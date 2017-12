G. Savickas: mokykloje buvau rimčiausias pokštininkas, o mylimiausios pamokos buvo dvi

Ketvirtadienį LRT didžiojoje studijoje įvyko kitoks nei įprasta LRT TELEVIZIJOS laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ filmavimas. 10 sezoną švenčianti laida pakvietė susirungti dvi komandas LRT televizijos ir laidų vedėjus Živilę Kropaitę, Arūną Valinską, Andrių Tapiną bei aktorių Giedrių Savicką ir Lietuvos tūkstantmečio vaikus, žaidusius ar laimėjusius šiame žaidime: Džiugą Grėbliūną, Miglę Puikytę, Rytį Stankevičių, Jarlą Aleksandrą Brantingą. Šventinėje laidoje dalyviai žaidė komandose. Pirmąsias komandas sudarė LSMU studentas D. Grėbliūnas ir Muzikos ir teatro akademijos studentė M. Puikytė, varžovų pusėje atsistojo Ž. Kropaitė ir televizijos laidų vedėjas A. Valinskas V. Skaraičio (LRT) nuotr. Keturiuose žaidimo etapuose netrūko įdomių, o taip pat ir smagių klausimų bei atsakymų į juos. Žaidimui prasidedant sėkmingai į klausimus atsakinėjo Lietuvos tūkstantmečio vaikai D. Grėbliūnas ir M. Puikytė, tačiau juos netruko pasivyti Ž. Kropaitė bei A. Valinskas. Pirmojo klausimo tema – boksas, o klausimą uždavė atlikėjas Justinas Jarutis, teisingą atsakymą į šį klausimą pateikė M. Puikytė. Žaidime taip pat nuskambėjo kausimas, kokiame kaime yra svajojęs gyventi Rogeris Federeris. Į šį klausimą teisingai atsakė D. Grėbliūnas. Ž. Kropaitė rado išradingą atsakymą žaismingam klausimui: „Jeigu batai nekalba, o bulvės nemato, tai kas mažas negirdi?“ V. Skaraičio (LRT) nuotr. Ž. Kropaitė papasakojo, kad baigė Vilniaus „Gabijos“ gimnaziją ir laikas mokykloje jai buvo be galo geras, tačiau ji prisimena ir prastesnių epizodų. „Niekada nepamiršiu, kaip kartą mamai nuėjus į tėvų susirinkimą, mokytoja paklausė: „Kieno esate mama?“ Mama atsakė, kad Živilės, mokytoja tada sako: Živilė – blogiausia mokinė klasėje. Tačiau aš nebuvau blogiausia mokinė, tik matematika nebuvo mylimiausias mano dalykas“, – sako Ž. Kropaitė. Smagiausiais įsiminusiais prisiminimais, susijusiais su metais, praleistais moksleivio suole, pasidalijo ir aukso medaliu mokyklą baigęs A. Valinskas. „Mokykloje aš buvau tas, kuris organizuoja visokias nesąmones. Pirmą pastabą gavau pirmoje klasėje, rugsėjo 2-ą dieną. Pastaboje buvo įrašyta: „Arūnas neišeina iš klasės ir muša budinčiuosius.“ Kitas nutikimas – su kolega vėlavome į biologijos pamoką ir pakeliui ieškojome būdo, kaip galėtume pasiteisinti. Suradome tris benamius šunis, paėmėme juos ir kai mūsų paklausė: „Kur einate?“, atsakėme, kad keliaujame į biologijos pamoką, mokomės anatomijos, mokytoja prašė atsivesti parodyti šunis“, – pasakoja A. Valinskas. V. Skaraičio (LRT) nuotr. Antroje komandoje pasirodė Vilniaus Žirmūnų gimnazijos moksleivis R. Stankevičius ir Vilniaus licėjaus mokinys J. Aleksandras Bradnikas bei aktorius G. Savickas ir žurnalistas A. Tapinas. Išgirdę klausimą, kodėl poliariniams lokiams ant kaklo nėra kabinami antkakliai su gps įrenginiais, dalyviai pateikė įvairių atsakymų. J. Aleksandras Bradnikas mėgino spėti, kad su tuo susijęs lokių poravimosi metas, tačiau atsakymas nebuvo teisingas. A. Tapinas spėjo, kad galbūt lokiai nenuplaukia taip toli, kad jiems prireiktų gps, o aktorius G. Savickas pateikė spėjimą, kad gps įrenginiai nekabinami, nes neturi atsparumo vandeniui. Žaidimo vedėjas R. Petrauskas įvardijo, koks atsakymas yra teisingas. G. Savickas su šypsena kalba, kad teisingai atsakęs į šiame projekte pateiktą klausimą jis jaučiasi lyg stovėtų prie rojaus vartų. „Mokykloje buvau pats geriausias mokinys – rimčiausias pokštininkas. Mokiausi 12 metų ir per juos padarydavau viską, ką reikia. Labiausiai patikusios pamokos – muzika ir dailė. Per dailę paišydavau ant suolų, o per muziką klausydavausi muzikos“, – kalba G. Savickas. V. Skaraičio (LRT) nuotr. Šventiniame žaidime vienas iš klausimų buvo suformuluotas kaip legendinėje laidoje „Taip ir ne“ – žaidėjai turėjo atspėti, kas yra prieš juos atsiradusioje dėžėje. Žaidimui įpusėjus taškų skirtumu 11 ir 9 į priekį buvo išsiveržusi Lietuvos tūkstantmečio vaikų komanda, bet prieš finalinį žaidimo etapą pirmauti pradėjo LRT žvaigždžių komanda. Kviečiame žiūrėti kalėdinę „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ viktoriną ir sužinoti, kuri komanda nugalėjo. Laida bus transliuojama gruodžio 24 d.