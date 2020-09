Singapūro lietuvė pakliuvo į aklavietę: dėl paso netrukus gimsiančiam kūdikiui siunčia į Lietuvą

Kai kuriems užsienyje gyvenantiems lietuviams paso išdavimo ar keitimo procesas tampa galvos skausmu, ypač tose šalyse, kurios neturi Lietuvos ambasadų. LRT.lt redakcijai parašiusi Singapūre gyvenanti tautietė Monika (pavardė redakcijai žinoma – LRT.lt) sako atsidūrusi aklavietėje, mat Singapūro lietuvius kuruojanti Lietuvos ambasada Tokijuje nurodė, jog pasą naujagimiui COVID-19 pandemijos akivaizdoje ji galės gauti tik nuvykusi į Lietuvą. Anot Užsienio reikalų ministerijos, toks atvejis – ne vienintelis, su šia problema per pandemiją susiduria kur kas daugiau tautiečių.

Negaus paso, turės palikti šalį

Šiuo metu besilaukianti moteris pasakoja iš anksto nusprendusi išsiaiškinti, kokia tvarka reikės gauti naujagimiui pasą. Lietuvės teigimu, šis klausimas nepaprastai svarbus, mat užsieniečiai Singapūre gali gyventi tik turėdami darbo vizas, susietas su pasu. Jeigu naujagimis gimė šioje šalyje, jis gauna gimimo liudijimą ir specialų laikiną leidimą čia gyventi, tačiau per 6 savaites kūdikis jau turi gauti pasą, kitaip pasilikti šalyje jis neturi teisės.

„Nurodyta, kad pasą reikia pateikti per 6 savaites, bet dažnai šio laiko būna per mažai, tai reikia kreiptis į institucijas ir prašyti pratęsti, pateikiant įrodymus, kad yra paduoti dokumentai pasui gauti, kad jis yra gaminamas.

Jeigu neturime paso, vadinasi, neturime legalaus leidimo būti šalyje. Yra nurodyta, kad kūdikis turi palikti Singapūrą, jei per 6 savaites nepateikiamas pasas arba įrodymas, kad jis gaminamas. Tai realistiškai atrodo taip, kad mūsų visa šeima kartu su naujagimiu turėsime išvykti, juk neišsiųsime kūdikio kažkur vieno“, – aiškina lietuvė.

Skrydis / Unsplash nuotr.

„Norėčiau, kad šalis rūpintųsi savo piliečiais“

Dokumentus dėl paso Lietuvos piliečiai gali pateikti ambasadoje arba atvykę į Lietuvą, tačiau per COVID-19 pandemiją tą padaryti tapo gerokai sunkiau, o kartais neįmanoma. Šiuo atveju Monika negali pasiekti Japonijoje esančios ambasados, nes šalis neįsileidžia užsieniečių. Tą patvirtino ir ambasados Tokijuje atsakymas, kad naujagimiui pasą šiuo metu galėtų išduoti tik Lietuvoje.

„Tačiau vykti į Lietuvą negalime, nes Singapūras taiko griežtas sąlygas, kad galėtume grįžti. Reikalingas valstybės leidimas grįžti, o jis nėra garantuotas, be to, yra 14 dienų karantinas ir privalomas COVID-19 testas. Viso to kaina apie 1400 Eur vienam asmeniui.

Be akivaizdžių logistinių problemų ir pandemijos grėsmės, keliaudami su dviem mažamečiais vaikais, turėtume palikti darbus, butą bei visus turimus įsipareigojimus ir nebūtume tikri, ar galėtume grįžti artimiausiu metu“, – pasakoja lietuvė.

Kūdikis (asociatyvi nuotr.) / BNS nuotr.

Monika teigia nesuprantanti, kodėl nėra galimybės pasekti kitų šalių pavyzdžiu ir sudaryti sąlygas prašymus ar reikalingus dokumentus pateikti nuotoliniu būdu, tačiau ambasada lietuvei paaiškino, jog tokios galimybės nenumato Lietuvos teisės aktai.

Tiesa, ambasada pasiūlė išduoti konsulinę pažymą, kuri patvirtintų turimą Lietuvos Respublikos pilietybę, teisę į pasą ir paaiškinančią priežastis, kodėl šiuo metu nėra galimybės gauti paso, negrįžus į Lietuvą. Tačiau moteris nerimauja, ar tokia pažyma tiks Singapūro institucijoms.

„Artimiausiomis dienomis kreipsimės į Singapūro valstybės institucijas, tačiau abejoju, ar ambasados siūloma pažyma bus pakankama. Manau, nėra normalu, kad neturime skaitmeninių procesų ir negalime pateikti dokumentų nuotoliniu būdu. Daugybė šalių, tarp jų ir Didžioji Britanija, taiko nuotolinius dokumentų išdavimo procesus. Mes turime visus reikalingus elektroninius parašus, SMART ID bei biometrinius pasus, kad būtų galima saugiai pateikti prašymus gauti naujagimiui pasą.

Lietuvos pasas / LRT nuotr.

Norėčiau, kad šalis rūpintųsi savo piliečiais, o ne kad būtume Singapūro malonėje ir jie turėtų mūsų neefektyvius procesus toleruoti. Galų gale, jie (ambasada – LRT.lt) tikrai neduos man raštiško patvirtinimo, kad viskas bus gerai. Taip ir liksime kabėti nežinioje, ką institucijos nuspręs gimus vaikui, o gal pasikeitus politinei nuotaikai užsieniečių atžvilgiu“, – dėsto Monika.

