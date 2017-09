M. Žiedo idėja Lietuvai: daugiau skaitykime

„Tie, kurie skaito daugiau knygų, gali padaryti didesnę ir geresnę įtaką mūsų šalies ateičiai. Tad mano idėja ir palinkėjimas – skaitykime daugiau knygų“, – tokią idėją Lietuvai siūlo LRT TELEVIZIJOS naujienų laidų vedėjas Marijus Žiedas.

LRT, kuris nuolat dalyvauja skaitymo skatinimo iniciatyvose, dirbantis M. Žiedas tikina, jog užkrėsti skaitymu galima tiesiog rodant tinkamą pavyzdį.

„Mes tikrai nepakeisime žmonių, nes jų yra visokių. Į jų galvas neįlįsime ir nepriversime mąstyti kitaip, negu jie yra įpratę Bet, aš manau, tik savas, geras pavyzdys gali daryti įtaką, kad ir minimalią. Tad, jei kalbėsime apie tai, kad knygos šviečia žmones ir daro juos šiek tiek geresnius, galbūt to pradžiai pakaks. O po to jau pažiūrėsime, gal viskas taip įsisiūbuos, kad reikės atiminėti iš žmonių knygas, jog jie per daug neprisiskaitytų. Su viltimi žiūriu į ateitį. Mano nuomone, skaitantys, mąstantys, turintys kritinį mąstymą, blaiviai žvelgiantys į pasaulį gali Lietuvą išlaikyti gražią, tvirtą ir drąsią“, – svarsto LRT TELEVIZIJOS veidas.

Žurnalisto pastebėjimu, tokios iniciatyvos, kaip „Idėja Lietuvai“, yra sveikintinos, tik svarbu, kad idėjos neliktų vien kalbomis.

„Manau, kad kalbėjimas, jog kažką reikia daryti, yra reikalingas, bet svarbu, kad tai nevyktų vien kalbų lygmenyje. Tad reikia dirbti ir rodyti pavyzdį“, – įsitikinęs M. Žiedas.