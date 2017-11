J. Morkūno paskutinieji metai mokykloje: vietoje pamokos – interviu su V. Landsbegiu

LRT TELEVIZIJOS Laida „Labas rytas, Lietuva“ švenčia 30-ies metų jubiliejų. Žinomas renginių organizatorius Jogaila Morkūnas šios kultinės laidos vedėju tapo būdamas vos 20-ies, o televizijos duris pravėrė dar anksčiau. Paties laidų vedėjo teigimu, darbas televizijoje jam prilygo skrydžiui į kosmosą.

„Aš manau, kad vaikui atėjimas į teliką prilygo skrydžiui į kosmosą arba skambučiui popiežiui Jonui Pauliui II. Kitaip tariant, tai buvo bažnyčia su visais įmanomais vargonais, kunigais ir šventaisiais. Tais laikais televizija buvo kažkokia mistifikuota vieta, kur visi vaikšto hypersupersofistikuoti: sutinki diktorę, kurią esi mates tik ekrane ir supranti, kad tai gyvas žmogus – vau, taip juk nebūna! Tai buvo užburianti aplinka ir užburiantys žmonės”, – prisimena žinomas vyras.

Televizija J. Morkūną įtraukė ir nebepaleido: laida moksleiviams „Pusvalandis po pamokų“, reportažai iš karščiausių įvykių, „Panorama“, ir , žinoma, „Labas rytas“: „Kaip ir iki šiol į „Labą rytą“ siunčia pačius jauniausius ir be patirties – varyk ir dirbk. 1991 m., per okupaciją, niekas stipriai neklausė, kiek man metų, o aš niekam per daug ir nesakiau, kad dar tebesimokau mokykloje. Taip ir būdavo, kad aš po mokyklos atbėgu, vietoj mokyklos atbėgu. Tuometinis istorijos mokytojas Saulius Jurkevičius pasakojo: įsijungiu „Labas rytas“, žiūriu – sėdi abiturientas Morkūnas ir kalbina prof. V. Landsbergį – reiškia nebus pirmoje pamokoje. Taip ir būdavo“, – prisimena dabar renginių organizavimu užsiimantis J. Morkūnas.

Tai tik dalis prisiminimų, kuriais dokumentinėje apybraižoje „Gimę tą pačią dieną“ pasidalijo verslininkas. Jau šį vakarą 19:30 LRT TELEVIZIJOS eteryje – dar viena šio ciklo dalis, kurioje savo gyvenimo istorijomis dalijasi trys gimimo data sujungti žmonės.

Kokia Lietuva buvo tada ir kokią mato dabar? „Reikia idėjų, o idėjas galvoja žmonės. Ir labai gaila, nors mano suvokimu tos idėjos tiek teoriškai, tiek praktiškai gali būti įgyvendintos, egzistuoja procedūriniai epizodai. Pavyzdžiui, ar Vilnius turi viziją, kaip jis turi atrodyti po 5-10 metų? Ar mūsų politikai turi viziją? Neturi. Ar yra vizija šitam mūsų Seimelyje, kokią Lietuvą matysime 2025-aisiais? Nėra. Štai mano vizija, kad iki 2025 metų reikia panaikinti troleibusus ir paleisti tik ekologiškus autobusus – bent tokį dalyką turėkite. Idėja eina ir praeina, o politikams svarbiausia, kad įvyktų rinkimai ir kad jie juos laimėtų. Aš labai myliu šią valstybę, šiuos žmones, bet liūdna, kai jie taip elgiasi, ką jie daro, arba, tiksliau – nieko nedaro“, – kaip visada emocingas J. Morkūnas.

