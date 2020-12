Kaukės ant nosies, alkoholio draudimai ir atsakomybė – kuo skiriasi Baltijos šalių kova su pandemija?

Lietuvoje naujų COVID-19 atvejų skaičius vėl rekordinis – dvi dienas iš eilės fiksuojama po daugiau nei 3 tūkstančius atvejų. Kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje pastaruoju metu taip pat buvo pasiekti rekordiniai skaičiai, tačiau žymiai mažesni nei Lietuvoje. Pasak šiose šalyse gyvenančių tautiečių, tėvynėje stebina pačių gyventojų elgesys: „Vis dėlto žmonių sąmoningumas gana žemas, jeigu kaukes užsikabina pasmakrėje.“

Savaitgalį negalima įsigyti alkoholio ir tabako

Anot lietuvių bendruomenės Latvijoje pirmininko Rolando Žalnieriaus, praėjusią savaitę sugriežtinus tvarką Latvijos gyventojai privalo dėvėti kaukes viduje, įskaitant ir darbovietes, gatvėse reikia išlaikyti 2 metrų atstumą ir negalima būriuotis daugiau nei dviem žmonėms.

Šalyje taip pat uždrausti privatūs renginiai, susiburti leidžiama tik žmonėms iš vieno namų ūkio. Išimtis taikoma asmenims, kurie gyvena vieni, – jiems leidžiama susitikti su žmonėmis iš kito namų ūkio.

Nuotrauka iš Latvijos prekybos centro / R. Žalnieriaus nuotr.

Nėra galimybės lankytis kavinėse bei restoranuose – jie maistą tiekia tik išsinešti. Prekybos centrams ir parduotuvėms yra ribojimų savaitgalio bei švenčių dienomis.

„Buvo visiems sensacija, kad šeštadienį ir sekmadienį alkoholio ir tabako negalima įsigyti. Žmonės buvo šokiruoti. Pagrindinis tikslas – kad žmonės kuo mažiau būriuotųsi, kuo mažiau kompanijose būtų“, – pasakoja lietuvis.

Taip pat savaitgalį veikia tik būtiniausių prekių parduotuvės: maisto, higienos reikmenų, taip pat degalinės, vaistinės.

Rolandas Žalnierius / Asmeninio albumo nuotr.

Latvijoje, tikina pašnekovas, nevyksta jokie renginiai, muziejai, galerijos, kino teatrai ir teatrai yra uždaryti. Draudžiamos ir su laisvalaikiu susijusios pramogos (barai, naktiniai klubai, čiuožyklos), sveikatingumo paslaugos (vandens parkai, pirtys, SPA). Į mokyklas eina tik pradinukai, vyresnių klasių moksleiviams ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu.

Tiesa, pats lietuvių mokykloje Latvijoje dirbantis R. Žalnierius pažymi, kad jų ugdymo įstaigose yra fiksuoti 3 atvejai, kai susirgo pradinėje klasėje besimokantis vaikas. Kadangi Latvijoje pradinukams dalykus dėsto skirtingi mokytojai, o ne vienas kaip Lietuvoje, vaikai turi daugiau kontaktų, todėl pradinukų mokymo organizavimą įprastu būdu lietuvis įvardija kaip keliantį sunkumų.

Be to, Latvijoje COVID-19 susirgę žmonės, neturintys galimybės saugiai izoliuotis, gali tą daryti viešbučiuose. Pasak R. Žalnieriaus, turistų nesulaukę viešbučiai patys pasiūlė tokią paslaugą.

Koronavirusas Latvijoje / Vida Press nuotr.

„Latvijoje žmonės elgiasi atsakingiau nei Lietuvoje“

Lietuvis sako, kad norėdami registruotis dėl COVID-19 testo Latvijos gyventojai turi paskambinti šeimos gydytojui. Išsitirti progą turėjęs pašnekovas pažymi, kad vietų, kuriose galima atlikti testus, pakanka, nesigirdi nusiskandimų dėl priemonių trūkumo.

„Girdėjau, kad Lietuvoje trūksta mėgintuvėlių ar dar ko nors, čia taip nėra. Tik tiek, kad jeigu tu padarai penktadienį tyrimą, tai atsakymą gausi tik pirmadienį. Nedirba savaitgalį tie centrai. Man pačiam taip buvo, kad dvi dienas reikėjo laukti“, – komentuoja R. Žalnierius.

Ryga, Latvija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lygindamas situaciją Latvijoje ir Lietuvoje, pašnekovas pažymi, kad Latvijoje apie COVID-19 viešojoje erdvėje kalbama mažiau. Jo manymu, taip siekiama per daug negąsdinti gyventojų. Tiesa, ir patys gyventojai, R. Žalnieriaus nuomone, elgiasi atsakingiau nei Lietuvoje.

