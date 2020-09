Svarbi informacija atvykstantiems į Lietuvą: privaloma elektroninė registracija, būtinas QR kodas

Nuo antradienio visi keleiviai, atvykstantys į Lietuvą, privalo elektroniniu būdu pateikti asmens duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC). Reguliariais, specialiais ar užsakomaisiais reisais oro, jūrų ar sausumos transportu atvykstantis keleivis dar iki kelionės pradžios turi užpildyti elektroninę anketą NVSC interneto svetainėje ir gautą patvirtinimą – vadinamąjį QR (Quick Response – greitas atsakymas) kodą – pateikti vežėjui įlipdamas į transporto priemonę, pranešė Susisiekimo ministerija.

Šis reikalavimas nustatytas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendimu.

„Čia jau kelionių organizatoriams arba vežėjams yra įpareigojimas užtikrinti, kad į jų transporto priemones keleiviai būtų įlaipinami jau užpildę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą. (...) Tai leis paprasčiau surinkti duomenis apie asmenis, kurie grįžta iš paveiktų šalių, ir užtikrinti, kad jie laikytųsi izoliavimo tvarkos“, – penktadienį spaudos konferencijoje sakė A. Veryga.

Jei asmuo neturi mobiliojo įrenginio ar interneto prieigos, vežėjai ar jų atstovai privalo sudaryti sąlygas, kad elektroninę anketą būtų galima užpildyti pasinaudojant jų suteiktomis priemonėmis.

Ministerija pabrėžia, kad popierinę anketą nuo šiol galima pateikti tik išimtiniais atvejais – jei, vykdant vežimus sausumos transportu dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, interneto ryšio trikdžių, to nėra galimybės padaryti elektroniniu būdu.

Tokiais atvejais pateikti keleiviams užpildyti atspausdintą anketą turi vežėjai, kurie ne vėliau nei per vieną dieną perduos keleivių užpildytas popierines anketas NVSC.

Be to, tais atvejais, kai žmogus žemės transportu į Lietuvą atvyksta savarankiškai, pavyzdžiui, automobiliu, jam užsiregistruoti NVSC privaloma tuomet, jei keliaujama iš paveiktos šalies arba per ją. Tą padaryti būtina per 12 valandų nuo atvykimo.

Jei tokiu būdu atvykstama iš nepaveiktos šalies, registracija tėra rekomenduojama.

Prievolė registruotis netaikoma tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims.

Gali būti trumpinama izoliacija grįžusiems į Lietuvą

Nuo antradienio galimas trumpesnis izoliacijos laikotarpis grįžus į Lietuvą. Tiesa, asmuo turi atitinti konkrečias sąlygas.

„Tiesiog gali būti sutrumpinta izoliacija tik asmenims, kurie sugrįžta iš užsienio ir neturėjo sąlyčio su užsikrėtusiu koronavirusu. Taip pat, per visą šį laikotarpį nepajuto simptomų ir praėjus ne mažiau kaip 8 dienoms po grįžimo į Lietuvą, atliko COVID-19 testą, kurio atsakymas yra neigiamas“, – LRT RADIJUI nurodo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Rolanda Lingienė.

NVSC nurodo, kad sprendimas dėl izoliacijos trumpinimo laikotarpio priimtas remiantis duomenimis apie COVID-19 inkubacinį laikotarpį.

„Šis sprendimas priimtas dėl to, kad yra aiškūs nurodymai ir Europos užkrėčiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenys rodo, kad COVID-19 ligos inkubacinio laikotarpio mediana yra 5-6 dienos. Tai reiškia, kad rizika susirgti po kontakto antrąją savaitę su sergančiu yra mažesnė. Tai tiesiog priimtas sprendimas, kad žmonės galėtų grįžti į visuomeninį gyvenimą, darbo rinką, tie kurie, žinoma, to pageidauja ir atitinka mano nurodytas sąlygas“, – pabrėžia R. Lingienė.