Dėl pandemijos Britanijoje išaugo atleistų darbuotojų skaičius, dalis lietuvių darbo neranda nuo pavasario

Dėl COVID-19 pandemijos JK darbo rinkoje labiausiai nukentėjo jaunimas. Mažiau nei pusė žmonių, netekusių darbo nuo kovo, iki rugsėjo rado naują poziciją. Kalbinti lietuviai sutinka, kad situacija pandemijos akivaizdoje išlieka kebli. „Mano srityje konkursai būna ir po 40 žmonių į vieną vietą“, – LRT.lt sako JK gyvenanti tautietė.

Kingstone prie Halio gyvenanti Agnė Kluoniūtė yra viena iš tūkstančių žmonių, praradusių darbą dėl COVID-19 pandemijos. Kaip pasakoja statybinių medžiagų parduotuvių tinklo atsargų valdymo skyriuje dirbusi lietuvė, kovo mėnesį, per pirmąjį JK karantiną, parduotuvės buvo priverstos užsidaryti, o dauguma darbuotojų atsidūrė prastovose.



„Už jas buvo mokama 80 proc. įprastinio darbo užmokesčio. Liepos mėnesį, įvertinus situaciją, buvo nuspręsta kompaniją restruktūrizuoti, dėl to apie 80 darbuotojų buvo atleisti, tarp jų ir aš“, – sako A. Kluoniūtė.

Netekusi darbo moteris gavo bedarbio pašalpą, o šiuo metu jau dirba kitoje įmonėje, tačiau kol kas pagal laikiną sutartį. Naujo darbo paieškos A. Kluoniūtei užtruko kelis mėnesius. „Galimybes susirasti darbą COVID-19 pandemija tikrai apsunkina, tarkim, mano srityje konkursai būna ir po 40 žmonių į vieną vietą“, – sako lietuvė.

Darbo pokalbis / Eimantas Genys

Kitas tautietis Paulietis Darius Stasiulevičius šiuo metu studijuoja magistrantūroje JK Voriko universitete, o prasidėjus COVID-19 pandemijai dirbo barmenu ir laisvai samdomu viešųjų ryšių konsultantu. Jis pasakoja, kad kaip ir kiti lietuviai, dirbantys šiam universitetui priklausančiose įstaigose – viešbučiuose, baruose, restoranuose, konferencijų salėse, jis dirbo turėdamas vadinamąjį nulinį kontraktą, kuris neįpareigoja darbdavio skirti fiksuoto valandų skaičiaus.

„Taip studentai gali laisviau rinktis valandų skaičių ir suderinti darbą su mokslais. Kovo viduryje darbdaviai pranešė, kad visi tokio tipo kontrakto darbuotojai, iš kurių didžioji dalis yra studentai, neturės darbo valandų neaiškų laikotarpį. Tuo metu kaip niekada reikėjo darbo, todėl situacija buvo išties nelengva.

Kalbant apie laisvai samdomą darbą, kovo viduryje turėjau pasirašyti naują kontraktą, kuris atvertų galimybes dirbti su nemažai naujų klientų, tačiau dėl įvykusio chaoso kontrakto pasiūlymas buvo atšauktas“, – situaciją prisimena Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) vicepirmininkas.

Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

Nors jis sako nemanęs, kad dirbantiesiems pagal nulinę darbo sutartį gali priklausyti valstybės parama, keliems mėnesiams buvo įrašytas į prastovų programą. Lietuvis taip pat nusiuntė prašymą į universiteto Kritinių situacijų fondą ir gavo paramą iš jo.

Tiesa, naujo darbo P. D. Stasiulevičiui susirasti nepavyko iki šiol. Balandžio mėnesį dėl įsidarbinimo galimybės jis išsiuntė apie 30 laiškų, bet daugiau nei pusė atsakė, kad stabdo atrankas.

Pasak lietuvio, didesnės įmonės tebevykdo kasmetines absolventų programas (angl. graduate scheme programs), kurios suteikia galimybę jaunimui įsilieti į darbo rinką ir pradėti karjerą, todėl nemažai paskutinio kurso studentų bando patekti į jas. Jis pats į tokias programas aplikuoja nuo liepos, o kol kas studijas derina su praktika vienoje tarptautinėje organizacijoje.

Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

Pašnekovo teigimu, jaunimui sąlygos įsidarbinti išlieka sudėtingos ne tik dėl sumažėjusio naujų darbo vietų skaičiaus, bet ir dėl didesnės konkurencijos.

„Studentų, kurie nori dirbti vienoje ar kitoje industrijoje, situacija yra tikrai sudėtinga. Net nekalbu apie studentus, kurie gavo vasaros stažuotes geriausiose savo industrijų kompanijose, bet vėliau dėl pandemijos jos buvo atšauktos“, – komentuoja P. D. Stasiulevičius.

Lietuvių bendruomenės JK pirmininkė Alvija Černiauskaitė pažymi, kad bedarbystės problema juntama tiek bendru šalies mastu, tiek tarp lietuvių. „Nors veikia pagalbos, įvairios pašalpų schemos, bet nežinomybė ir neaiškumas kelia daug streso ir nepasitikėjimo savimi.

Šiuo metu paslaugų sektorius išgyvena didelius sunkumus, tad didelė dalis jaunų žmonių turėjo palikti darbo vietas užsidarius ar bankrutavus darbdaviams. Tačiau yra ir tokių jaunuolių, kuriems darbo apimtys ypač padidėjo, pavyzdžiui, kurjeriams“, – sako A. Černiauskaitė.

Studentai Jungtinėje Karalystėje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Labiausiai dėl COVID-19 ir pirmojo karantino nukentėjo 18–24 m. jaunimas, taip pat juodaodžiai, azijiečiai ir etninių mažumų darbuotojai bei mažiausiai uždirbantys žmonės, nes jų atleidimo rodikliai augo labiausiai. „YouGov“ apklausa, kurioje dalyvavo daugiau nei 6000 suaugusiųjų, parodė, kad 19 proc. 18–24 m. jaunimo pateko į nedarbo registrą.

Remiantis „Resolution Foundation“ duomenimis, mažiau nei pusė (43 proc.) žmonių, netekusių darbo nuo kovo mėnesio, iki rugsėjo rado naują darbą. Vos vienas iš trijų darbo netekusių jaunuolių rado naują poziciją, praneša „The Guardian“.

Didžiosios Britanijos nacionalinis statistikos biuras aiškina, kad jaunimas stipriai nukentėjo dėl to, jog dažniau dirba viešbučiuose, restoranuose, su turizmo sritimi susijusiose pozicijose. O šiai sričiai ypač atsiliepė suvaržymai, dėl kurių teko užsidaryti, be to, pandemija sumažino ir turistų srautą.

Nacionalinio statistikos biuro duomenys rodo, kad 314 tūkst. žmonių JK neteko darbo per pastarąjį ketvirtį (liepos–rugsėjo mėnesiais). Palyginus su antruoju ketvirčiu, atleidimų skaičius išaugo 181 tūkst. ir lėmė precedento neturintį nedarbo rodiklio augimą iki 4,8 proc. (antrąjį 2020-ųjų ketvirtį nedarbo rodiklis siekė 4,1 proc.).