„Iš tikrųjų žmonės yra santūresni (negu Lietuvoje – LRT.lt). Tokių masinių renginių nevyksta. Buvo neseniai Latvijos nepriklausomybės diena ir, aišku, miestas buvo pilnas, bet žmonės nesibūriavo. Jie kreipia dėmesį į šitą pandemiją, sąmokslo teorijų nėra, gal nebent pavienių atvejų.

Nuotrauka iš Latvijos prekybos centro / R. Žalnieriaus nuotr.

Matau parduotuvėse ir visur kitur žmones – nuo paties mažiausio iki seniausio – visi su kaukėmis, visur laikomasi atstumų. Žiūrima rimtai. Latvijoje netgi juokiasi iš lietuvių, sako: jie rankų neplauna ar kas ten yra?“ – pasakoja lietuvis.

Pasak R. Žalnieriaus, Latvijos lietuviai stebi situaciją ir per šventes į gimtinę vykti neplanuoja: „Stengiamės nekirsti sienų ir visas šventes Latvijos lietuviai praleis čia, nerizikuos važiuoti į Lietuvą, nors daugelis labai seniai buvę.“

Naujausiais duomenimis, Latvijoje per pastarąją parą fiksuoti 720 naujų COVID-19 atvejų, 5 žmonės mirė. Kol kas Latvijoje ekstremalioji padėtis numatyta iki sausio 11 dienos.

Estijoje ribojimai švelnesni

Estijoje gyvenanti gydytoja Rita Kuzminienė sako, kad šalyje naujausi ribojimai taip pat įsigaliojo praėjusią savaitę. Tiesa, palyginti su Lietuva ar Latvija, jie kuklesni.

Kavinių ir restoranų darbo laikas sutrumpintas iki 22 valandos, leidžiami susibūrimai iki 10-ies žmonių (galioja ir grupinėms treniruotėms sporto klubuose), koncertų, kino salės, teatrai atidaryti, tačiau vienu metu gali būti užpildyta 50 proc. vietų, privalomas kaukių dėvėjimas viduje.

„Pas mus net yra patikslinta dėl kaukių dėvėjimo viduje – reikalavimas galioja tose patalpose, kur gali bet kas patekti ir renkasi daug žmonių. Pavyzdžiui, ligoninėse, poliklinikose, prekybos centruose, bet ne privačiose įmonėse, kur lankosi tik darbuotojai“, – aiškina lietuvių bendruomenės Estijoje pirmininkė.

Rita Kuzminienė / Asmeninio albumo nuotr.

Ligoninėse vietų netrūksta, todėl plėsti COVID-19 skyrių kol kas nereikia, žmonėms netenka ilgai laukti ir galimybės išsitirti – tą Estijoje galima padaryti per šeimos gydytoją, nurodo pašnekovė. Taip pat gyventojams prieinama speciali 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę veikianti speciali mobilioji COVID-19 šeimos gydytojų linija, į kurią paskambinus galima ir pasikonsultuoti, ir užsiregistruoti išsitirti.

Ugdymas kol kas vyksta įprastu būdu, išskyrus gimnazistus nuo 10 klasės, kurių mokymosi procesas persikėlė į virtualią erdvę. Tiesa, jiems taip pat palikta galimybė turėti konsultacijų ar atskirų pamokų mokykloje kartą per savaitę arba taip, kaip nusprendžia mokytojas.

Vis dėlto nuo gruodžio 12 dienos priemonių sąrašas plėsis. Ypač apribojimai bus griežtinami Rytų Estijoje, Ida Viruma apskrityje, kurioje, pažymi R. Kuzminienė, susirgimų skaičius procentaliai didžiausias ir kyla nerimas dėl sveikatos sistemos pajėgumų. Kaip nurodo lietuvė, apie laukiančius suvaržymus Estijos gyventojai buvo informuoti trečiadienį popiet.

„Ten užsidaro mokyklos 3 savaitėms, visi laisvalaikio centrai, teatrai, kino teatrai, kavinės ir sporto klubai. Visoje likusioje Estijoje savaite nuspręsta paankstinti moksleivių atostogas, taip pat nuspręsta pereiti prie nuotolinio ugdymo“, – vardija gydytoja.

Ji pažymi, kad priemonių veiksmingumas Estijoje vertinamas kas dvi savaites, tuomet sprendžiama, ar jas švelninti, ar palikti, ar griežtinti.

Talinas / J. Stacevičius/LRT nuotr.

„Dabar stengiamasi kiek įmanoma labiau išlaikyti Estiją atvirą, kad nebūtų smūgio ekonomikai, ir, aišku, sekamas hospitalizuotų žmonių skaičius, situacija ligoninėse, kad nesugriūtų sveikatos sistema.

