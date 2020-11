Melburnas po 112 dienų karantino: „Iš vaiduoklių miesto per vieną naktį tapo vėl gyvas“

Kiek daugiau nei prieš savaitę Melburne atšauktas 112 dienų trukęs karantinas yra laikomas vienu iš griežčiausių ir ilgiausių pasaulyje. Šiame Australijos mieste gyvenantys lietuviai sako, kad prekybos centruose driekiasi eilės, kavinėse ir baruose rezervacijos išgraibstytos, sunku užsirašyti į kirpyklą. Tiesa, nors 6 paskutines dienas Viktorijos valstijoje, kuriai ir priklauso Melburnas, neužfiksuota nė vieno naujo atvejo, gyventojai raginami neprarasti budrumo.

Melburno centre gyvenanti Vytautė Svobunaitė pasakoja, kad iš griežtų suvaržymų išsivadavęs miestas nenutyla. Jai pačiai iš pradžių buvo keista grįžti į žmonių prisipildžiusias gatves, vėl naudotis viešuoju transportu ir būti minioje, tačiau ji sako greitai apsipratusi. O ir stresas gerokai sumažėjo.

Koronavirusas Australijoje, Melburnas / AP nuotr.

„Pastaruosius mėnesius miestas buvo visiškai negyvas. Gatvės buvo tuščios ir tylios, kartais apimdavo tokia tyla, lyg būtume kažkur toli miškuose. Galėjai eiti pačių intensyviausių miesto kelių viduriu, o dieną, išėjus apsipirkti ar tiesiog pakvėpuoti grynu oru, jautėsi įtampa tarp žmonių, lyg visi vieni kitų bijotų ir vengtų net į akis pažiūrėti. Dabar atmosfera visiškai kitokia, jaučiasi lengvumas.

„Aš pati per karantiną išlikau aktyvi, stengiausi atlikti kuo daugiau įvairiausių užsilikusių darbų, intensyviai mokiausi, tad laikas greitai praėjo. Visgi stresas ir frustracija buvo tikrai aukšto lygio. Šiuo metu iš lėto grįžtu į darbą, tad nuotaika entuziastinga, pagaliau galime susitikti su draugais ir palaikyti vieni kitus, tikrai nevengiu matytis su kitais žmonėmis“, – komentuoja lietuvė.

Melburnas po karantino / V. Svobunaitės nuotr.

Kitas Melburne įsikūręs tautietis Stepas (pavardė redakcijai žinoma – LRT.lt) sako, kad į kavines kol kas neskuba – laukia, kol aprims srautai. Tiesa, pats bandė užsirašyti į kirpyklą, bet vietos rezervuoti nepavyko.

„Australai išprotėję – jie negali gyventi be barų, be kavinių, be išėjimo apsipirkti, tai jiems karantino pabaiga kaip išsilaisvinimas. Visi bando patekti bet kur – nesvarbu, kokia kavinė, koks baras, – svarbu gauti vietą. Girdėjau per radiją, kad kažkas net buvo rezervavęs vietą kavinėje 12 val. nakties, kai tik turėjo atsidaryti viskas.

Aš apsikirpti negaliu jau trečią mėnesį. Skambinau užvakar, tai sakė „dar dvi savaites palauk“. Visi stengiasi kuo greičiau išeiti į gatves, į barus, į kavines. Iš vaiduoklių miesto Melburnas per vieną naktį tapo pilnas žmonių ir gyvenimas grįžo“, – mintimis dalijasi pašnekovas.

Melburnas po karantino / V. Svobunaitės nuotr.

Vis dėlto tam tikri ribojimai tebegalioja – žmonės privalo dėvėti kaukes tiek viduje, tiek lauke, išskyrus tą laiką, kai sportuoja, taip pat ribojami lankytojų srautai baruose, restoranuose, grožio salonuose, į svečius galima pasikviesti ne daugiau kaip 2 žmones, Australijos sienos išlieka uždarytos, apribota galimybė keliauti ir šalies viduje.

Kol kas, anot lietuvių, situacija 5 mln. gyventojų turinčiame Melburne išlieka stabili ir atvejų šuolio, panaikinus griežtą karantiną, nėra. 6 paskutines dienas Viktorijos valstijoje, kuriai priskiriamas ir Melburnas, nebuvo užfiksuota nė vieno naujo atvejo, kiek anksčiau jų skaičius taip pat buvo nežymus – po kelis atvejus per dieną. Vis dėlto gyventojai raginami neatsipalaiduoti.

Medicininės kaukės / BNS nuotr.