Jos teigimu, net ir ne pandemijos sąlygomis lietuviams tenka savo lėšomis vykti iki Lietuvos ambasadų, kad pasirašytų dokumentus, kai siekiama paprastų konsulinių veiksmų. „Tai labai neefektyvu, netaupo nei valstybės, nei piliečių laiko bei lėšų“, – įsitikinusi lietuvė.

Jaučiasi situacijos įkaitais

Jai antrina ir kita Singapūre gyvenanti tautietė Margarita (pavardė redakcijai žinoma – LRT.lt). Ji pasakoja, kad dukters pasas nustos galioti šių metų pabaigoje ir nors planavo vasarą vykti į Lietuvą bei viešnagės metu pasidaryti naują pasą, dėl COVID-19 sumanymo įgyvendinti negalėjo.

„Dar pavasarį rašiau į Japonijos Lietuvos ambasadą, klausiau, kokie yra būdai mums tą pasą pratęsti. Gavau atsakymą, kad yra du būdai, t. y. fiziškai atvykti į Japoniją arba į Lietuvą. Abu variantai mums kol kas buvo neįmanomi. Toliau išsiaiškinome, kad net ir baigus galioti pasui vis tiek galėsime nuskristi į Lietuvą išsiėmę laikiną kelionės dokumentą iš ES šalies ambasados Singapūre. Taigi, kol kas laukiame.

Nerimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Problema, kad mums netinka Singapūro ir Lietuvos taikomos karantino sąlygos. Nežinau, kada galėsime nuvykti į Lietuvą. Galėtų būti galimybė kitaip sutvarkyti tuos dokumentus, kai pasaulyje tokia ekstremali padėtis. Dabar esame situacijos įkaitai ir laukiam šviesesnio rytojaus“, – komentuoja lietuvė.

Moteris pažymi, kad anksčiau panašius klausimus susitvarkydavo būtent per atostogas Lietuvoje, tačiau, žvelgiant iš finansinės pusės, ne kiekvienas gali sau leisti skraidyti, o ir atostogas tada tenka derinti taip, kad pavyktų susitvarkyti kuo daugiau reikalų.

Problema žinoma

Susisiekėme su Užsienio reikalų ministerija (URM), užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė patikino, jog problema ministerijai žinoma, ministerija nuolatos stebi ir analizuoja COVID-19 pandemijos plitimo situaciją pasaulyje ir jos poveikį Lietuvos piliečiams bei įvairių konsulinių paslaugų teikimui.

„Aprašyta situacija nėra vienintelė tokia šiuo metu ir Konsulinė tarnyba reaguoja į kiekvieną panašų atvejį individualiai, padėdama ir spręsdama piliečių užsienyje problemas.

Pateikus prašymą išduoti ar pakeisti Lietuvos Respublikos asmens dokumentus yra būtina nustatyti asmens tapatybę ir surinkti biometrinius duomenis, to nuotoliniu būdu nėra įmanoma padaryti“, – nurodo R. Jakilaitienė.

Rasa Jakilaitienė / BNS nuotr.

Pasak jos, tinkamas asmens tapatybės nustatymas ir biometriniai duomenys yra vienos iš svarbiausių garantijų kovojant su asmens tapatybės vagystėmis, todėl Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos užsienyje bei Migracijos padaliniai Lietuvoje šiuos procesus atlieka labai atsakingai.

„Lietuvos pilietybę ir tapatybę patvirtinantys dokumentai yra ypač aukštai vertinami pasaulyje išduodamus asmens dokumentus vertinančių įstaigų. 2019 m. duomenimis, Lietuvos Respublikos pasas yra 9 vietoje pasaulyje ir Lietuvos Respublikos piliečiai gali vykti į 180 pasaulio šalių be vizų, nes Lietuvos Respublikos paso blankas yra traktuojamas kaip saugus, o ten esantys duomenys surinkti atsakingai ir patikimai, laikantis atitinkamų procedūrų“, – komentuoja ministerijos atstovė.

Pasas / BNS nuotr.

Ji pažymi, kad, reaguodama į piliečių migravimo galimybes ir tendencijas, Lietuvos Respublikos konsulinė tarnyba šiuo metu įgyvendina bandomąjį projektą Jungtinėje Karalystėje, čia piliečiai gali pateikti prašymus dėl asmens dokumentų išdavimo ir keitimo per išorės paslaugų teikėją.

„Projektui pasiteisinus, bus sprendžiama plėsti tokių paslaugų geografiją, ypač tose šalyse, kuriose nėra Lietuvos konsulinių įstaigų. Siekiame didinti konsulinių paslaugų prieinamumą, tad konsulinė tarnyba nuolat organizuoja konsulines misijas vietovėse, kuriose yra didelis konsulinių paslaugų teikimo poreikis. Kur vietos sąlygos leidžia, tokios misijos buvo ir yra organizuojamos ir pandemijos metu“, – sako R. Jakilaitienė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad minėtu atveju Lietuvos ambasados Japonijoje pasiūlyta konsulinė pažyma Singapūre gyvenančiai pilietei gali būti išduodama ir neatvykus į ambasadą, o ar ji tinkama konkrečios šalies institucijoms, turėtų išsiaiškinti pats asmuo.