Bandoma laviruoti tarp šitų dviejų veiksnių. Aš pati visiškai pritariu toms priemonėms, kurios taikomos. Židinius daugmaž pavyksta atsekti ir nėra panikos“, – mintimis dalijasi gydytoja.

„Stengiamasi neužkrauti baimės ir panikos“

R. Kuzminienė, lygindama situaciją Estijoje ir Lietuvoje, išskiria skirtingą komunikaciją apie pandemiją. Anot jos, Estijoje žmonėms mandagiai primenama, kad pavojus sugrįžęs ir reikia daryti viską, kad pavyktų išlaikyti šalį atvirą, nėra griežto tono, gąsdinimų.

„Man atrodo, Lietuvoje tikrai per daug triukšmo, per daug skelbiama, jaučiasi, kad institucijos tarpusavy nesusitaria, nesusišneka. Estijoje to nėra, nebuvo gąsdinimų ir įsivaizduoju, kad ne viskas yra skelbiama. Skelbiami tie dalykai, kuriuos žmonės tikrai turi žinoti.

Vengiama sumaišties, stengiamasi neužkrauti baimės, panikos. Žmonės gal dėl to ramiai ir reaguoja“, – svarsto pašnekovė.

Pasak jos, pavienių bandymų apeiti ribojimus Estijoje pasitaiko, buvo surengtas ir mitingas prieš kaukių dėvėjimą, tačiau didžioji dalis gyventojų sąžiningai laikosi reikalavimų. R. Kuzminienės manymu, būtent pačių žmonių sąmoningumo trūksta Lietuvoje.

Estija, Talinas / J. Stacevičius/LRT nuotr.

„Ir Estijos spaudoje buvo komentaras, kodėl Lietuvoje taip įsiplieskė. Vis dėlto žmonių sąmoningumas gana žemas, jeigu kaukes užsikabina pasmakrėje. Žinokite, pasmakrėje pasikabinę kaukių žmonės Estijoje tikrai nevaikšto. Visi su kaukėmis. Elgiasi sąmoningai, nes supranta, kad tai jiems patiems reikalinga“, – sako gydytoja.

Tiesa, ji teigia dar per pirmąją bangą pavasarį pamačiusi skirtumų tarp Estijos ir Lietuvos pasirinktų strategijų. Estijoje žmonėms buvo suteikiama daugiau laisvės, nebuvo karantino, buvo jaučiamas pasitikėjimas visuomene. Tuo metu Lietuvoje priemonės buvo itin griežtos – veikė tik būtinųjų prekių parduotuvės, visas ugdymas buvo nuotolinis, buvo privaloma dėvėti kaukes.

Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto, net ir neįvedusi griežtų ribojimų, Estija stebėjo situaciją ir iš anksto ruošėsi rudens sezonui ir antrajai bangai, sako lietuvė.

„Estai ruošėsi per vasarą antrajai bangai. Nebuvo gal visų detalių apgalvoję, bet bendras planas paruoštas tiek Vyriausybės lygmeniu, tiek medicinos srityje, tiek mokyklose. Pavyzdžiui, Estijos Seimas jau pavasarį pasiruošė antrajai bangai ir įvedė įstatymo pataisas, kad galėtų balsuoti nuotoliniu būdu. Nors posėdžiai dar vyksta fiziškai, viskas padaryta“, – dėsto pašnekovė.

Naujausiais duomenimis, per pastarąją parą Estijoje užfiksuota 267 nauji COVID-19 atvejai. Tiesa, trečiadienį buvo pasiektas rekordinis skaičius – 547 ir dvi mirtys. R. Kuzminienė pažymi, jog vidutinis naujų susirgimų skaičius per pastarąsias 14 dienų Estijoje siekia 400 susirgimų per dieną.

Karantiną Lietuvoje ekspertai vadina parodija

LRT.lt primena, kad pirmadienį Lietuvos Vyriausybė nusprendė, kad karantinas ne tik turi būti pratęstas iki Naujųjų metų, bet ir sugriežtintos kai kurios sąlygos. Griežtesni reikalavimai įsigaliojo nuo trečiadienio.

Ketvirtadienį Lietuvoje fiksuotas rekordinis naujų susirgimų skaičius – 3 330 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų per parą, 31 žmogus mirė. Tarp aukų ir iki šiol Lietuvoje jaunausias nuo COVID-19 miręs pacientas, kuriam buvo 26-eri.

LRT.lt kalbinti specialistai ir medikai neabejoja, kad naujų atvejų pikas anaiptol dar nepasiektas, ir prognozuoja, kad jų kasdien tik daugės, augs ir mirčių skaičius.

Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jų teigimu, esamas karantinas tėra imitacija, o gyventojai atsainiai žvelgia tiek į rekomendacijas, tiek į pačią ligą. Bene vienintelis sprendimas – griežtas karantinas, pristabdysiantis gyvenimą.