

Kol kas Rusijoje griežtų ribojimų, siekiant suvaldyti pandemiją, nėra. Anot lietuvės, prekybos centrai, grožio salonai dirba, kitos paslaugos taip pat teikiamos. Teatrų ir koncertų salėse galima organizuoti renginius, pasirodymus, tačiau žmonių turi būti keturis kartus mažiau nei anksčiau. Tiesa, realybė tokia, kad jokie renginiai nevyksta.

„Renginių industrija kenčia krachą. Oficialiai leidžiamas 25 proc. užimtumas, tai jei kalbame apie nedidelį renginį, kur iki 100 ar 50 žmonių, tai dėl kelių žmonių spektaklio niekas nerodys, būtų nuostolinga.

Kas galėjo, išėjo į virtualią erdvę, kas negalėjo, dabar sėdi be darbo. Daug kas mėgina išgyventi dirbdami bet kokį darbą. Vos ne indų plauti eina muzikantai, kad bent kaip verstųsi“, – apie situaciją pasakoja S. Fleišer.

Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Tiesa, kaip pažymi lietuvė, Sankt Peterburge ir Maksvoje ribojimai kiek griežtesni: barai, restoranai, kavinės nebegali dirbti po 23 valandos. Be to, privaloma dėvėti apsaugines kaukes.

„Uždarose vietose kaukės būtinos. Net jei eini į savo laiptinę ar naudojiesi liftu, irgi turi būti su kauke. Parduotuvėje neaptarnauja, jei esi be kaukės, be pirštinių. Tai būtina. Dėvėti kaukes prašoma ir lauke, bet kai einu per šaltį, matau, kad žmonės kaukes nusiima“, – sako pašnekovė.

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

Jos teigimu, dalis Rusijos gyventojų į pandemiją žiūri rimtai, tiesa, labiau vyresnio amžiaus žmonės. Jie saugosi, būna namuose. Kita dalis reaguoja ramiau, o tolstant nuo Maskvos gyvenimas vyksta įprastu ritmu.

„Žmonės, aišku, yra pavargę ir į visus ribojimus žiūri taip: ką jūs dar sugalvosit? Visi stengiasi, visiems svarbu išgyventi, nes daug kas liko be darbo, be pragyvenimo šaltinio, o daugelį slegia paskolos. Taigi jaučiama finansinė atsakomybė, stresas ir žmonės, aišku, sutrikę, pavargę“, – apie nuotaikas šalyje kalba S. Fleišer.

Naujausiais duomenimis, per pastarąją parą Rusijoje nustatyta 28 552 nauji COVID-19 atvejai, dar 611 žmonių mirė. Iš viso Rusijoje užfiksuota 2 791 220 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, iš viso nuo COVID-19 ligos šalyje mirė 49 762 žmonės.