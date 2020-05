Į Lietuvą atvykstantiems žmonėms bus privaloma izoliacija, turės pasitikrinti dėl COVID-19

Į Lietuvą atvykstantiems žmonėms ir toliau bus privaloma dviejų savaičių izoliacija namuose, taip pat grįžtantieji turės pasitikrinti dėl koronaviruso COVID-19, išskyrus asmenis iš Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Atskridusiems iš svetur rekomenduoja iš anksto užpildyti elektroninę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą, kuria sutinkama laikytis izoliacijos sąlygų, tokią pačią popierinę anketą bus galima užpildyti ir atvykimo salėje.

„Jeigu ši anketa bus užpildyta dar prieš skrydį, tai registracijos procesas pagreitės ir bus sugaišta mažiau laiko, nesiformuos eilės“, – teigė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė

Žmonės, atsisakę pildyti anketą ir laikytis numatytų sąlygų, bus izoliuojami savivaldybės paruoštose patalpose, teigia Sveikatos apsaugos ministerija.

Iš kitų šalių parskridusiems asmenims terminale bus dezinfekuotos rankos, patikrinta temperatūra, pateikiama anketa arba nuskaitomi užpildytų elektroninių anketų QR kodai ir vykdoma apklausa dėl koronavirusui būdingų simptomų.

Vilniaus oro uostas / Vilniaus oro uosto nuotr.

Įtariant užsikrėtimą koronavirusu, žmogus bus nedelsiant izoliuotas atskiroje patalpoje, jam bus iškviesta greitoji medicinos pagalba.

Visi atvykusieji taip pat turės įsipareigoti per parą užsiregistruoti išsitirti dėl koronaviruso mobiliame punkte.

Ministerijos teigimu, lėktuvuose ir oro uoste keleiviai privalo dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius bei laikytis nustatytų elgesio taisyklių – naudotis apsaugos priemonėmis, palaikyti saugų atstumą nuo kitų žmonių, plauti rankas, vartoti saugų maistą ir vandenį, nuolat sekti savo sveikatos būklę.

Be kita ko, ministerija teigia, kad bus galima pasikeisti kvėpavimo takus apsaugančias kaukes prieš įeinant į atvykimo salę, o prireikus keleiviams bus išduodamos medicininės kaukės.

Medicininės kaukės / BNS nuotr.

Parskristi į Lietuvą planuojantiems asmenims ir neturintiems transporto nuvykti į izoliacijos vietą rekomenduojama iš anksto kreiptis į savo registracijos vietos savivaldybės administraciją, kad ši suteiktų šią paslaugą ir nereiktų keleiviams ilgai lūkuriuoti oro uoste.

„Visų asmenų, kurie planuoja keliauti ar planuoja grįžti, paprašysime iš anksto informuoti savo savivaldybes, kad nesusidarytų vėl ilgos laukimo eilės“, – sakė R. Lingienė.

„Kiek žinau, savivaldybės aktyviai informuoja savo gyventojus ir tas jau vyksta“, – pridūrė ji.

Ji taip pat teigė, kad oro uoste bus numatyta speciali vieta tiems, kurie lauks savivaldybių transporto.

Simptomų neturintys žmonės, kuriems nereikalinga izoliacijos vieta, transportas, galės namo vykti nuosavu transportu arba juos galės namo parvežti artimieji.

Pasak R. Lingienės, iš oro uosto, jeigu keliaujančiųjų artimieji neatvyko pasiimti ar neturima savo transporto vykti namo, išeiti asmenys negalės.

Ji taip pat primena, kad skrendant pajutus simptomus reikia nedelsiant apie juos pranešti orlaivio įgulai.

Nuo gegužės 14 dienos nereguliarūs skrydžiai, kuriais vežama daugiau nei 10 keleivių, į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti.

Medicininės kaukės / BNS nuotr.

Nuo gegužės 15 dienos į Lietuvą be privalomos 14 dienų izoliacijos leista atvykti ne tik Lenkijos piliečiams, bet ir Lenkijoje teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems darbo, verslo ar studijų reikalais.

Taip pat leista atvykti ne tik Estijos ir Latvijos piliečiams, bet ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims. Aukščiau minėtieji asmenys galės atvykti į Lietuvos Respubliką, tik su sąlygą, kad jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš šių valstybių. Ši asmenų grupė taip pat nebus tiriama dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

Leistas jūrininkų tranzitas. Jūrininkų tranzitas galėtų būti vykdomas laivybos bendrovei ar laivo agentui užtikrinus jų saugų pervežimą.

Teisė atvykti į Lietuvą suteikta ir žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu.

Pasienis / BNS nuotr.

Lietuvos piliečiai grįžti iš užsienio ar užsieniečiai atvykti į Lietuvą galės per dar du punktus pasienyje su Latvija, t. y. Būtingės–Rucavos ir Smėlynės–Medumi. Šiuo metu per juos galima išvykti į Latviją, tačiau grįžti galima tik per Saločių–Grenctalės punktą.

Be kita ko, primenama, kad jeigu kelionės metu ar 14 dienų laikotarpiu po jos atsirado į gripą panašių simptomų, tokie žmonės turi nedelsiant skambinti į Karštąją koronaviruso liniją 1808, o jeigu kyla grėsmė sveikatai – skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir informuoti apie savo kelionės pobūdį – šalį ir trukmę bei pasireiškusius simptomus.