„Mes negalime suvaldyti viruso, nebent pakeisime savo gyvenimo būdą, kol atsiras efektyvi vakcina ir pakankamas jos kiekis.

Tiesiog negalime leisti sau visko neigti ir norėti, kad mūsų gyvenimas būtų toks, koks buvo anksčiau. Tai vieną kartą gyvenime nutinkanti katastrofiško masto nelaimė“, – BBC sakė Naujojo Pietų Velso Kerbio instituto biologinio saugumo profesorė Raina MacIntyre.

Koronavirusas Australijoje, Melburnas / AP nuotr.

Nuolatinius įspėjimus ir raginimus neprarasti budrumo tikina girdintys ir kalbinti lietuviai. „Kai premjeras šneka, nuolat primena, kad negrįšime į visiškai įprastą gyvenimą, kol atsiras vakcina. Suvaldėme tą plitimą, bet niekada nesako, kad virusas jau įveiktas. Pabrėžia, kad turim gyventi dabar su tokiais apribojimais, kad palaikytume tą saugią situaciją“, – pažymi Stepas.

Kol kas Australija neskuba atverti ir šalies sienų užsieniečiams. Ir nors iš Australijos išvykti leidžiama, norint grįžti kai kuriems gyventojams gali kilti sunkumų.

Lėktuvas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Australija įsileidžia tik Australijos piliečius arba tuos, kurie turi nuolatinio gyventojo leidimą. Kyla nauja problema, kad yra daug imigrantų, kurie dar neturi to aukščiausio statuso, tokie žmonės kaip aš negali, pavyzdžiui, grįžti į Lietuvą ir paskui parvykti atgal į Australiją. Turiu įtarimą, kad dar ilgai liks šita taisyklė“, – sako lietuvis.

Tiesa, V. Svobunaitė pažymi, kad jau netrukus turėtų būti nauji sprendimai dėl ribojimų, o, nepaisant tebegaliojančių ribojimų, pozityviai nuteikia visoje šalyje fiksuojami žemi sergamumo rodikliai.

„Lapkričio 8 dieną lauksime naujų žinių ir taisyklių. Atsižvelgdamas į atvejų skaičių ir bendrą situaciją mūsų valstijoje, manau, kad blogiausias laikotarpis tikrai praėjo. Kiek teko klausyti žinių, visoje Australijoje situacija yra puikiai valdoma, kai kuriose valstijose taip pat buvo skelbiama apie 0 atvejų dar praeitą mėnesį“, – komentuoja lietuvė.

Koronavirusas Australijoje, Melburnas / AP nuotr.

Žala psichinei sveikatai ir finansinės problemos

V. Svobunaitės teigimu, ekspertų gretose vyrauja nuomonė, kad beveik 4 mėnesius trukęs griežtas karantinas buvo būtina priemonė siekiant suvaldyti viruso plitimą. Vis dėlto poveikis ekonomikai – neabejotinas, o ir daugelis gyventojų vis dar nerimauja dėl finansinės situacijos, susiduria su sunkumais. Be to, pablogėjo ir psichinė žmonių sveikata.

„Kadangi gyvenu miesto centre, pastebiu vis daugiau benamių ir apgirtusių žmonių. Užsidarė neįtikėtinai daug verslų, nekilnojamojo turto kainos smarkiai krito, prekybos centruose kainos šiek tiek pakilo. Daugybė australų šeimų buvo nuolatos išlaikomos valstybės dėl laikinai sustabdytų ar prarastų darbų, tad, manau, ekonomikos kritimą dar tik pajausime.

Pati gavau ekonominę paramą iš valstybės, nes esu studentė. Be to, dirbu privačioje klinikoje ir baiminuosi dėl klientų ir besivystančio verslo. Tačiau viskas dar tik prasideda, atsidarėme visai neseniai, prireiks laiko įsivažiuoti ir įsitvirtinti iš naujo“, – komentuoja pašnekovė.

Nerimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Melburne gyvenantis lietuvis Stepas sutinka, jog pastaruoju metu daug diskutuojama apie žalą ekonomikai, taip pat ir psichologines problemas. Anot jo, valstybė negaili pinigų ir šioms problemoms spręsti.

„Net ir karantino metu buvo skatinama psichologinė pagalba, dalijami patarimai, kaip išgyventi tą laikotarpį. Valstybė kiša labai daug pinigų, kad padėtų tiek žmonėms, turintiems psichologinių problemų, tiek žmonėms, kurie prarado darbus, tiek žmonėms, kurie prarado verslus. Tai tikrai tas analizuojama ir bandoma sugrąžinti į pradinę būseną“, – pažymi pašnekovas.