Elektroninio balsavimo įstatymas jau priimtas, bet kodėl nepritaikytas realybėje?

Birželio pabaigoje parlamentas priėmė Seimo rinkimų įstatymo pataisas, kurios leidžia per pandemiją užsienio rinkėjams ir saviizoliacijoje Lietuvoje esantiems asmenims balsuoti elektroniniu būdu. VRK vadovė jau tada sakė esanti tikra, kad per šiuos rinkimus įstatymo pataisomis nebus galima pasinaudoti. Taip ir nutiko, tačiau pirmasis turas parodė, kaip reikalinga elektroninio balsavimo galimybė, nes atsirado nemažai žmonių, kurie tikino, kad nors ir užsiregistravo balsuoti, niekas neatėjo to balso paimti. Jie galėjo balsuoti internetu, bet sistema neveikia, nors įstatymas priimtas.

VRK kartoja tą patį – neužteko laiko elektroninio balsavimo sistemai sukurti. Politikai rodo vieni į kitus ir teigia, kad valdantieji neva tyčia vilkino įstatymo pataisą, prisidengdami kibernetinio saugumo garantijos stoka.

Elektroninis balsavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prieš pirmąjį rinkimų turą komisijos nariai su apsaugos priemonėmis, nešini balsavimo biuleteniais, beldėsi pas izoliacijoje esančius rinkėjus. Apygardose trūko žmonių, nes eiti pas sergančiuosius norinčiųjų buvo mažai.

Iš daugiau nei 30 tūkstančių izoliacijoje esančių žmonių norą balsuoti pareiškė vos pusantro tūkstančio. Politikai teigia, kad prarasti rinkėjų balsai atvėrė valdžios aplaidumo spragas, nes per vėlai suskubta įteisinti balsavimą internetu.

„Man labai gaila, kad mes neturėjome internetinio balsavimo, atrodome kaip tikrai atsilikusi šalis, kuri negali susitarti politiškai. Mes vis randame priežasčių, techninių priežasčių, kad negalime užtikrinti saugumo.

Aš matau, kad tai yra nenoras politinių jėgų, už kurias balsuoja mažiau išsilavinę žmonės, ir iš tiesų, manau, to siekiama ir rezultatas būtų buvęs palankesnis. Deja, mes to nesugebėjome turėti šiuose rinkimuose ir man dėl to labai apmaudu ir gėda“, – sako parlamentarė R. Budbergytė.

Justas Džiugelis / E. Blaževič/ LRT.lt

„Dabartiniai valdančiajai daugumai iš tikrųjų nenaudingas elektroninis balsavimas dėl to, kad ta elektorato dalis, kuri puikiai įvaldžiusi informacines technologijas, didžioji dalis jaunų žmonių, na, rinkimų rezultatai parodė, kad ne visai pasitiki šia valdančiąja dauguma.

Aš manau, viskam būtinas laikas pasiruošti, nereikia visko daryti kaip studentams paskutinę naktį, parlamentas – ta vieta, kur turi vykti diskusijos, turi būti duotas laikas specialistams parengti sistemas“, – antrina opozicijos politikas Justas Džiugelis.

Apie elektroninį balsavimą parlamentarai pradėjo kalbėti prieš gerą dešimtmetį, o 2014 metais net buvo atlikta apklausa, ar gyventojams reikia balsavimo internetu. Visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ vadovė Rasa Ališauskienė teigia, kad jau prieš šešerius metus 65 procentai apklaustųjų palaikė elektroninį balsavimą, „prieš“ buvo 20 procentų.

Rasa Ališauskienė, Diskusija „Prezidento rinkimai 2019: įžvalgos ir prognozės“ / E. Genio/LRT nuotr.

„Pagrindinis motyvas buvo, kad tai patogiau, kad tai padėtų užsienyje gyvenantiems lietuviams, kad padidėtų susidomėjimas rinkimais ir būtų mažiau galimybių papirkinėti, daryti įtaką“, – sako sociologė.

Vis dėlto valdžia įteisinti balsavimo internetu neskubėjo. Ir nežinia, kada šis klausimas vėl būtų buvęs svarstomas, jei ne pandemija. Vasarą, birželį, Seimas suskubo priimti įstatymo pataisos, kuria atvėrė galimybę pasaulio lietuviams ir asmenims, esantiems izoliacijoje, balsuoti internetu. Tačiau iki rinkimų likus trims mėnesiams Vyriausioji rinkimų komisija nesuspėjo sukurti elektroninio balsavimo sistemos. Politikų priekaištus atmetanti valdančiųjų atstovė Agnė Širinskienė teigia, kad procesą sustabdė viešieji pirkimai.

„Problema ta, kad Lietuvoje viešieji pirkimai yra gana ilgas procesas, o įstatymas buvo priimtas pernelyg vėlai. COVID-19 prasidėjo kovo mėnesį ir viešiesiems pirkimams laiko neužteko, realiai buvo neįmanoma.

Jeigu mes būtume skaičiavę, kur patogu ir nepatogu, tai, patikėkit, Pasaulio lietuvių vienmandatės nebūtų atsiradę, nes mes puikiai supratome, kad ten niekada nelaimėsime ir kad ją kuriame realiai arba konservatoriams, arba kam nors kitam“, – teigia valdančiųjų atstovė.

Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė teigia, kad kaltųjų ieškoti jau per vėlu, įstatymas yra, o dabar reikia pastangų, kad jis deramai funkcionuotų.

Aušrinė Armonaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Nėra įrankio ir aš siūlyčiau Lietuvai pabandyti kurti tą įrankį, kad jis būtų kuo saugesnis. Yra šalių, kur veikia, tačiau yra saugumo iššūkių, nes esame ketvirti pasaulyje pagal kibernetinio saugumo žinias, jos labai vertinamos, pritaikykime jas čia“, – sako A. Armonaitė.

Vyriausioji rinkimų komisija, pritrūkusi laiko prieš šiuos Seimo rinkimus įdiegti elektrinio balsavimo sistemą, tai padaryti ketina kitiems rinkimams. Komisijos narė Aistė Žilinskienė teigia, kad balsuoti internetu rinkėjai, tikimasi, galės jau ir savivaldos rinkimuose, kurie vyks po trejų metų.

„Dabar per tokį trumpą laiką tiesiog fiziškai neįmanoma surasti geriausius, saugiausius sprendimus. Čia nėra kaip su pienu – atėjau nusipirkti parduotuvėje, išsirinkau ir išgėriau. Čia sėda daug skirtingų specialistų, daug skirtingų programų ir Kibernetinio saugumo centras daug išsakė įvairiausių rizikų, kurias leis suvaldyti, ir per vieną dieną sprendimai nerandami“, – sako VRK narė A. Žilinskienė.

Aistė Žilinskienė / E. Genio / LRT nuotr.

Dėl savivaldybės rinkimų reikės vėl keisti įstatymus, nes kol kas galimybė balsuoti internetu numatyta tik Seimo rinkimuose. Po savaitės – antrasis rinkimų turas. Ir jau nuo antradienio lengvatinių balsavimo sąlygų sulauks izoliacijoje esantys rinkėjai, kurių COVID-19 testo rezultatas yra neigiamas. Balsuoti jiems leista iš savo automobilių, atvažiavus į specialius tik jiems skirtus punktus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Raseiniuose.